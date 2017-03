YouTube-Tipps – 7 zusätzliche Vermarktungs-Strategien für mehr Aufrufe und Bekanntheit

Wer noch nicht stark genug an die Vision seines YouTube-Kanals glaubt und sich deshalb vor seinen Freunden schämt, der sollte nicht damit beginnen. Zwar mag die Stimme am Anfang vielleicht holprig klingen und alles etwas einstudiert wirken, aber wem erging es nicht so?

Seinem Freundeskreis zu schreiben, dass man nun einen YouTube-Kanal eröffnet hat und warum man die Unterstützung jedes Einzelnen wünscht, kann eine enorme Wirkung haben. Das reale Umfeld bringt hier schon die ersten Abos, aber richtig interessant wird es in den Sozialen Medien. Empfehlungen bzw. Likes und das Teilen von Videos bei Facebook, Twitter, Instagram & Co hat stets einen Effekt. Dessen Größe hängt von der Anzahl der Freunde ab und wie weit die Kontakte von ihnen reichen.