2 Jahre später – Traffic, Rankings, Einnahmen und Aufwand meiner Nischenwebsite

In genau 2 Wochen beginnt die Nischenseiten-Challenge 2016.

Das ist ein guter Zeitpunkt, um mal zu schauen, ob es sich eigentlich lohnt eine Nischenwebsite über einen längeren Zeitraum zu betreiben.

Viele sagen ja immer wieder das Ende der Nischenwebsites voraus, aber dass das nicht so ist, zeigt meine Werkzeugkoffer-Nischenwebsite, die bei der Nischenseiten-Challenge 2014 entstanden ist.

In diesem Artikel gehe ich darauf ein, wie sich diese entwickelt hat, was ich daran gemacht habe und wie Traffic und Einnahmen aussehen.



Meine Nischenwebsite

Vor nicht ganz 2 Jahren begann die Nischenseiten-Challenge 2014, in deren Verlauf ich eine Nischenwebsite über Werkzeugkoffer erstellt habe. Diese ist zu finden unter werkzeugkoffer-kaufen.de.

Nach einem Jahr Pause war dies die zweite Nischenseiten-Challenge und ich war natürlich gespannt, ob sich die positiven Erfahrungen aus der ersten Challenge 2012 wiederholen ließen. Am Ende war die Nischenwebsite noch erfolgreicher, als ich erwartet hatte.

Bereits vor 12 Monaten habe ich in einem Rückblicksartikel auf die Entwicklung meiner Nischenwebsite geschaut und ein positives Fazit gezogen. Rankings, Traffic und Einnahmen hatten sich gut entwickelt und dafür gesorgt, das ich seit dem Start mehr als 3.000 Euro mit der Site verdient hatte.

Alles in allem war ich mit der Entwicklung natürlich sehr zufrieden, da ich nach dem Ende der Challenge nur noch wenig Arbeit in die Site gesteckt hatte.

Entwicklung der Nische

Bevor ich mir die Entwicklung meiner Nischenwebsite in den letzten 12 Monaten genauer anschaue, möchte ich noch einen Blick auf die Nische selbst werfen.

Bei der Auswahl einer Nische für eine Nischenwebsite sollte man ja unter anderem auch darauf achten, dass es ein ansteigendes Interesse oder zumindest ein gleichbleibendes gibt. Nichts ist ärgerlicher, als mit viel Aufwand eine Nischenwebsite zu erstellen und dann sinkt das Interesse an dieser Nische deutlich ab.

Deshalb werfen wir mal einen Blick auf die aktuellen Google Trend Daten für den Suchbegriff „Werkzeugkoffer“:

Das sieht doch durchaus positiv aus. In den letzten beiden Jahren ist das Interesse sogar noch leicht gestiegen, was dafür spricht, dass dieses Thema noch länger interessant sein wird. Nach zwei Jahren kann ich also sagen, dass die Nischenwahl nicht die schlechteste war.

Wie ich übrigens meine Nischen auswähle und wieso dieser Schritt der wichtigste beim ganzen Nischenwebsite-Aufbau-Prozess ist, erläutere ich ausführlich in meinem Nischenseiten-Aufbau E-Book.

Entwicklung meiner Nischenwebsite

Kommen wir nun zur Entwicklung meiner Nischenwebsite in den letzten 12 Monaten.

In 2014 hatte ich nach der Challenge pro Monat ca. 2 Stunden in diese Nischenwebsite investiert. Daran hat sich in 2015 insofern etwas geändert, als dass es diesmal im Schnitt sogar weniger als 2 Stunden pro Monat waren.

Das lag einfach daran, dass ich viele Monate gar nichts daran gemacht habe. Im Frühjahr und Herbst habe ich jeweils einmal die Affiliate-Links gescheckt.

Im Herbst habe ich mich dann nochmal mit der Amazon API beschäftigt und neben den schon vorhandenen Bestseller-Listen auch aktuelle Angebote eingebaut. Das ging aber relativ schnell, da ich die Basis der Amazon API Abfrage ja schon hatte.

Und so konnte ich weitere interessante Affiliatelink-Anzeigen einbauen. Dafür habe ich das Amazon Schnäppchen-Widget entfernt, welches auf Flash basiert und deshalb nicht mehr in allen Browsern angezeigt wird.

Eine weitere Ergänzung für die Nischenwebsite konnte ich durch den Umstieg vom kostenlosen WP Product Review Plugin auf das kostenpflichtige WP Product Review Pro* vornehmen.

Mit der Pro-Version habe ich eine schöne Vergleichstabelle erstellt, die automatisch aus den angelegten Produkterviews erstellt wird (und natürlich auch automatisch aktualisiert wird, wenn man neue Produkt-Artikel anlegt). Eine sehr schöne Sache.

Der Umstieg auf die Pro-Version ist übrigens problemlos möglich. Es werden alle bisherigen Daten übernommen.

Zu guter Letzt habe ich ein paar neue Inhalte erstellt, aber nicht wirklich viele, so dass auch das sehr schnell ging.

Insgesamt war also der Aufwand sehr gering und lag vielleicht bei 15-20 Stunden in den 12 Monaten.

Die WordPress-Updates habe ich übrigens automatisiert, so dass ich damit keinen Aufwand hatte.

Rankings und Traffic

Schauen wir uns doch mal ein paar aktuelle Rankings meiner Nischenwebsite an. Diese habe ich mit dem SEO-Tool von XOVI* ermittelt.

Wie man sehen kann, steht meine Nischenwebsite bei einigen interessanten Longtail-Keywords auf der ersten Position in der Google-Suche.

Aber auch für das Hauptkeyword stehe ich mit Rang 3 nicht schlecht da. Das bringt schon einiges an Besuchern, auch wenn ich da natürlich lieber auf Position 1 stehen würde. :-)

Allerdings ist es immer ein Abwägen von Aufwand und Nutzen. Natürlich könnte ich viel mehr Zeit in die Nischenwebsite investieren, aber ich habe meine Prioritäten eben woanders.

Die Entwicklung der Rankings meiner Nischenwebsite sind jedenfalls sehr stabil über die letzten beiden Jahre, wie man am folgenden Chart aus XOVI sehen kann:

Alles in allem bin ich damit sehr zufrieden, gerade in Anbetracht der investierten Arbeit.

Traffic

Die Besucherzahlen haben sich in den letzten 12 Monaten ebenfalls stabilisiert, auch wenn man je nach Jahreszeit Unterschiede sehen kann:

Frühjahr und Herbst sind die Hauptsaisons für Werkzeugkoffer, auch wenn die Nachfrage danach im Sommer und Winter nicht komplett einbricht. Zwischen 7.000 und 10.000 Sitzungen pro Monat gibt es auf der Site. Insgesamt waren es in den letzten 12 Monaten 95.176 Sitzungen und 293.952 Seitenaufrufe.

Damit bin ich ebenfalls sehr zufrieden, auch wenn man mit mehr Arbeit natürlich auch diese Zahlen steigern könnte. Aber wie schon gesagt, das ist einfach eine Frage der Prioritäten und ich mag an Nischenwebsites ja gerade, dass man nicht viel tun muss.

Einnahmen

Kommen wir nun zu dem Entscheidenden. Wie sahen die Einnahmen meiner Nischenwebsite in den letzten 12 Monaten aus?

Google AdSense hatte ich nur bis Herbst 2015 drin, da dann ein Cookie-Hinweis dafür notwendig gewesen wäre und ich darauf keine Lust hatte.

Zudem brachte AdSense vorher nur ca. 20 Euro Euro im Monats ein, so dass es nicht weh tat diese Anzeigen rauszunehmen.

Insgesamt waren es 176,48 Euro, die über AdSense in den letzten 12 Monaten reinkamen.

Ich habe lieber auf Affiliate Marketing gesetzt, speziell auf das Amazon Partnerprogramm. Dies ist bei produktbezogenen Nischenwebsites eine sehr gute Wahl, da jeder Amazon kennt und fast alle bereits ein Konto haben. Das senkt die Kaufschwelle natürlich erheblich.

Hier sind meine Einnahmen von Februar 2015 bis Januar 2016 mit dem Amazon Partnerprogramm:

Insgesamt recht stabile Einnahmen mit einem leichten Rückgang im Sommer und etwas mehr Einnahmen im Frühjahr und zum Weihnachtsgeschäft.

Alles in allem kamen durch das Amazon Partnerprogramm 4.750,47 Euro in den letzten 12 Monaten rein.

Das macht insgesamt also knapp 5.000 Euro Einnahmen, womit ich sehr zufrieden sind.

Rechnet man spaßeshalber den Stundenlohn aus, wären das ca. 246 Euro (bei 20 investierten Stunden). Natürlich kann und sollte man den Erstellungsaufwand nicht ganz außer acht lassen. :-)

Alles in allem habe ich ca. 85 Stunden in diese Site investiert und rund 8.000 Euro in knapp 2 Jahren eingenommen. Das wäre dann also ein Stundenlohn von ca. 94 Euro. Auch damit kann ich gut leben.

Fazit

Ich bin mit meiner Nischenwebsite sehr zufrieden. Die Entwicklung war zwar nicht mehr so rasant aufsteigend, aber das muss sie auch nicht. Dafür habe ich damit kaum Arbeit.

Das ist für mich einer der größten Vorteile einer Nischenwebsite. Zudem zeigt das Beispiel ganz klar, dass Nischenwebsites keineswegs tot sind, wie manche behaupten. Tot sind nur die wirklich miesen Affiliate-Projekte, die mit kopierten Inhalten und Black Hat SEO-Maßnahmen an den Start gehen.

Wer dagegen nützliche und den Google-Regeln entsprechende Nischenwebsites aufbaut, kann damit gutes Geld verdienen.

Wie das geht, erfahrt ihr in der Nischenseiten-Challenge und in meinem eBook.

Die diesjährige Nischenseiten-Challenge beginnt übrigens am 14.März. Wer daran teilnehmen möchte, findet alle Infos im Nischenseiten-Challenge Hauptquartier.

Weitere interessante Einlicke findest du in meinem Rückblick auf meine im letzten Jahr entstandene Nischenwebsite.