13 Aufgaben in 13 Wochen – Mein Wochenplan für die Nischenseiten-Challenge 2016

In gut einem Monat startet die Nischenseiten-Challenge 2016.

In diesem Artikel stelle ich meinen Wochenplan vor. Darin zeige ich, welche Aufgaben ich in den 13 Wochen wann erledigen möchte, um am Ende eine profitable Nischenwebsites zu haben.

Ihr könnt meinen Wochenplan natürlich gern als Vorlage für euren eigenen Plan nutzen.

Schritt für Schritt zur Nischenwebsite

Um eine neue Website in 13 Wochen zu planen, umzusetzen und damit auch schon Geld zu verdienen, bedarf es eines gutes Plans.

Deshalb habe ich auch für die Nischenseiten-Challenge 2016 einen Wochenplan erstellt, an den ich mich halten werde. Jede Woche gibt es eine wichtige Aufgabe, die ich abarbeiten werde.

Der Vorteil eines solch strikten Plans ist, dass ich jede Woche genau weiß, was ich zu tun habe und bis wann ich es zu erledigen habe. Das hilft sehr dabei über 3 Monate am Ball zu bleiben und nicht nachlässig zu werden.

Die 13 Aufgaben bauen dabei natürlich aufeinander auf, wie ihr gleich sehen werdet.



Die 3 Phasen des Nischenwebsite-Aufbaus

Dabei unterteilen sich diese 13 Aufgaben in insgesamt 3 Phasen, wobei jede dieser Phasen rund einen Monat dauert.

Woche 1-4 = Aufbau der Nischenwebsite

Am Anfang steht die Nischenfindung. Das ist einer der wichtigsten Schritte auf dem Weg zu einer erfolgreichen Nischenwebsite. Deshalb werde ich Nischen-Ideen zusammentragen und diese ausführlich analysieren, um am Ende eine vielversprechende Nische auszuwählen. Danach werde ich WordPress installieren, Plugins einbauen und das Layout anpassen. Ebenso fällt in diese erste Phase die Erstellung von Inhalten, so dass die Site dann nach 3-4 Wochen online gehen kann. Sie ist dann zwar noch nicht perfekt, hat aber schon lesenswerte Inhalte und kann bei Google anfangen erste Rankings aufzubauen. Die 1.Phase ist sicher die aufwändigste. Danach wird es etwas stressfreier.

In der zweiten Phase geht es dann darum Besucher auf die Nischenwebsite zu bekommen. Um den Traffic zu steigern gilt es natürlich zum einen für weitere Inhalte zu sorgen, was übrigens bis zum Ende der Challenge immer wieder zu meinen Aufgaben gehören wird. Darüber hinaus werde ich mich mit der Suchmaschinenoptimierung beschäftigen und mich neben der Onpage-Optimierung ebenfalls um Backlinks kümmern. Sehr wahrscheinlich wird auch diesmal Google meine Haupttrafficquelle sein. Wenn es passt, werde ich aber zudem die eine oder andere Social Media Maßnahme vornehmen. Am Ende des zweiten Monats sollte dann ausreichend Traffic vorhanden sein, um in die dritte Phase überzugehen.

In der dritten und letzten Phase kann ich nun damit beginnen die ersten Einnahmen zu erzielen. Dazu werde ich analysieren, welche Einnahmequellen ich nutzen kann und erste Tests mit diesen durchführen. Darüber hinaus ist der Aufbau der Nischenwebsite aber noch nicht gänzlich abgeschlossen. So werde ich sicher noch ein paar weitere Inhalte erstellen und Optimierungen an der Site vornehmen. Zudem werde ich mir überlegen, wie es mit der Site weitergehen wird und wie ich die Pflege gestalte.

Am Ende der 13 Wochen sollten natürlich dann schon erste Einnahmen vorhanden sein, auch wenn Nischenwebsites nach meiner Erfahrung oft erst nach 5-6 Monaten so richtig durchstarten. So war es zumindest bei meinen Nischenwebsites in den letzten Jahren meist.

Ich halte mich recht genau an meinen Wochenplan, weil es mir dadurch einfach leichter fällt an alles zu denken und nicht den Faden und die Motivation zu verlieren.

Ihr könnt euch natürlich an meinem Wochenplan orientieren oder auch ganz anders vorgehen. Das ist euch allein überlassen.

Mein Wochenplan für die Nischenseiten-Challenge 2016

Im Folgenden liste ich meine geplanten Aufgaben für die 13 Wochen chronologisch auf.

Während der Challenge kann es natürlich sein, dass ich noch kleinere Anpassungen vornehme, aber im Großen und Ganzen hat sich diese Vorgehensweise in den letzten Jahren bewährt.

Diese Vorgehensweise und die einzelnen Aufgaben schildere ich ausführlich in meinem Nischenseiten-Aufbau E-Book.

Ende der Nischenseiten-Challenge

Am 13.Juni werde ich dann die letzte Woche Revue passieren lassen und einen Rückblick auf die gesamte Nischenseiten-Challenge veröffentlichen.

Aber ganz vorbei wird es dann sicher nicht sein. Ich werde die neue Nischenwebsite weiterhin verfolgen und in dem einen oder anderen Artikel darüber berichten, wie sie sich in den kommenden Monaten weiterentwickelt hat.

Aktuelle News zur Nischenseiten-Challenge

Wer keine Informationen, Tipps und Einblicke während der Nischenseiten-Challenge nicht verpassen will, abonniert am besten meinen Nischenseiten-Challenge Newsletter:

