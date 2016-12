Werbung



Werbung

Einen erfolgreichen Newsletter zu starten ist gar nicht so einfach, wie sicher der eine oder andere Leser schon feststellen musste.

Es gibt viel zu beachten und man kann auch einige Fehler machen. Ich selber konnte mit meinen Newslettern bereits eine Menge Erfahrungen und Know How sammeln.

Deshalb starte ich heute eine neue Artikelserie, in der ich von der Planung, über die Erstellung, bis hin zur Auswertung und Optimierung alle wichtigen Schritte für erfolgreiche Newsletter behandeln werden. Dabei wird es auch einige Videos geben, um die Tipps noch besser rüberzubringen.

Teile der Artikel-Serie:

1. Einführung

2. Ziele, Planung und technische Möglichkeiten

3. Warum du einen Zeitplan brauchst und mein Redaktionsplan

4. Anmeldung, Tarife und Einstellungen inkl. Video

5. Abonnenten finden – Tipps, Formulare, Recht und mehr

6. Layout, Vorlagen und Personalisierung

7. Optimale Inhalte

8. Der erste Newsletter Schritt für Schritt

9. Der Inhalts-Editor von CleverReach

10. Statistiken auswerten und nutzen

11. Newsletter-Optimierung mit A/B Tests

12. Geld verdienen mit dem eigenen Newsletter

13. Wie oft sollte man einen Newsletter versenden

14. Mit einem Autoresponder automatisch Geld verdienen

15. Neue Möglichkeiten und keine Arbeit mit Automation

16. Typische Fehler und Probleme vermeiden





So startest du einen erfolgreichen Newsletter

Zum Start eines neuen Newsletter sind viele Schritte notwendig, um am Ende einen möglichsten erfolgreichen Newsletter zu haben. Das bedeutet, man muss einiges an Zeit und Aufwand in die Planung und die Umsetzung des Newsletters investieren.

Aber lohnt sich das am Ende? Sind Newsletter in Zeiten von Facebook, Snapchat und Co. nicht veraltet und nicht mehr zeitgemäß?

Was bringt ein Newsletter?

Newsletter lohnen sich heute noch immer, da sie einige große Vorteile gegenüber anderen Marketing-Kanälen mitbringen:

Die eMail ist immer noch die beliebteste und am häufigsten genutzte Kommunikationsform im Internet. Milliarden Mails fliegen jeden Tag durch das Netz und viele Zielgruppen lesen täglich ihre Mail-Nachrichten.

Im Gegensatz zu Werbung und auch den meisten Websiteinhalten ist ein Newsletter ein sehr direkter Kontakt, bei dem man viel persönlicher den Empfänger ansprechen kann. Moderne Technik erlaubt zudem eine Individualisierung der Newsletter-Inhalte.

Ein Newsletter bedeutet zudem etwas mehr Unabhängigkeit von Google. Die Abonnenten eines Newsletter kann man erreichen, egal wo man in Google gerade steht.

Newsletter sind sehr gut steuerbar. Man kann das „Was“, das „Wann“, das „Wie“ und das „Wer“ sehr genau festlegen.

Die Ergebnisse eines Newsletters sind sehr gut messbar, in vielen Bereichen sogar besser als bei einer Website.

Der eigene Newsletter stellt einen weiteren Kommunikations-Kanal dar, der einem hilft die eigenen Zielgruppen zu erreichen.

Man muss aber auch sagen, dass man mit dem eigenen Newsletter gegen sehr viele andere Mails im Postfach der Empfänger kämpft. Es ist keineswegs so, dass jeder Empfänger den Newsletter dann auch liest. Aber man kann einiges tun, damit diesen möglichst viele lesen.

Zudem ist es bei anderen Kanälen ja auch nicht anders. Die Informationsüberflutung ist z.B. in Social Networks oft noch deutlich höher, so dass man mit den eigenen Informationen dort noch viel schneller untergeht.

Werbung

Wie funktioniert ein Newsletter

Wer mit Newslettern bisher noch nicht groß etwas zu tun hatte, für den möchte ich kurz erklären, wie ein Newsletter grundlegend funktioniert.

In einem Satz gesagt:

Es handelt sich um einen Mail-Versand an angemeldete Personen.

Das bedeutet, dass man einerseits erstmal Newsletter-Empfänger finden muss, die sich für den Newsletter anmelden, denn nur an diese darf man diesen dann auch versenden. Zudem erstellt man eine oder mehrerer Mails, die dann an diese Personen in bestimmten Abständen versendet werden.

Die Inhalte verschiedener Newsletter sehen sehr unterschiedlich aus. Manche bieten exklusive Inhalte, die nur im Newsletter zu finden sind. Andere fassen dagegen Website-Inhalte einfach nur zusammen. Weitere Inhalte wie Angebote, Anleitungen, Downloads, News und mehr können je nach Thema des Newsletters Sinn machen.

Wichtig ist in jedem Fall ein Mehrwert, den man den Newsletter-Empfängern bieten muss, da sie sonst keinen Grund haben diesen zu abonnieren bzw. zu öffnen.

Es gibt ein paar verschiedene Arten von Newslettern:

Einmalig

Man versendet einmalig eine Newsletter-Mail, um auf bestimmte Angebote oder Aktionen hinzuweisen. Nach dem Kauf in einem Shop kann so eine einmalige Mail z.B. Sinn machen. Allerdings kommen hier die Vorteile eines Vertrauensaufbaus und des permanenten zusätzlichen Kommunikationskanals nicht zum Tragen.

Man versendet einmalig eine Newsletter-Mail, um auf bestimmte Angebote oder Aktionen hinzuweisen. Nach dem Kauf in einem Shop kann so eine einmalige Mail z.B. Sinn machen. Für einen gewissen Zeitraum

Manche Newsletter sind nur für eine bestimmte Zeit aktiv. So z.B. für gewisse Events, die für einen abgeschlossenen Zeitraum laufen. Das kann Sinn machen, wenn es danach wirklich keine Informationen mehr gibt, die man weitergeben könnte. Bei mir geht der Nischenseiten-Challenge Newsletter in diese Richtung. Dieser erscheint nicht ständig, sondern vor allem vor und während der Nischenseiten-Challenge.

Manche Newsletter sind nur für eine bestimmte Zeit aktiv. So z.B. für gewisse Events, die für einen abgeschlossenen Zeitraum laufen. regelmäßiger Newsletter

Dies ist die häufigste Form des Newsletters. Wöchentlich, monatlich oder in einem anderen Rhythmus werden Mails an die Empfänger versandt. Das ist bei Unternehmen, Selbständigen und vielen anderen der Normalfall, da es immer wieder neue Informationen gibt, die man den Abonnenten zukommen lassen möchte. Mein Gründer-Newsletter und mein Selbständig im Netz Newsletter erscheinen regelmäßig alle 2 Monate. Mein Traffic-Newsletter auf Blogprojekt.de erscheint dagegen 2 mal im Monat.

Dies ist die häufigste Form des Newsletters. Wöchentlich, monatlich oder in einem anderen Rhythmus werden Mails an die Empfänger versandt. Autoresponder

Wer seine Marketing-Maßnahmen lieber automatisiert, kann zum Autoresponder greifen. Dabei handelt es sich um eine abgeschlossene Serie von Newsletter-Mails, die ab einem bestimmten Moment (z.B. der Anmeldung) automatisch in gewissen Abständen versendet werden. Damit kann man z.B. Schritt-für-Schritt Anleitungen gut per Mail versenden, ohne damit später noch Arbeit zu haben. Man richtet die Autoresponder-Serie einmal ein und dann läuft diese von allein.

Welchen Newsletter-Typ wir nutzen werden, legen wir im Planungs-Teil dieser Artikelserie fest.

Welche Art Newsletter setzt du ein? Einmaligen Newsletter

Newsletter für einen bestimmten Zeitraum.

Regelmäßigen Newsletter

Autoresponder

Ich habe gar keinen Newsletter. Ergebnis anschauen

Loading ... Loading ...

Inhalt der Artikelserie

Die Artikelserie wird Schritt für Schritt alle wichtigen Vorbereitungen, Einstellungen und Maßnahmen behandeln.

So geht es zum Beispiel um die Planung eines neuen Newsletters, die Erstellung der ersten Newsletter-Mail, die Abonnenten-Gewinnung, Statistiken und vieles mehr.

Dabei gehe ich zudem auf typische Probleme ein und schildere meine eigenen Erfahrungen.

So geht es weiter

Im zweiten Teil der Artikelserie widme ich mich der Planung eines neuen Newsletters. Darin definieren wir unter anderem unsere Ziele, legen eine Struktur fest und analysieren die technischen Möglichkeiten des Newsletter-Versandes.