Nebenberuflich selbständig – 8 Tipps, die du unbedingt beachten musst

Werbung



Werbung

Die nebenberufliche Selbständigkeit boomt. Nach wie vor.

Nebenberuflich selbständig ist, wer sich neben seinem Hauptjob als Angestellter eine eigene Selbständigkeit aufbaut.

Seit Jahren gründen mehr als die Hälfte aller Existenzgründer in Deutschland nebenbei. Dies besagt der KfW Gründungsmonitor 2015. In Zahlen ausgedrückt, sind das 522.000 Nebenerwerbsgründer in 2014 gegenüber 393.000 Vollerwerbsgründern.

Wir haben auch kürzlich eine Blogparade zum Thema gestartet. Bist du nebenberuflich selbständig, warst es in der Vergangenheit oder wirst es zukünftig sein? Was auch immer deine Geschichte ist, teile sie bis zum 18. Oktober 2015 mit uns allen, indem du deinen Beitrag in unserem Artikel zur Blogparade verlinkst.

Im heutigen Beitrag zeige ich dir, warum sich Gründer nebenberuflich selbständig machen und was es bei solch einer Gründung zu beachten gibt.



Warum sich Gründer nebenberuflich selbständig machen

In 2013 hat sich das Institut für Mittelstandökonomie an der Uni Trier im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Technologie die Beweggründe und Erfolgsfaktoren bei Gründungen im Nebenerwerb hinterfragt und die Ergebnisse in einer Studie veröffentlicht.

Dabei wird die Nebenerwerbsselbständigkeit wie folgt definiert:

Nebenerwerbsselbständigkeit liegt vor, wenn

zusätzlich zur ersten Erwerbstätigkeit (in abhängiger Beschäftigung/Beamtentum oder in selbständiger Tätigkeit) eine zweite, selbständige Erwerbstätigkeit ausgeführt wird, die in Teilzeit erbracht wird,

die Einkünfte aus der Nebenerwerbsselbständigkeit weniger als die Hälfte zum Gesamteinkommen der jeweiligen Person beitragen,

eine Einkunfts-/Gewinnerzielungsabsicht aus der zweiten, selbständigen Erwerbstätigkeit besteht.

Der verwertbare Rücklauf der Online- sowie Telefon-Erhebung betrug insgesamt 1.199 Teilnehmende. Dabei wurden auch Personen in die Studie einbezogen, die ihre Selbständigkeit als Zuerwerb führen. Personen also, die kein anderes Einkommen haben wie z. B. Hausfrauen, Rentner, Studenten oder Arbeitslosengeld-II-Empfänger.

Und darum starten Gründer in den Nebenerwerb:

Um eine Basis für Selbständigkeit im Vollerwerb zu schaffen. (53,9%)

Um Geschäftsideen erproben zu können. (55%)

Um durch Sozialversicherungen geschützt zu sein. (58,1%)

Um das finanzielle Risiko zu verringern. (64,8%)

Um eine Erwerbsalternative zu haben. (68,1%)

Um finanziell abgesichert zu sein. (68,6%)

Um Fähigkeiten zu nutzen. (70,5%)

Die genannten Ziele und Motivationen offenbaren auch schon einige Vorteile von Gründungen im Nebenerwerb. Demgegenüber steht die Doppel- bzw. berufliche Mehrfachbelastung, daher weniger Freizeit und hohe Anforderungen an die eigene Disziplin. Wer sich nebenberuflich selbständig machen möchte, muss flexibel sein, Organisationstalent besitzen und seine Zeit richtig einteilen können.

Warum hast du dich selbständig gemacht?

Warum hast Du dich selbständig gemacht? Ich wollte das machen, was mir Spaß macht. (29%, 61 Stimmen)

Wegen der Selbstbestimmung. (23%, 49 Stimmen)

Wegen der zeitlichen oder örtlichen Unabhängigkeit. (16%, 34 Stimmen)

Wegen des Geldes. (14%, 30 Stimmen)

Ich bin nicht selbständig. (10%, 21 Stimmen)

Ich hatte keine Wahl, da ich meinen Job verloren habe. (5%, 11 Stimmen)

Aus einem anderen Grund. (3%, 6 Stimmen) Teilnehmerzahl: 212 (1 Stimmen)

Loading ... Loading ...

8 Dinge, die es als Nebenerwerbsgründer zu beachten gilt

Endlich die eigene Geschäftsidee erproben ohne dabei kopfüber in unbekannte Gewässer zu springen. Die Nebenerwerbstätigkeit ist mittlerweile für viele eine geschätzte Alternative.

Wer sich nebenberuflich selbständig machen möchte, muss so einiges beachten. Das Wichtigste habe ich nachfolgend für dich zusammengefasst.

Anmeldung der nebenberuflichen Selbständigkeit

Wer regelmäßig selbständig tätig ist, muss das gemäß § 14 GewO beim Gewerbeamt anmelden. Egal, ob haupt- oder nebenberuflich. Die Anmeldung erfolgt beim Gewerbeamt bzw. der Gewerbemeldestelle deiner zuständigen Gemeinde- oder Stadtverwaltung. Dabei musst du die Nebentätigkeit, die du ausüben wirst, näher benennen und eine Anmeldegebühr von 10 Euro bis 40 Euro zahlen. Dafür leitet das Gewerbeamt deine Anmeldung dann auch an Finanzamt und Berufsgenossenschaft weiter. Prüfe unbedingt die Kleinunternehmerregelung (§19 Umsatzsteuergesetz) bevor du dein Nebengewerbe anmeldest. Anspruch auf die Sonderregelung für Kleinunternehmer hat insbesondere derjenige, der im Jahr der Gründung voraussichtlich einen Umsatz von nicht mehr als 17.500 Euro brutto (ab 2017 sind es 20.000 Euro) erwirtschaftet. Diese Grenze bezieht sich immer auf ein ganzes Jahr. Heißt: Startest du dein Business im Laufe des Jahres, musst du den voraussichtlichen Umsatz auf 12 Monate hochrechnen. Freiberufler (Rechtsanwalt, Schriftsteller, Übersetzer, etc.) müssen sich nicht beim Gewerbeamt anmelden. Hier reicht die Anmeldung beim Finanzamt.

Werbung Den Arbeitgeber informieren

Nach dem Grundgesetz hat jeder Deutsche das Recht auf freie Berufswahl. Grundsätzlich steht es dir demnach frei, zusätzlich zu deinem Hauptjob noch weitere Tätigkeiten aufzunehmen. Eigentlich brauchst du deshalb als nebenberuflich Selbständiger keine Erlaubnis vom Arbeitgeber. Die Betonung liegt hier jedoch auf ‚eigentlich‘. Klauseln im Vertrag, die eine Nebentätigkeit verbieten, sind unzulässig. Wichtig ist nur, dass die Nebentätigkeit deine Leistung im Hauptjob nicht negativ beeinträchtigt,

du deinem Arbeitgeber mit deiner Nebentätigkeit keine Konkurrenz machst,

du dem Ansehen deines Arbeitgebers damit nicht in irgendeiner Form schadest,

deine regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit die „Normalarbeitszeit“ (Hauptberuf) um nicht mehr als 20% überschreitet,

Krankheit oder Urlaub nicht dazu genutzt werden, im Nebenjob durchzustarten und

du Haupt- und Nebenjob klar trennst. Erfüllst du ein oder mehrere Kriterien, darf dir dein Arbeitgeber die Nebentätigkeit verbieten. Beamte, Richter, Soldaten und ähnliche Berufsgruppen müssen sich eine nebenberufliche Selbständigkeit generell genehmigen lassen. Erfüllst du die oben genannten Kriterien nicht, musst du deinen Arbeitgeber nicht über deine Nebentätigkeit informieren. Den Chef freiwillig dennoch zu informieren, kann sich aber als sinnvoll erweisen. Transparenz schafft in diesem Fall Akzeptanz und Vertrauen. Etwas anders stellt sich die Situation dar, wenn man selbst noch in der Ausbildung ist. Auf betriebsratspraxis24.de gibt es ausführliche Tipps zum Thema. Steuern und Versicherungen

Auch bei der nebenberuflichen Selbständigkeit musst du dich mit den Themen Steuern und Versicherungen auseinandersetzen. Umsatzsteuer: Die wird immer dann fällig (bzw. kann auch nur dann auf Rechnungen ausgewiesen bzw. als Vorsteuer abgezogen werden), wenn du mehr als 17.500 Euro Umsatz im Vorjahr erwirtschaftet hast bzw. mehr als 50.000 Euro im aktuellen Jahr. In diesem Fall hättest du nämlich keinen Anspruch mehr auf die Kleinunternehmerregelung. Gewerbesteuer: Ab einem Gewinn von 24.500 Euro ist eine Gewerbesteuer zu entrichten. Das muss man allerdings erst einmal erreichen im Nebenjob. Da sich Freiberufler nicht beim Gewerbeamt anmelden müssen, ist auch keine Gewerbesteuer zu zahlen. Einkommenssteuer: Erwirtschaftest du mit deiner Nebentätigkeit mehr als 410 Euro Gewinn im Jahr, musst du diesen versteuern. Dazu einfach eine Einnahme-Überschuss-Rechnung (EÜR) durchführen mit der Anlage GSE (Einkünfte aus Gewerbebetrieb) beim Finanzamt einreichen. Krankenversicherung: Einer der größten Vorteile einer nebenberuflichen Gründung besteht darin, dass du deine gesetzliche Krankenversicherung behalten kannst. Heißt, dass du als nebenberuflich Selbständiger keine zusätzliche, eigene Krankenversicherung benötigst sofern die Nebentätigkeit wirtschaftlich nicht die Haupttätigkeit überwiegt und du maximal 18 Stunden pro Woche für deine Nebentätigkeit aufwendest. Andernfalls wird eine private oder freiwillige Versicherung erforderlich. Eine Rücksprache mit deiner Krankenkasse ist empfehlenswert, um diese Grenzen individuell zu erfragen. Studenten dürfen zwar in ihren Semesterferien voll arbeiten, aber während der Vorlesungszeit gilt eine Grenze von maximal 20 Wochenstunden, um ihre studentische Krankenversicherung zu behalten. Rentenversicherung: Das gleiche gilt grundsätzlich auch bei der Rentenversicherung. Aber Achtung: Es gibt einige rentenversicherungspflichtige, selbständige Tätigkeiten wie etwa Lehrer, Hebamme, Erzieher, Handwerker oder ähnliches. Unfallversicherung: Es besteht keine Pflicht zum Abschließen einer Unfallversicherung. Wer jedoch eine nebenberufliche Tätigkeit ausübt, die dies grundsätzlich erforderlich macht, sollte darüber nachdenken eine separate Unfallversicherung abzuschließen. Denn die über die Berufsgenossenschaft abgeschlossene Unfallversicherung wird bei einem Unfall im Nebenjob definitiv nicht greifen. Die steuerlichen und sozialversicherungsrechtlichen Vorteile einer nebenberuflichen Selbständigkeit sind nicht zu übersehen. Insbesondere der Schutz durch die Sozialversicherungen (Kranken-, Renten-, Pflege-, Arbeitslosenversicherung) im Hauptberuf ist ein immenser Vorteil gegenüber der hauptberuflichen Selbständigkeit. Für die Besteuerung ist es darüber hinaus unerheblich, ob du nebenberuflich oder hauptberuflich selbständig bist. Hier gelten die gleichen Regeln. Die richtige Rechtsform wählen

Grundsätzlich kannst du als nebenberuflicher Gründer jede Rechtsform für dein Unternehmen wählen, die du auch als hauptberuflicher Gründer wählen würdest. In der Regel startet man als Einzelunternehmer oder in Form einer BGB-Gesellschaft bzw. GbR (mind. 2 Personen). In beiden Fällen kann sofort losgelegt werden. Heißt, dass kein Stammkapital, Handelsregistereintrag oder Notarbesuche notwendig sind. Allerdings haftest du mit deinem Privatvermögen und zwar uneingeschränkt. Eine umfassende Übersicht zu den verschiedenen Rechtsformen inklusive ihrer Vor- und Nachteile findest du in Teil 5 von Peers Artikelserie ‚Schritt für Schritt in die Selbständigkeit im Netz‘. So viele Stunden darfst du arbeiten

Dem Gewerbe- und Finanzamt ist es egal, wie viel Zeit du für deine Nebentätigkeit aufwendest. Anders sieht es bei der Krankenversicherung aus. Wie eben schon erwähnt, gilt hier eine Grenze von 18 Stunden pro Woche, die du maximal für deine Nebentätigkeit aufwenden darfst. Über diese 18 Stunden hinaus muss für das Nebengewerbe eine extra Krankenversicherung abgeschlossen werden. Für die Bundesagentur für Arbeit giltst du bis zu einer Grenze von 15 Stunden pro Woche als nebenberuflich selbständig. Auch Arbeitssuchende können bis zu dieser Grenze eine selbständige Nebentätigkeit aufbauen ohne den Anspruch auf ALG 1 bzw. ALG 2 zu verlieren. So viel darfst du dir hinzuverdienen

Die gute Nachricht: Wer als Arbeitnehmer neben seinem Hauptberuf gründet, muss keine Hinzuverdienstgrenzen beachten. Ebenso sieht es bei 450 Euro – Jobbern aus. Ganz anders hingegen bei Empfängern von ALG 1 bzw. ALG 2 oder Studenten. Während ALG 1 – Empfänger eine Hinzuverdienstgrenze von 165 Euro pro Monat beachten müssen, sind es bei ALG 2 – Empfängern 100 Euro pro Monat und bei Studenten, die BAföG erhalten, 400 Euro pro Monat. Scheinselbständigkeit

Gerade zu Beginn der selbständigen Nebentätigkeit besteht die Gefahr, aus rechtlicher Sicht kein „echter“ Selbständiger zu sein. Vor allem dann, wenn du zunächst nur für einen Auftraggeber tätig wirst. Schau dir die folgenden Kriterien an. Wenn drei oder mehr auf dich zutreffen, wirst du als Scheinselbständiger angesehen: Du beschäftigst keine sozialversicherungspflichtigen Arbeitnehmer, die mehr als 400 Euro im Monat verdienen.

Du bist überwiegend nur für einen Kunden tätig (Richtwert: 84% des Umsatzes).

Du kannst nicht selbst frei über deine Arbeitszeit entscheiden.

Du kannst deine Arbeitsstätte nicht frei wählen.

Du wirbst nicht um neue Kunden.

Du setzt deine Preise und Stundensätze nicht selbst fest.

Du gehst bei deinem Kunden einer Tätigkeit nach, die du zuvor im Rahmen einer abhängigen Beschäftigung verrichtet hast. Erfüllst du mindestens drei dieser Kriterien, wirst du als Scheinselbständiger eingestuft und wie ein Arbeitnehmer behandelt. Dies hat zur Folge, dass Sozialversicherungsbeiträge gezahlt und vor allem auch nachgezahlt werden müssen. Außerdem hat das steuerliche Auswirkungen. Zuschuss vom Staat

Auch für nebenberufliche Gründer gibt es Förderprogramme und Zuschüsse. Da man im deutschen Förderdschungel leicht den Überblick verliert, habe ich eine Übersicht erstellt mit wichtigen Förderprogrammen und Finanzierungsmöglichkeiten für Gründer. Grundsätzlich entscheidend ist, dass du diese rechtzeitig beantragst, um eventuell vorhandene Fristen einzuhalten und nicht in Stress und Hektik zu verfallen. Zusätzlich zu den im Beitrag vorgestellten Quellen solltest du eine professionelle Beratung in Anspruch nehmen, denn nur dort kann man explizit auf deine Anforderungen eingehen.

Fazit: Nebenberuflich vs. hauptberuflich selbständig

Weniger Risiko, bessere finanzielle Absicherung, mehr Zeit. Wenn du die Doppelbelastung von Haupt- und Nebenjob aushältst und grünes Licht vom Arbeitgeber bekommst, hast du als Gründer im Nebenerwerb gute Chancen, ein erfolgreiches Business zu starten.

Um als Selbständiger in Teilzeit zu gelten, ist das Verhältnis zwischen Haupt- und Nebentätigkeit entscheidend. Die einzuhaltenden Grenzen können oftmals in Stunden oder Euro ausgedrückt werden. An anderer Stelle kommt es darauf an, dass du gegenüber Ämtern oder Kassen glaubhaft machen kannst, dass du tatsächlich nur in Teilzeit selbständig bist.

Die Entscheidung für oder gegen die nebenberufliche Selbständigkeit ist ganz abhängig von deinen Zielen und deiner Situation. Du musst wissen, was du erreichen möchtest und was du bereit bist, dafür zu leisten. Als Nebenerwerbsgründer arbeitest du immer dann, wenn Familie und Freunde nach Feierabend entspannen oder sich ihren Hobbies widmen. Vollzeitjob, selbständig im Nebenjob, Partner, Kinder: Das alles unter einen Hut zu bekommen, ist nicht immer ganz einfach. Diese Erfahrung musste auch einer unserer Interview-Partner machen. Andererseits bist du durch deinen Hauptjob finanziell abgesichert und kannst daher ohne großes Risiko an deinem eigenen Business feilen, Ideen testen und Schritt für Schritt wachsen.

Deine Fragen zur nebenberuflichen Selbständigkeit

Hast du Fragen zum Thema Nebenerwerbsgründungen, die ich dir in diesem Artikel nicht beantwortet habe oder die dir ganz einfach unter den Nägeln brennen? Hinterlasse einen Kommentar und wir werden deine Fragen in weiteren Beiträgen aufnehmen oder direkt hier beantworten.