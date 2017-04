Nischenseiten-Challenge Erfahrungen und Tipps für Einsteiger – Interview Teil 1

Werbung

Einblicke in reale Nischenwebsites sind immer spannend. Und so gibt es heute ein Interview mit einem erfahrenen Nischenseiten-Betreiber, der bereits zweimal bei der Nischenseiten-Challenge mitgemacht hat.

Das Interview ist sehr ausführlich geworden, so dass ich es in zwei Teile aufgesplittet habe.

Heute geht es im ersten Teil unter anderem um die Nischenfindung, Tools, Kalkulation, Plugins und mehr.

Der zweite Teil des Interviews erscheint morgen.



Bitte stell dich meinen Lesern vor.

Erst einmal vielen Dank an dich Peer für die Einladung zum Interview. Ist mir immer wieder eine Freude :).

Mein Name ist Florian Schäfer und ich komme aus dem schönen Sachsen-Anhalt (Raum Halle (Saale)). Ich bin mittlerweile 27 Jahre alt und beschäftige mich nun seit rund 6 Jahren mit Internet-Marketing – speziell aber eben mit Nischenseiten, unter anderem auf nischenhai.de.

Mittlerweile habe ich ein stattliches Portfolio an Nischenseiten und verdiene meine Brötchen damit. Nebenbei arbeite ich noch als Projektmanager bei einem großen Backwarenhersteller, weil es mir so viel Spaß macht.

Warum hast du an der Nischenseiten-Challenge teilgenommen?

Da gibt es sicherlich unendlich viele Gründe. Ich werde mal ein paar aufgreifen. Zum einen ist es immer wieder ein unheimlicher Motivationsschub, wenn man genau weiß, dass die Nischenseiten-Challenge am Tag X beginnt und an Tag Y wieder vorbei ist. So kann man sicher sehr spezifische Teilziele setzen und daraufhin arbeiten. Das fördert die Produktivität meiner Meinung nach ungemein.

Des Weiteren ist dieser „Wettbewerb“ auch immer wieder etwas Interessantes und Spannendes. Ich mag Wettbewerbe – vielleicht aufgrund meiner sportlichen Vergangenheit – da es in diesem Fall immer ums Gewinnen geht. Allein dieser Ansporn „der Beste“ zu sein, spornt mich ungemein an und pusht mich zu Höchstleistungen.

Ein weiterer Grund ist das Wissen, was man sich durch die Nischenseiten-Challenge aneignen kann. Ich sage bewusst kann, weil viele diese Möglichkeit nicht wahrnehmen – aus welchem Grund auch immer. Jede Woche werden Berichte von den Teilnehmern veröffentlicht, die alle Mehrwert beinhalten. Viele posten ziemlich ausführlich und detailliert, wie sie an die ganze Sache rangehen. Diese Informationen werden dann von Peer auch noch gebündelt. Was will man denn mehr?

Auch für die, die schon etwas mehr Erfahrung mit dem Thema haben, ist es immer wieder interessant andere Herangehensweisen kennenzulernen und zu beobachten. Aus eigener Erfahrung kann ich sagen, dass IMMER etwas dabei ist, was man sich aneignen kann, bzw. was einem gefällt und man es auf seiner nächsten Seite ähnlich macht. Das können Plugin-Vorschläge sein, aber auch Herangehensweisen an die Keyword-Recherche.

Für solche Informationen bezahlt man im Internet in der Regel sehr viel Geld. Hier bekommt man sie auf dem Silbertablett!

Wie kamst du auf die Idee für deine Nische?

Das kam eigentlich recht spontan. Im Grunde genommen habe ich ja nun schon 2 mal an der Nischenseiten-Challenge teilgenommen. Einmal mit der Seite kuehlbox-test.com und zum anderen mit der Seite hornhautentferner-test.de.

Beide Seiten haben sich sehr gut entwickelt und beide Seiten sind saisonal bedingt, wobei bei der Kühlbox-Seite noch ein größerer saisonaler Zusammenhang besteht.

Die Ideen kamen mir eigentlich relativ spontan. Bei der Nischenseitenchallenge 2014 habe ich mir ein Thema ausgesucht, was für den Sommer relevant ist, sowie auch bei der Challenge 2015. Mir war es immer wichtig, dass ich mir nicht ein Thema raussuche, was erst im Winter aktuell wird. Da konnte ich ja in Hinsicht auf die Einnahmen keinen Krückstock gewinnen nach den 3 Monaten :). Wobei auch der Sommer schon recht spät war, denn im Mai war die Challenge vorbei. Trotzdem konnte ich noch ein paar Euro mitnehmen.

Zurück zur Idee. Ich habe ein bisschen bei Amazon gestöbert, nebenbei den Keyword Planer angeschmissen und dann habe ich recherchiert. Die Beststeller-Kategorien bei Amazon durchforstet und schwupp di wupp hatte ich meine Ideen gesammelt.

Danach habe ich die Keywords analysiert und siehe da es sind die angesprochenen Seiten dabei entstanden. Keine großartige Geschichte – hat auch ehrlich gesagt nicht lange gedauert. Ich entscheide da immer so ein bisschen auch aus dem Bauch heraus. Das hat sich bei mir bisher des Öfteren bewährt.

Hast du die Nische vorher analysiert? Wenn ja, wie?

Wie gerade schon angedeutet habe ich die Nischen natürlich unter die Lupe genommen. Die wichtigsten Tools, die ich dabei verwende, sind folgende:

Google AdWords Keyword Planer (für das Suchvolumen)

SECockpit* (Suchvolumen + Konkurrenzanalyse)

Google Trends (Wie sieht der Trend für das Produkt in den letzten Jahren aus)

Google Suche (Welche Seiten befinden sich auf der 1. Seite – Wie viele Nischenseiten gibt es als Konkurrenz

Majestic SEO (Wie viele Backlinks hat meine Konkurrenz)

Market Samurai* (Überblick auf die Top 10 mit den wichtigsten Daten)

Mehr brauche ich dazu nicht. Das schaue ich mir dann nach und nach an und wenn ich damit fertig bin, entscheide ich auf Grundlage dieser Daten und meinem Bauchgefühl, ob es sich lohnt in diese Nische zu gehen.

Was ich ebenfalls mache, ist eine „Milchmädchenrechnung“ um herauszufinden, wie viel ich im Groben mit dieser Seite / mit diesem Thema verdienen kann. Die mache ich in der Regel auf einem Schmierzettel. In etwa sieht das dann so aus:

.8800 Suchanfragen + 5.200 Longtail * 0,5 (Besucher die auf die Seite – Platz 1 – kommen) = 7.000 Besucher / Monat

7.000 Besucher / Monat * 0,5 (Besucher, die auf Amazon-Link klicken) = 3.500 Amazon-Klicks / Monat

3.500 Amazon-Klicks / Monat * 0,06 (Conversion) = 210 Sales / Monat

210 Sales / Monat * 100 (durchschnittl. Warenkorb) * 0,05 (Provision) = 1.050 € / Monat

1.050 € / Monat + 250 € (Crosssales) = 1.300 € / Monat

Am Beispiel Kühlbox:

50.000 * 0,5 = 25.000

25.000 * 0,5 = 12.500

12.500 * 0,06 = 750

750 * 60 * 0,07 = 3.150 €

Zum Vergleich mit meiner www.kuehlbox-test.com Seite habe ich im Juli 2014 ca. 2.300 € verdient.

Warum die Differenz? Ganz klar – ich habe noch nicht alle Platz 1 Rankings erreicht. Diese Rechnung setzt natürlich voraus, dass bei allen Keywords, die mit einbezogen werden, ein Rank 1 Ranking vorliegt. Die Longtails sind davon mal ausgenommen.

Da ich die Platz 1 Rankings nicht bei allen Keywords erreicht habe, habe ich auch weniger verdient. Der Unterschied ist nur relativ gering, obwohl die Platz 1 Rankings einen großen Einfluss haben. Das stimmt. Hierbei spielt der Traffic, der über Longtail Keywords kommt eine große Rolle. Dieser ist nicht zu unterschätzen und von Thema zu Thema unterschiedlich. Deswegen kann man das auch so in der Rechnung nicht abbilden. Hier kommt es auch stark auf den Inhalt drauf an. Ist er gut, oder nicht?!

Wie sah die Planung deiner Nischenwebseite aus?

Ich gehe bei der Planung eigentlich immer nach Schema F vor.

Zu aller erst mache ich mir eine Mindmap zu dem Thema mit allen wichtigen Keywords und Themen, die ich bearbeiten will.

Wenn ich damit fertig bin veröffentliche ich zuerst die Ratgeberartikel, da dort in der Regel keine Affiliate-Links drin sind.

Vorher suche ich mir natürlich eine passende Domain aus, wobei das nur nebensächlich ist. Mit gutem Inhalt braucht man auch keine EMD mehr.

Danach wird WordPress aufgesetzt und das Theme installiert. Auch das spielt meiner Meinung nach nur eine untergeordnete Rolle. Klar ist es schön, wenn das Theme viele Optionen hat und man viel damit machen kann, aber letzten Endes kommt es doch auf den Inhalt an.

Nachdem ich dann alle Artikel in Auftrag gegeben habe, heißt es warten bis sie fertig sind und danach ran an den Speck – Einpflegen.

Ist alles eingepflegt heißt die Devise – Abwarten. Ein paar Backlinks gesetzt und die Rankings können kommen.

Mit welcher Technik hast du deine Nischensite umgesetzt? Welche Plugins sind dir am wichtigsten?

Ich nutze für meine Nischenseiten grundsätzlich WordPress, wie die meisten wahrscheinlich auch. Es ist einfach zu bedienen und recht leicht zu pflegen. Was anderes kommt für mich nicht in Frage.

Welche Plugins nutze ich?

Antispam Bee

Automatic SEO Links

Jetpack

Optimus

Super Simple Google Analytics

TablePress

WordPress Backup to Dropbox

WP Rocket

Yoast SEO

Amazon Affiliate for WordPress

Das sind so die wichtigsten. Von Seite zu Seite entscheide ich mich auch immer mal für andere Plugins. Das kommt ganz darauf an, was ich gerade für Ideen im Kopf habe.

Wie ist das Layout deiner Nischenwebseite entstanden?

In Bezug auf die Kühlbox-Seite habe ich mir gedacht, dass es freundlich aussehen muss. Deswegen so ein einladendes Hintergrundbild mit einem Pool. Im Sommer ist es ja in der Regel warm – deswegen habe ich mir Blau ausgesucht, mit der Intention, dass die Leute auf der Suche nach etwas kühlem sind. Außerdem kann man Kühlboxen damit auch in Verbindung bringen.

Ansonsten ist das Layout relativ unspektakulär. Die Seite ist eine der wenigen, die noch mit dem Original TwentyTwelve-Theme von WordPress aufgesetzt ist.

Auch das Logo sollte damals ganz simpel sein. Grundsätzlich muss eine Nischenseite auch nicht schön aussehen, sondern sie muss konvertieren. Ich habe schon öfter festgestellt, dass nach diversen Anpassungen in Bezug auf das Aussehen der Nischenseite die Conversionrate runter gegangen ist. Hier heißt das Motto: Testen, Testen, Testen…

Wie ich gerade sehe ist das Video auf der Startseite nicht mehr verfügbar – das ist schlecht. Außerdem ist es nicht erlaubt im Header „In Kooperation mit Amazon“ zu schreiben bzw. ein eigens entworfenes Logo mit Amazon zu verwenden. Das werde ich wohl rausnehmen müssen.

Morgen geht es weiter

Morgen erscheint Teil 2 des Interviews, in dem es unter anderem um das Schreiben der Texte, den Start der Nischenwebsites und Vermarktungsmaßnahmen geht.