Einnahmen-Optimierung meiner Nischenwebsite – Winter-Nischen-Camp 2015 Woche 3

Werbung



Werbung

In der dritten Woche des Winter-Nischen-Camps geht es um die Optimierung der Einnahmequellen.

Dazu hatte ich bereits generelle Tipps gegeben und ausführlich, zusammen mit 2 Experten, Tipps für 5 Nischenwebsites von Lesern zusammengestellt.

Im Folgenden analysiere ich nun meine eigene Nischenwebsite hinsichtlich der Einnahmequellen und überlege mir, was ich noch verbessern kann und welche anderen Einnahmequellen Sinn machen könnten.



Einnahmen-Optimierung meiner Nischenwebsite

Ich bin ein großer Fan des Amazon-Partnerprogramms und setze es bei fast allen meinen Nischenwebsites ein. Das liegt einfach daran, dass Amazon ein sehr großes Sortiment hat und ein großes Vertrauen bei den Kunden besitzt.

Zudem gibt es eine Vielzahl an Werbemitteln für Affiliates und es gibt in vielen Produktkategorien immer wieder Angebote, was ebenfalls hilfreich ist.

Allerdings ist es sicher auch ein wenig Bequemlichkeit, dass ich bei dieser Nischenwebsite bisher keine anderen Partnerprogramme getestet habe. Das sollte man tun, wie ich ja selbst empfohlen habe. Dafür eignet sich das Winter-Nischen-Camp auf jeden Fall sehr gut.

Und ich überlege mir, welche anderen Einnahmequellen möglich sind.

luftentfeuchter-und-bautrockner.de

Einnahmen im Oktober: 81,87 €

Einnahmen bis Ende Oktober: 420,19 €

Die Einnahmen meiner Nischenwebsite sind bisher okay. In den letzten Monaten lagen diese immer um die 100 Euro.

Während der Nischenseiten-Challenge waren die Einnahmen noch nicht wirklich hoch, aber danach ging es nach oben. Der Trend ist auch aktuell weiter positiv.

Bestehende Einnahmequellen

Wie sieht es insgesamt mit der Eignung des Amazon-Partnerprogramms für meine Nischenwebsite aus? Die Affliate-Links und anderen Werbemittel passen ziemlich perfekt auf die Wünsche und Bedürfnisse der Besucher. Ich versuche durch die passenden Inhalte eben genau die Besucher anzuziehen, die sich ein solches Gerät zulegen wollen.

So geht es im am häufigsten gelesenen Artikel um die Estrich-Trocknung mittels Bautrockner. Die Bestseller-Liste für Bautrockner ist nach der Startseite die dritthäufigste besuchte Seite. Und auch mein Artikel mit Tipps, worauf man beim Kauf eines Bautrockners achten sollte, ist sehr beliebt.

Die Statistiken zeigen sehr gut, dass ich grundsätzlich die richtigen Besucher anlocke.

Wie schon geschrieben, setze ich bisher lediglich auf das Amazon Partnerprogramm, welches sich für eine produktbezogene Nischenwebsite einfach sehr gut eignet.

Dabei baue ich unterschiedliche Werbemittel ein, die Amazon bereitstellt. Textlinks, Produkt-Widgets und Bilder.

Textlinks nutze ich direkt im Text, sowie in der Review-Box des Plugins WP Produkt Review Pro*. Zudem habe ich hier auch ein Produkt-Widget eingebaut.

Diese Produkt-Vorstellungen sind das Herzstück der Nischenwebsite und daraus kann man mit dem Review-Plugin auch sehr einfach eine Vergleichstabelle erstellen.

Ansonsten habe ich aber auch teilweise in Hintergrundartikeln und z.B. der Sidebar Textlinks von Amazon eingebaut.

Des Weiteren habe ich mit Hilfe der Amazon PartnerNet API je 2 Bestseller-Listen und Angebotsseiten umgesetzt. Letztere habe ich erst letzte Woche überarbeitet und das vorher darin genutzte Schnäppchen-Widget gegen eine Liste mit Daten der Amazon API ersetzt.

Das Schnäppchen-Wigdet von Amazon ist an sich nicht schlecht, aber es ist auch nicht wirklich toll und zudem basiert es auf Flash.

Optimiert werden könnte der „Call to Action“ in der Review Box. Hier ist der Button sehr blass. Zudem wäre es mal einen Test wert, die Review-Box an den Anfang der Artikel zu setzen und nicht ans Ende.

Eine weitere Idee ist ein neuer Artikel, in dem ich die Lieblings-Bautrockner/Luftentfeuchter der Besucher meiner Nischenwebsite aufliste. Dazu analysiere ich die bisherigen Bestellungen bei Amazon und erstelle dann eine Top 5.

Werbung

Neue Einnahmequellen

Nur auf ein Partnerprogamm zu setzen ist nicht ideal. Allerdings ist es natürlich auch mehr Pflegeaufbau, diverse Partnerprogramme zu nutzen. Dennoch werde ich recherchieren, welche passenden Partnerprogramme es gibt und ob es Sinn macht diese einzubauen.

Schauen wir uns mal die weiteren möglichen Einnahmequellen an:

Werbung

Perspektivisch könnte es auch möglich sein Werbung auf der Nischenwebsite zu verkaufen. Entweder an einen spezialisierten Shop für diese Produkte oder auch an einen Bautrockner-Vermieter. Dazu müssen aber erstmal Kontakte geknüpft werden und die Besucherzahlen weiter steigen.

Perspektivisch könnte es auch möglich sein Werbung auf der Nischenwebsite zu verkaufen. Entweder an einen spezialisierten Shop für diese Produkte oder auch an einen Bautrockner-Vermieter. Google AdSense

In der Vergangenheit habe ich Google AdSense auch auf dieser Nischenwebsite im Einsatz gehabt, aber erstmal ausgebaut, weil man die Cookie-Nutzung durch eine Hinweis-Bar anzeigen musste. Das fordert Google ja seit kurzem. Aber die AdSense-Klickpreise liegen bei den Keywords rund um Bautrockner zwischen 1 und 2 Euro, was wirklich nicht schlecht ist. Deshalb werde ich AdSense zumindest in einigen Hintergrund-Artikeln wieder einbauen und schauen, was es bringt und wie es sich ggf. auf die Amazon-Klicks auswirkt.

In der Vergangenheit habe ich Google AdSense auch auf dieser Nischenwebsite im Einsatz gehabt, aber erstmal ausgebaut, weil man die Cookie-Nutzung durch eine Hinweis-Bar anzeigen musste. Das fordert Google ja seit kurzem. bezahlte Artikel/Links

Das ist eine lukrative Einnahmequelle und man könnte sicher einen dreistelligen Betrag auf diese Weise zusätzlich einnehmen. Aber das Risiko, dann von Google abgestraft zu werden, ist mir doch etwas zu hoch.

Das ist eine lukrative Einnahmequelle und man könnte sicher einen dreistelligen Betrag auf diese Weise zusätzlich einnehmen. Aber das Risiko, dann von Google abgestraft zu werden, ist mir doch etwas zu hoch. eigene Produkte

Hier sehe ich nicht wirklich Potential. Die Leute wollen einfach ein Gerät kaufen und keine Hilfe oder Beratung in „Buch“-Form.

Umsetzung

Ich werde mich also nach weiteren Partnerprogrammen für Bautrockner und Luftentfeuchter umschauen. Wenn es diese geben sollte, wäre evtl. auch der Einbau eines Preisvergleichs denkbar.

Zudem werde ich Google AdSense wieder einbauen und auswerten, was das bringt.

Nächste Woche berichte ich dann wieder darüber, was ich gemacht habe und welche ersten Erfahrungen ich sammeln konnte. Allerdings wird es ein paar Wochen dauern, bis ich wirklich beurteilen kann, was das gebracht hat und ob es Sinn macht.