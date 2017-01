10 Jahre selbständig – Ein Blick zurück

Werbung



Heute vor genau 10 Jahren habe ich mich offiziell selbständig gemacht. In dieser Zeit ist viel passiert und ich konnte eine Menge interessante Erfahrungen sammeln.

Im Folgenden blicke ich auf die Anfänge zurück und wie sich alles seitdem entwickelt hat.



Die Idee für die Selbständigkeit

Von 2000 bis 2005 war ich in Leipzig bei einem mittelständischen Unternehmen angestellt und dort als Ein-Mann-Abteilung für die Websites und den Online-Shop der Firma verantwortlich. Natürlich hatten wir einen Dienstleister, der sich um die technische Umsetzung gekümmert hat, aber es machte Spaß Aktionen zu planen, Inhalte zu erstellen und das alles voran zu bringen. Anfang des Jahrtausends war dies alles zwar nicht völlig neu, aber so richtig durchgestartet war es auch noch nicht.

Leider gab es dann die Nachricht, dass unsere Mutterfirma von einem Großkonzern aufgekauft worden war. Keiner wusste so richtig wie es weitergehen soll und so zogen sich die Monate etwas hin. Irgendwann wurde klar, dass mehr als die Hälfte der Belegschaft entlassen wird, alles außer dem Vertrieb. Auch ich musste mir deshalb überlegen, was ich zukünftig machen soll. Ein Angebot kam von der Webdesign-Firma, die für uns gearbeitet hatte, aber die Aussicht auf Arbeitstage bis spät Abends war nicht sehr verlockend.

Mit dem Gedanken an eine Selbständigkeit hatte ich vorher schon mal hin und wieder gespielt, aber nun sah ich es als eine gute Gelegenheit an, dies auszuprobieren. Schließlich gab es eine gute Abfindung und zudem wurde ich im Herbst 2005 bei vollem Lohn freigestellt, so dass ich rund ein halbes Jahr Zeit hatte mich auf die Selbständigkeit vorzubereiten.

Vorbereitungen

Und das habe ich dann auch gemacht. Ich habe angefangen an meinem eigenen Content Management System zu programmieren, da mir die damals verfügbaren Lösungen nicht gefallen haben. Da ich plante mich als Webdesigner selbständig zu machen und die Vorteile von Content Management Systemen kannte, baute ich mir eben selbst was zusammen. Dieses funktioniert übrigens heute noch. WordPress gab es damals leider noch nicht.

Die Monate vergingen und neben dem Programmieren las ich auch einige Fachbücher über die Selbständigkeit. Ich hatte zwar BWL studiert, aber das war schon etwas her und auf eine Selbständigkeit hatte man uns damals auch nicht wirklich vorbereitet.

Zudem erstellte ich einen Businessplan, bereitete Werbemittel und Geschäftsunterlagen vor und einiges mehr. Als Arbeitsplatz nutze ich das Gästezimmer, wo schon vorher mein PC drin stand. Diesen Raum baute ich etwas um und kaufte mir einen Eckschreibtisch, den ich übrigens noch heute nutze.

Zu guter Letzt meldete ich mein Gewerbe zum 1. April 2006 an und hoffte, dass dies kein Aprilscherz sein würde. :-)

Das erste Jahr

Allerdings dachte der eine oder andere aus meinem Umfeld wohl doch eher an einen Aprilscherz. Zumindest gab es auch skeptische Meinungen, ob man als Webdesigner auf dem Land wirklich dauerhaft erfolgreich sein könne. Und die erste Zeit war auch wirklich nicht einfach.

In einem wöchentlichen IHK-Seminar für Existenzgründer lernte ich nicht nur ein paar weitere Dinge zu Selbständigkeit, sondern ein halbes Jahr lang gab es dafür auch ganz gutes Geld. Zudem fand ich über den Kurs die ersten Kunden. Schließlich brauchten die anderen Existenzgründer eine Website für ihr Business.

So empfand ich das erste Jahr als relativ stressfrei und angenehm. Ich bastelte weiter an meinem CMS, hatte ein paar Kunden und versuchte durch viel zu teure, aber nichts bringende Anzeigen neue Kunden zu gewinnen.

Stress, Gesundheit und mein Blog

Als dann nach dem ersten Jahr das Existenzgründergeld des Arbeitsamtes wegfiel, wurde es härter. Ich hatte mehr Kunden, aber es wuchs dennoch der Druck noch mehr Aufträge an Land zu ziehen. Schon damals fand ich die Arbeit an sich toll, aber es nervte mich diese Suche nach neuen Kunden und die schwankende Einnahmensituation. Einen Monat konnte es sehr gut aussehen, während man im nächsten keine Rechnung schreiben konnte, weil man z.B. bei Kundenprojekten nicht weiterkam. Ich vermisste schon etwas die regelmäßigen Gehaltszahlungen meines vorherigen Jobs.

Im Februar 2007 startete ich dann übrigens selbstaendig-im-netz.de. Ich war schon länger vom Bloggen angetan und hatte den einen oder anderen Versuch vorher gestartet, der aber wieder im Sande verlaufen war. Ich wollte es aber dennoch nochmal probieren und suchte nach einem Thema, über das ich bloggen konnte. Und da als Existenzgründer nicht wirklich viel Freizeit vorhanden war, entschied ich mich über meine eigene Selbständigkeit zu schreiben. Schließlich beschäftigte ich mich tagtäglich (auch an den Wochenende) mit der Selbständigkeit und dem Internet, so dass ich hier schnell und ohne große Recherche viel schreiben konnte.

Zu Beginn war es einfach nur ein Testballon. Ich wollte einfach mal probieren, was es bringt viele Texte zu schreiben. Zudem wollte ich SEO-Tipps praktisch testen, die ich dann vielleicht auch bei Kunden hätte einsetzen können. Der Anfang war nicht leicht. An den ersten Artikeln habe ich lange gesessen und mir viele Gedanken gemacht. Aber nach und nach wurde es einfacher und ich schrieb regelmäßiger neue Artikel.

Als ich dann noch Google AdSense entdeckte, welches damals sogar noch ein Partnerprogramm hatte, kamen sogar erste Einnahmen rein. Das war ein Augenöffner und ein wichtiger Meilenstein für meine Zukunft. Damals erkannt ich, dass ich mir zumindest ein zweites Standbein im Internet aufbauen konnte, um nicht allein von Webdesign-Aufträgen abhängig zu sein. Schon damals war Google AdSense eine stabile, wenn auch noch relativ niedrige Einnahmequelle.

Mit der Zeit wuchs mein Blog und ich begann zusätzlich durch Werbung und Affiliate Marketing Einnahmen zu erzielen. Aus dem Nebeneinkommen wurde mit der Zeit immer mehr und nach wenigen Jahren reichte es eigentlich schon als bescheidenes Vollzeiteinkommen. Ich verschob meinen Arbeitsschwerpunkt immer weiter zum Bloggen und nahm immer weniger Kundenaufträge an. So ganz loslassen konnte ich zwar erstmal nicht, aber die meiste Zeit verbrachte ich ab ca. 2009 mit meinem Blog. 2009 startete ich dann auch Blogprojekt.de und wenig später weitere Projekte.

Der Aufbau neuer Blogs und Websites und gleichzeitig die Arbeit als Webdesigner forderte aber auch seinen Tribut. Ich arbeitete zu dieser Zeit jeden Tag bis in die Nacht und oft auch am Wochenende viele Stunden. Ich sah das Potential in meinen Blogs und investierte viel Zeit und Arbeit, um diese weiter auszubauen.

Irgendwann 2009 merkte ich dann aber, dass dies auf Kosten der Gesundheit ging. Ein Burnout war es zwar noch nicht, aber ich hatte das Gefühl, dass auch nicht mehr so viel fehlte. Also analysierte ich mein Business und zog die Konsequenzen. Ich arbeitete nicht mehr am Wochende, beschränkte die Arbeit am Abend auf 2 Tage in der Woche und versuchte mehr Schlaf zu bekommen. Das funktionierte insgesamt sehr gut, so dass ich ohne Ausfälle oder ähnliches weitermachen konnte.

Mein Heimbüro

Seit meinem Start 2007 saß ich in meinem gerade mal 9 Quadratmeter kleinen Heimbüro. Es war gemütlich und für mich allein völlig ausreichend. Dort entstand Selbständigkeit im Netz und bis Ende 2014 baute ich dort meine Selbständigkeit weiter aus. Es fiel mir übrigens erstaunlich einfach zu Hause zu arbeiten. In den ersten 2 oder 3 Monaten kam es zwar mal vor, dass ich zum Mittagessen im Wohnzimmer landete und nicht mehr von der Couch hochkam, aber später war das überhaupt kein Problem mehr.

Am Anfang gab es allerdings das Problem, dass nicht jeder aus der Familie oder dem Freundeskreis verstand, dass ich zwar zu Hause war, aber dennoch auf Arbeit. Es bedurfte ein paar klarer Ansagen, bis allen klar war, dass ich nicht mal schnell hierhin kommen konnte oder schnell mal dorthin was helfen. Natürlich habe ich geholfen, wenn es wirklich wichtig war, aber wegen Kleinigkeiten etc. wollte ich nicht gestört werden.

Mit den Jahren trat aber ein anderes Problem auf. Die Trennung von Arbeit und Privatleben fällt schwer, wenn diese Tür an Tür liegen. Ich habe zwar dann später versucht wirklich Feierabend zu machen, aber die Gedanken sind dennoch immer da, dass man ja noch was machen könnte. Das wurde mit der Zeit zu einer Sache, die mich doch gestört hat. So richtig komplett abschalten fiel mir schwer.

Webdesign vs. eigene Projekte

Wie schon geschrieben, verlagerte sich mein Arbeitsschwerpunkt mit der Zeit von den Kundenaufträgen hin zu eigenen Projekten. Das geschah allerdings eher langsam über mehrere Jahre, da ich nicht zu schnell allein auf meine Blogs und Websites setzen wollte. Schließlich habe ich Familie und eine finanzielle Verantwortung und ich wollte nichts riskieren.

Beim Webdesign hat mir schon gefallen, dass ich da an Projekten arbeiten konnte. Ich konnte designen und programmieren. Das macht mir heute noch Spaß. Weniger Spaß machte mir aber die Arbeit mit den Kunden, auch wenn die meisten wirklich nett waren. Aber die ständigen Abstimmungen über Entscheidungen und die Warterei haben mich genervt. Bei meinen eigenen Projekten konnte ich einfach machen wie ich wollte und Dinge sofort umsetzen. Bei Kundenprojekten zog sich dies dann oft länger hin. Und der Geschmack der Kunden war oft auch ein ganz anderer als meiner. :-)

Hinzu kam, dass ich auf meinen Blogs mit der Zeit immer mehr Geld verdiente. Ich konnte dort mit ein paar Werbebannern mehr Geld in einem Monat verdienen, als ein kleines Unternehmen bereit war für eine neue Website zu bezahlen. Das Bloggen machte mir nicht nur mehr Spaß, sondern war unter dem Strich auch stressfreier, lukrativer und stabiler.

Deshalb habe ich seit vielen Jahren keine neue Website mehr für Kunden erstellt und betreue nur noch ein paar Bestandskunden, die aber kaum Aufwand machen.

Ärger und Probleme

In den 10 Jahren gab es natürlich nicht nur schöne Momente. Die meiste Zeit hat es Spaß gemacht, aber hin und wieder musste ich mich auch mit Problemen beschäftigen oder hatte Ärger.

So war es in den ersten Jahren natürlich nicht schön, wenn man zum Ende des Monats gehofft hat, dass das Geld reicht für alle Rechnungen. Die ersten Jahre waren nicht einfach, aber andererseits hat es mich auch sehr stark motiviert weiterzumachen und mir etwas aufzubauen. Ich weiß nicht, ob ich heute da wäre wo ich bin, wenn der finanzielle Druck und auch die Existenzangst nicht gewesen wäre.

Bei vielen ist Existenzangst eher eine Bremse, die sie demotiviert. Mich hat sie immer angetrieben und dazu gebracht, noch eine Schippe draufzulegen. Mittlerweile bin ich aber froh, dass ich diese nicht mehr haben muss.

Es gab auch mal Ärger mit Kunden. So hatte ich leider mal einen Auftrag angenommen, wo mir mein Bauchgefühl eigentlich klar das Gegenteil gesagt hatte. Aber das war noch zu einer Zeit, als ich jeden Auftrag brauchte. Leider war der Typ ein Arschloch und am Ende ging es fast bis zum Anwalt. Aber auch daraus lernt man, wenn auch auf die harte Tour.

Bzgl. meiner eigenen Projekte gab es auch immer mal wieder kleinere und größere Tiefschläge. Einmal wurden ein paar Websites gehackt, was für Stress und ein paar anstrengende Tage gesorgt hat. Auch eine Abmahnung hat mich mal sehr beschäftigt, da nicht abzusehen war, ob danach noch weitere folgen würden.

Zu einer Selbständigkeit gehören gute wie schlechte Dinge dazu. Jeder der etwas anderes erzählt lügt ganz einfach. Das Schöne daran ist aber, dass man alles selbst in der Hand hat.

Neues Büro und Mitarbeiterin

Mit den Jahren wuchsen meine Websites und Blogs und ich stand an dem Punkt, wo ich mir überlegen musste wie es weitergeht. Einerseits sah ich noch viel Potential in meinen Projekten, aber ich wollte auch nicht mehr so viel arbeiten, sondern etwas mehr Zeit für Familie und Freunde haben.

Da ich Anfang 2015 zusammen mit meiner Frau in ein eigenes Bürohaus umgezogen bin, bestand die Möglichkeit jemanden einzustellen. Das wäre vorher in meinem Heimbüro nicht möglich gewesen.

Frühling A photo posted by Peer Wandiger (@selbstaendigimnetz) on Apr 2, 2016 at 1:44am PDT

Also nutze ich die Chance und stelle eine Mitarbeiterin ein. Es war eine interessante Erfahrungen, da ich bis dahin 9 Jahre als Alleinunterhalter gearbeitet hatte. Ich musste mich umgewöhnen und lernen Aufgaben abzugeben. Allerdings verließ mich meine Mitarbeiterin nach einem guten halben Jahr wieder, was mich mit zwiespältigen Gefühlen zurückließ. Zum einen war ich ein wenig enttäuscht, auch wenn ich ihre Entscheidung für ein sehr gutes Jobangebot verstehen konnte. Auf der anderen Seite merkte ich aber auch, dass ich einfach jemand bin, der für sich arbeiten möchte und so am besten klarkommt.

Und so habe ich mich dann dafür entschieden keinen neuen Mitarbeiter einzustellen, sondern stattdessen z.B. mit freien Autoren zusammenzuarbeiten und auf andere Weise Aufgaben outzusourcen.

Wie geht es weiter?

Nach 10 Jahren Selbständigkeit blicke ich nun zurück und finde wenig, was ich anders machen würde. Sicher könnte man manche Projekte schneller starten oder ich hätte früher auf eigene Websites setzen sollen, aber insgesamt könnte ich mir die Entwicklung meiner Selbständigkeit nicht besser wünschen. Weder ich, noch mein Umfeld hätten damals gedacht, dass sich das alles so positiv entwickelt und dafür bin ich sehr dankbar.

Wie es in Zukunft weitergeht kann ich so genau nicht sagen. Ideen gibt es einige, aber statt rasantem Business-Ausbau steht bei mir nun Freizeit und Familie im Vordergrund. Statt also wieder Überstunden zu machen, um ein neues Projekt zu starten, werde ich die bestehenden weiter pflegen und betreuen.

Das bedeutet natürlich nicht, dass es nichts Neues geben wird, aber nach so vielen Jahren weiß ich es auch zu schätzen, dass ich die Früchte meiner Arbeit etwas mehr genießen kann.

Das wichtigste ist, dass es mir noch immer viel Spaß macht und das liegt nicht zuletzt auch an euch, den Lesern. Also vielen dank für eure Treue und euer Feedback über die vielen Jahre.

Auf die nächsten 10 …