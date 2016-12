Backlink-Aufbau / Offpage SEO – Nischenseiten-Challenge 2016 Woche 6

Werbung



Werbung

Nachdem ich nun meine Nischenwebsite selbst in Form gebracht und suchmaschinentechnisch optimiert habe, geht es an den zweiten wichtigen Teil der Suchmaschinenoptimierung.

Ich werde mich der Offpage-Optimierung in dieser Woche widmen und dabei natürlich vor allem erste Backlinks aufbauen.

Was ich dazu genau vorhabe und was sonst noch ansteht, erfahrt ihr im Folgenden.

Nischenseiten-Challenge Hauptquartier | Nischenseiten-Guide.de



Backlinks – Woche 6

Die anstehende Aufgabe in dieser Woche gehört zu den Dingen, die ich eigentlich am wenigsten gern mache.

Ich liebe es an meiner Nischenwebsite zu basteln, das Layout zu verfeinern und neue Artikel zu verfassen. Aber Backlinks manuell aufzubauen, gehört wirklich nicht zu den Aufgaben, auf die ich mich freue.

Aber es gehört dazu, denn auch eine Nischenwebsite braucht Backlinks, wenn auch nicht so viele, wie andere Websites. Das liegt vor allem an der doch recht übersichtlichen Konkurrenz, die ebenfalls nicht viele Backlinks hat. Das kann man in meinem Rückblick auf die erste Woche gut sehen, in dem ich mit dem Tool Market Samurai (kostenlose Testversion*) die Konkurrenz in meiner Nische analysiert habe.

Die Spalten „RDP“ (Anzahl von Backlinks unterschiedlicher Domains auf die konkrete Seite) und „BLP“ (die Gesamtzahl an Links, die auf die konkrete Seite zeigen) geben an, wie viele Backlinks die rankende (Unter)Seite hat. (Mehr Infos dazu in meiner Artikelserie über Market Samurai.)

Wie man an dem Screenshot sehen kann, haben die rankenden Seiten kaum Backlinks. Insofern sollten schon einige gute Backlinks reichen, um hier relativ weit nach vorn zu kommen.

Backlink-Aufbau

Wie schon öfter hier im meinem Blog und noch ausführlicher in meinem Nischenseiten-Aufbau E-Book beschrieben, gehe ich beim Backlink-Aufbau eigentlich immer gleich vor.

Ich werde mir zum einen ein paar Konkurrenzwebsites anschauen und analysieren, woher diese ihre Links haben. Ich glaube, dass ich da in meiner Reise-Nische deutlich mehr Linkmöglichkeiten finden werde, als z.B. bei meiner Werkzeugkoffer-Website. Es gibt ja hunderte Reisen-Foren, Blogs und anderen Websites, die thematisch zumindest halbwegs passen.

Zudem werde ich auf einige bewährte Basis-Linkquellen zurückgreifen, wie z.B. RSS-/Blog-Verzeichnisse und auch die eine oder andere meiner eigenen Websites. Evtl. bietet sich auch der eine oder andere Linktausch an. Mal sehen.

Auf diese Weise möchte ich einen Grundstock an Backlinks aufbauen, der die Basis des Linkprofils darstellt. Es geht also nicht darum nur Top-Backlinks von großen Websites zu ergattern, da dies unrealistisch ist und Google dann sofort misstrauisch wird. Also viele mittelmäßige Backlinks und ein paar bessere. Auf diese Weise entsteht ein gutes Linkprofil.

Dabei sind natürlich auch nofollow-Links nützlich und sinnvoll, da Google ebenfalls stutzig wird, wenn eine Website nur follow-Backlinks hat.

Erleichtern wird mir den Backlinkaufbau wahrscheinlich das Thema meiner diesjährigen Nischenwebsite. Gute Urlaubsartikel werden sicher eher verlinkt, als ein Werkzeugkoffer-Review, so dass ich hoffe, dass auch von selbst immer wieder Backlinks entstehen werden.

Werbung

Offpage-SEO

Gibt es neben Backlinks eigentlich noch andere Offpage-Maßnahmen, die man durchführen sollte?

Ehrlich gesagt nicht viele, aber dennoch sollte man schauen, ob man Kooperationen eingehen kann und vor allem auch andere Websites verlinkt. Letzteres werde ich in meinen Artikeln, wenn es Sinn macht, auch machen. Davor schrecken viele zurück, aber Links zu anderen Websites sind wichtig und sollten deshalb vorhanden sein. Das muss nicht in jedem Artikel sein und man sollte auch nicht 20 Websites in einem Artikel verlinken, aber es gehört einfach dazu neben Affiliatelinks noch andere ausgehende Links zu haben und ist für Google ein weiteres positives Signal.

Ein wichtiger Faktor wird für meine Nischenwebsite wohl auch das Social Web sein. Damit beschätige ich mich aber erst in Woche 7.

Langsam ernährt sich das Eichhörnchen

Ein wichtiger Punkt bei der Offpage-Optimierung, vor allem beim Linkaufbau, ist Geduld. Man sollte das nicht überstürzen. Ich fange diese Woche damit an den einen oder anderen Link zu setzen, aber ich werde das in den nächsten Wochen und Monaten fortsetzen.

Setzt man dagegen zu schnell zu viele Backlinks, fällt das Google wahrscheinlich auf und könnte negativ bewerten werden. Lieber langsam nach und nach neue Backlinks ist meist besser.

Das bedeutet für die aktuelle Woche, dass diese wohl relativ entspannt werden wird.

Neue Artikel

Allerdings plane ich natürlich auch in dieser Woche noch den einen oder anderen neuen Artikel. Schließlich gibt es in meiner Mindmap mit den Artikelideen immer noch sehr viele, die ich noch umsetzen will.

Es kommen zudem immer wieder neue Artikelideen hinzu, da ich bei der Arbeit an meiner Nischenwebsite auf neue Aspekte des Themas stoße.

Mein Ziel am Ende der Woche

Am Ende der Woche möchte ich ein paar neue Backlinks erstellt und einige Backlink-Ideen für die nächsten Wochen gesammelt haben.

Zudem soll der Inhalt meiner Nischenwebsite ein wenig gewachsen sein.

Nischenseiten-Aufbau E-Book

In den letzten Jahren konnte ich viele Erfahrungen bzgl. der Erstellung von Nischenwebsites sammeln, zum Beispiel bei den Nischenseiten-Challenges.

Diese Erfahrungen und Tipps habe ich im Nischenseiten-Aufbau E-Book zusammengetragen und aktualisiert. Auf 171 Seiten findet ihr darin Anleitungen und Tipps zum Aufbau einer Nischenseite, Erfahrungen und Beispiele. Unter anderem gehe ich darauf ein was man macht, wenn es nicht so reibungslos läuft und welche Tricks ich teilweise entdeckt habe.

Das eBook ist der perfekte Begleiter für die Nischenseiten-Challenge, inkl. Checklisten und Videos, damit ihr eure erste Nischenwebsite fertig bekommt und Einnahmen erzielt.

Bisher wurden davon schon mehr als 1.000 Stück verkauft. Natürlich gibt es eine Geld-zurück-Garantie.

Mehr Infos zum E-Book

Weitere Teilnehmer und ihre Reports

Auf nischenseiten-guide.de findet ihr die Reports vieler weiterer Teilnehmer der Nischenseiten-Challenge 2016.

Rund 250 Teilnehmer haben sich für die Challenge neu angemeldet und zudem nehmen auch viele Teilnehmer aus den letzten Jahren wieder teil. Ihr findet auf nischenseiten-guide.de also eine Menge Praxis-Einblicke und Erfahrungen in den 3 Monaten.

So geht es weiter

In den nächsten Tagen werde ich mich also vor allem um neue Backlinks kümmern.

In genau einer Woche gibt es einen Rückblick auf diese Woche, in dem ich dann auch mal schauen werde, wie es mit den Rankings aussieht und ob es schon Besucher von Google gibt.