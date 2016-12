Wie ich meine Nische gefunden habe – NSC-Rückblick Woche 1

Werbung



Die erste Woche der Nischenseiten-Challenge ist vorüber.

Ich habe mich mit der Ideenfindung und Nischenanalyse beschäftigt, was wie immer spannend war und Spaß gmacht hat.

Im Folgenden erfahrt ihr, auf welche Ideen ich gekommen bin, wie ich die Nischen analysiert habe und für welche ich mich am Ende entschieden habe.

Rückblick Woche 1: Nischenideen finden und analysieren

Meine Vorgehensweise hatte ich ja in der Wochen-Vorschau beschrieben und in meinem Nischenseiten-Aufbau E-Book findet ihr diese dann nochmal ausführlicher erklärt. Und genauso habe ich es in den letzten Tagen auch gemacht.

Anfang der Woche habe ich angefangen Ideen zu sammeln, wobei ich nicht ganz bei Null angefangen habe. Ich habe mir meine Mindmap von der letztjährigen Nischenseiten-Challenge genommen und mich davon erstmal inspirieren lassen. Schon damals hatte ich viele Ideen zusammengetragen und warum sollte ich nun wieder ganz bei Null anfangen.

Aber natürlich sind auch neue Ideen hinzugekommen, die ich ebenfalls in die Mindmap mit aufgenommen habe.

Meine Mindmap

Am Ende ist dabei wieder eine recht ausführliche Mindmap herausgekommen, die ihr hier sehen könnt:

Ich habe dabei die im Vorschauartikel festgelegten vier Bereiche „Freunde und Bekannte“, „Beruf“, „Privatleben“ und „Recherche“ mit Unterpunkten gefüllt. Nach und nach wurde die Mindmap recht umfangreich und ich konnte für meine diesjährige Nischenwebsite aus dem Vollen schöpfen.

Nischenideen analysieren

Nun ging es daran eine Vorauswahl zu treffen, um ca. 10 Nischenideen auszusuchen, die ich dann näher analysieren wollte.

Da ich bei dieser Challenge mehr Augenmerk auf Qualität legen und zudem mal etwas anderes als eine reine Produktnischenwebsite erstellen wollte, habe ich mir Ideen rausgesucht, die teilweise etwas ungewöhnlicher sind. Aber es war auch die eine oder andere eher „klassische“ Nischenidee dabei.

Diese habe ich dann jeweils auf die 3 Hauptfaktoren „Suchvolumen“, „Konkurrenz“ und „Finanzielles Potential“ überprüft.

Im folgenden Video schaue ich mir beispielhaft die 3 Nischen „Mathetrainer“, „Fuerteventura“ und „Hometrainer“ mit dem Tool Market Samurai* (kostenlose Testversion) etwas genauer an.

http://youtu.be/1-uEyif2UF0

Für welche Nische habe ich mich entschieden?

Mehrere Nischen haben interessante Möglichkeiten geboten, aber am Ende habe ich mich erstmal für eine eher ungewöhnliche Nische entschieden, für „Fuerteventura“. Dort waren wird schon mehrmals im Urlaub, erst kürzlich im Februar, wo ich wieder viele Fotos gemacht habe und viele eigene Erfahrungen sammeln konnte.

Hier ein Blick auf das Suchvolumen mit dem Tool Market Samurai:



Hier kann man sehen, dass das Suchvolumen pro Monat mit 165.000 sehr hoch ist. Das ist eigentlich keine wirkliche Nische, sondern schon ein recht großes Thema.

Deshalb habe ich mich entschieden die Nische noch etwas kleiner zu machen, was vielen Einsteigern schwer fällt. Das macht aber Sinn, da bei zu viel Suchvolumen auch die Konkurrenz zu stark ist.

Das zeigt sich in der Konkurrenzsituation für „Fuerteventura“:



Sicher gibt es schlimmere Konkurrenzsituationen, aber man sieht hier mehrere spezialisierte Websites, die zeigen, dass es doch schon ein etwas umkämpfteres Thema ist.

Das sieht man zudem an den doch relativ guten Backlinkzahlen auf die rankenden Seiten (Spalten RDP und BLP).

Deshalb habe ich mir die weiteren gefundenen Keywords angeschaut und bin auf „Jandia“ gestoßen. Jandia ist die südliche Halbinsel von Fuerteventura, auf der wir nun auch schon mehrmals Urlaub gemacht haben. Ganz im Süden gibt es wohl einen der schönsten Stände auf den kanarischen Inseln.

Das Suchvolumen für „Jandia“ liegt zwar nur bei 3.600 im Monat, aber nach „fuerteventura jandia“ suchen immerhin 6.600 Leute im Monat und es gibt einige weitere interessante Keywordkombinationen.

Die Konkurrenzsituation für „Jandia“ sieht deutlich einfacher aus:



Hier finden sich unter den Top 10 nur allgemeine Reisewebsites, die mit Unterseiten ranken. Die Spalten RDP und BLP, welche die direkten Backlinks zur rankenden Unterseite anzeigen, enthalten meist eine Null oder nur wenige Backlinks.

Bleibt zu guter Letzt noch der Blick auf das finanzielle Potential. In der Suchvolumenanalyse weiter oben sieht man auch die durchschnittlichen AdWords-Kosten. Davon kann man ca. 2/3 als AdSense Einnahmen annehmen.

Für „Jandia“ wären das dann ca. 85 Cent, was nicht so schlecht ist. Noch besser sieht es aus, wenn ich mir ein paar Longtail-Keywords mit Jandia anschaue. Da gibt es AdWords-Preise von bis zu 3,50 Euro, was schon nicht schlecht ist.

Zudem habe ich mir ein paar Gedanken über mögliche Partnerprogramme gemacht. So könnte ich per Affiliate Marketing Bücher, Hotelangebote, Auslandskrankenversicherungen, Mietwagen und einiges mehr anbieten. Daraus ergeben sich zudem gleich eine Menge Ideen für Artikel, was natürlich ebenfalls sehr positiv ist.

Weiche Faktoren

Was zusätzlich zu den harten Faktoren für die Nische spricht ist mein Interesse daran, der allgemeine Trend und die nicht vorhandene Saisonalität.

So habe ich einfach Spaß an dem Thema, was nicht zwingend notwendig ist bei einer Nischenwebsite, aber auf jeden Fall dabei hilft viele interessante Inhalte zu schreiben und die Website dauerhaft zu verbessern.

Wie man bei Google Trends sehen kann, sind die Themen „Fuerteventura“ und „Jandia“ in den letzten Jahren beliebter geworden und es gibt keine wirklich großen saisonalen Einbrüche, da durch das Klima auf den kanarischen Inseln die Temperaturen nicht so stark schwanken und man dort das ganze Jahr gut Urlaub machen kann.

Fazit zur Nische

Eine solche Nischenwebsite aufzubauen ist sicher etwas aufwändiger, als eine reine Produktnischenwebsite, aber ich freue mich sehr darauf.

Wir fliegen sehr gern nach Fuerteventura und durch unsere bisherigen Urlaube habe ich nicht nur viele Erfahrungen, über die ich berichten kann, sondern auch eine Menge Fotos.

Das sollte dafür sorgen, dass ich viele interessante Artikel verfassen kann und zudem über Pinterest und/oder Instagram die Website zusätzlich vermarkten kann.

Domainauswahl

Natürlich habe ich mir auch gleich eine passende Domain reserviert oder besser gesagt 2. Leider war jandia.de bereits reserviert. Ich hätte gern diese Domain gehabt, aber das Problem kenne ich ja auch von anderen Nischenwebsites.

Allerdings fand ich die Kombination aus „fuerteventura“ und „jandia“ ebenfalls sehr spannend. Und so habe ich mir gleich die Domains fuerteventura-jandia.de und jandia-fuerteventura.de gesichert. Welche ich davon am Ende als Hauptdomain nutze und welche Domain ich darauf weiterleite, entscheide ich in den kommenden Tagen.

Die Kombination aus den beiden Begriffen sollte auf jeden Fall einen kleinen Vorteil in den Rankings bringen.

Stunden, Einnahmen und Ausgaben

Der Aufwand in der ersten Woche war nicht sehr hoch, da ich bei der Nischenfindung mittlerweile meine erprobte Vorgehensweise habe, die mir recht schnell von der Hand geht.

Alles in allem habe ich 2 Stunden in Ideenfindung und Analyse investiert, wobei ich durch das Tool Market Samurai* natürlich viel Zeit sparen konnte. Hätte ich die Analyse dagegen mit dem Google Keyword Planer vorgenommen, hätte es sicher etwas jänger gedauert (gerade die manuelle Konkurrenzanalyse).

Als Ausgaben setze ich mal 10 Euro für Market Samurai an. Das habe ich zwar schon ein paar Jahre, aber anteilig will ich es hier zumindest mit ansetzen.

Der neue Hosting-Tarif bei Mittwald* (der günstigste Tarif L) und die Registrierung der 2 Domains hat insgesamt 18 Euro netto Einrichtungsgebühr gekostet. Monatlich fallen dann in Zukunft rund 6,50 Euro netto an. Ich habe die Hostingkosten für die 3 Monate der Challenge gleich mal komplett eingerechnet.

investierte Stunden (Woche/Insgesamt) 2 Stunden 2 Stunden Ausgaben (Woche/Insgesamt) 47,50 Euro 47,50 Euro Einnahmen (Woche/Insgesamt) 0,- Euro 0,- Euro

Letztes mal habe ich keine Kosten gehabt, da ich ein bestehenden Hosting-Tarif genutzt habe. Diesmal wollte ich einen neuen Webspace nutzen, weshalb die Kosten am Anfang diesmal etwas höher sind.

Grundsätzlich kann man auf so einen Hosting-Tarif aber auch mehrere Nischenwebsites hosten, was die Kosten pro Site dann geringer werden lässt.

