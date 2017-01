Tipps und Tools, um Linkmöglichkeiten und Blogartikel-Ideen zu finden

Werbung



Wer Online erfolgreich sein möchte, darf keinesfalls auf die Wettbewerberanalyse verzichten.

Die Wettbewerberanalyse und das Verstehen, wie die Konkurrenz tickt, sind ganz wichtig, um neue Potentiale zu identifizieren, neue Linkmöglichkeiten zu entdecken, neue Kooperationspartner zu finden und natürlich neue Ideen für Blogartikel zu erkennen.

In diesem Blogartikel zeige ich wichtige Bestandteile der Online-Wettbewerberanalyse, die dir dabei helfen zu verstehen, was für die Konkurrenz gut funktioniert und wie du diese Erkenntnisse für dein Business effektiv einsetzen kannst, um Erfolge zu erzielen.



Wer ist deine Konkurrenz?

Viele Firmen haben eine gute Vorstellung davon, wer ihre größten Offline-Konkurrenten sind. Dabei ist natürlich wichtig zu beachten, dass die Online-Wettbewerber in vielen Fällen nicht die Offline-Konkurrenten sind. Darum ist es unabdingbar, Google zu fragen, wer denn die Online-Konkurrenten sind.

Eine sehr gängige Methode besteht darin, anhand der Hauptkeywords die Konkurrenz zu ermitteln. Das ist eine wichtige Erkenntnis, um zu wissen, wen man in Google „überholen“ muss.

Allerdings gibt es auch Firmen, die zur Zeit vielleicht nicht so gut ranken, aber unter Umständen in Zukunft gut ranken werden und zu einer ernsthaften Konkurrenz werden können. Um auch solche Konkurrenten abzufangen, kann man folgendes nutzen:

Im Google Suchfeld die eigene Webseite eingeben z.B.: www.selbstaendig-im-netz.de

Neben dem Ergebnis für die eigene Webseite einen grünen Pfeil anklicken

Ähnliche Seiten anklicken. So findet man die Ergebnisse für die Online Konkurrenz für Webseiten, die unter Umständen nicht in den Suchergebnissen für eigene Hauptkeywords angezeigt werden.

Dieser ganze Prozess sieht folgendermaßen aus:



Weitere Möglichkeiten, wie man eigene Konkurrenz identifiziert, findet man auf selbstaendig-im-netz.de im Blogartikel Konkurrenz-Analyse, Kooperationen und mehr – Ähnliche Websites finden.

Was sind die besten Inhalte der Konkurrenz?

Eine der heutzutage sehr erfolgreichen SEO Strategien ist Content Marketing. Deswegen ist es enorm wichtig zu wissen, welche Inhalte die Leser interessieren. Eine sehr wichtige Rolle spielt dabei das Wissen, was die Hauptkonkurrenz an Content erzeugt und was davon bei Lesern sehr beliebt ist.

Ein wesentlicher Faktor für die Beliebtheit von Content ist, wie oft bestimmte Inhalte von Lesern in Social Networks geteilt werden.

Um herauszufinden, wie oft gewisse Inhalte von Lesern geteilt werden, ist das Buzzsumo Tool eine wichtige Quelle.

Um zu erfahren, welche Inhalte der Konkurrenz am meisten geteilt wurden, muss in der Suchleiste eine Webseite-Adresse wie folgt eingegeben werden: z.B. www.selbstaendig-im-netz.de

Beim Durchschauen der meist geteilten Inhalte kann man schnell auf Ideen kommen, welche Blogartikel geschrieben werden können, auf die man ohne die Wettbewerberanalyse nicht kommen würde. Im oben gezeigten Beispiel kann man an der zweiten Stelle einen Blogartikel zum Thema „Lerne jetzt die wichtigsten SEO-Basics fürs Schreiben“ sehen, der 577 mal geteilt wurde. Anhand dieses Themas kann man sich z.B. überlegen, einen Blogartikel über die wichtigsten SEO-Grundlagen für Blogger zu schreiben, die das Thema von einer anderen Seite beleuchten und/oder zusätzliche wichtige Aspekte in Betracht ziehen.

Nach dem gleichen Prinzip kannst du mehrere Wettbewerber analysieren und so auf eine Menge Ideen für neue Blogartikel kommen.

Dieses Tool kann man natürlich auch verwenden, wenn man nicht nach einer Konkurrenz-Webseite sucht, sondern nach einem bestimmten Haupt-Keyword, indem man statt einer Webseite einfach ein Keyword eingibt.

Das Buzzsumo-Tool ist zwar recht teuer, aber man kann auch mit der kostenlosen Version die ersten 5 Ergebnisse pro Wettbewerber anzeigen lassen, was in vielen Fällen ausreichend ist, vor allem dann, wenn man mehrere Wettbewerber analysiert. Wenn man sich kostenlos registriert, kann man eine beliebige Anzahl von Keywords oder Webseiten analysieren.

Um sich kostenlos zu registrieren, soll man auf der Hauptseite auf Signup klicken, anschließen die Pro-Version mit „Start Free Trial!“ wählen. Danach den Namen und die E-Mail-Adresse eingeben. Sobald man registriert ist und seine E-Mail-Adresse bestätigt hat, auf das Buzzsumo-Konto gehen und dort vom PRO-Plan auf den kostenlosen Plan wechseln.

Welche Backlinks hat deine Konkurrenz?

Eine Backlink-Analyse liefert nicht nur aufschlussreiche Einblicke in den vorherrschenden Wettbewerb, sondern ermöglicht auch ein grundsolides Fundament für die eigene SEO-Strategie. Um die Backlinks der Konkurrenz zu finden, empfehle ich folgende Tools:

Kostenpflichtige Tools:

www.ahrefs.com

www.sistrix.de

www.linkbird.com/de

Kostenlose Tools:

www.opensiteexplorer.org

www.seokicks.de

www.backlinktest.com

Während der Backlinkanalyse deiner Konkurrenz mit oben genannten Tools wirst du schnell feststellen, dass deine Hauptkonkurrenten ziemliche viele Backlinks haben. Es ist aber nicht alles Gold was glänzt. Deswegen ist der nächste Schritt sehr wichtig, um die Qualität der Backlinks zu bestimmen.

Wie stark sind die Backlinks der Konkurrenz?

Seit den Google Panda, Penguin und Hummbingbird Updates ist es dringend abzuraten, minderwertige Backlinks haben zu wollen.

Um herauszufinden, welche Backlinks von guter Qualität sind, gibt es viele Faktoren. Da sich aber die meisten von denen in irgendeiner Art und Weise überschneiden, ist es vollkommen ausreichend, 2-3 Faktoren zu überprüfen, um die Qualität der Backlinks herauszufinden. Zu diesen Faktoren zählen:

Domain Autorität

Um die Domain Autorität sehr schnell zu bestimmen und gleich in den Google Suchergebnissen zu sehen, empfehle ich MozBar Tool, das man für Google Chrome oder Firefox installieren kann. So sieht es aus, wenn es installiert ist:

Majestic Citation / Trust Flow

Der Citation Flow basiert auf PageRank ähnlichen Modellen. Es spiegelt letzendlich die Anzahl und die Qualität der verlinkenden Webseiten. Je mehr hochwertige Links auf die eigene Domain verlinken, desto höher ist Citiation Flow. Dies wird auf Skala 0 bis 100 gemessen. Je höher der Wert ist, desto besser.

Der Trust Flow bestimmt die Vertrauenswürdigkeit der verlinkenden Webseiten. Dieser Wert bewegt sich auch zwischen 0 und 100. Und auch hier gilt, je höher der Wert, desto besser.

Im Allgemeinen ist es noch wichtig zu bemerken, dass der Trust Flow mindestens die Hälfte vom Cititation Flow haben muss. So kann man feststellen, ob eine Webseite vertrauenswürdig ist und ein sauberes Linkprofil hat.

Die Cititation und Trust Flow Werte können auf der Majestic Webseite ermittelt werden. Dies sieht für diese Webseite wie folgt aus:

Die Backlinkanalyse deiner Wettbewerber bringt folgende Vorteile mit sich:

Webseiten, wo man hochwertige Gastartikel veröffentlichen oder wo man einen Gastautor finden kann.

Webseiten für ähnliche Services, die du anbietest, um Kooperationspartner zu finden.

Webseiten, die gerne auf einen deiner relevanten Blogartikel verlinken.

Webseiten, deren Linkaufbau und weitere SEO Maßnahmen du analysieren kannst, um deine Google Rankings zu verbessern.

Fazit

Um online erfolgreich zu sein, ist heutzutage eine Wettbewerberanalyse absolut unabdingbar.

Es reicht nicht aus, wie ein Blinder im Dunkeln zu tappen und irgendwelche Inhalte zu schreiben, die dich ansprechen. Deine Leser sollen im Fokus sein und was sie interessiert.

Es ist bei weitem nicht genug, irgendwelche Backlinks zu bekommen. Qualität geht vor Quantität.

Wenn du weißt, wie du deine Konkurrenz online findest, die Backlinks und die Inhalte analysierst, wirst du einen entscheidenden Vorteil haben.

Sei nicht enttäuscht, wenn deine Konkurrenz vor dir ist, sondern nutze vorgestellte Tools und Techniken, um von deiner Konkurrenz zu lernen und eine klare Strategie auszuarbeiten.

