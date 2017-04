Backlinks, SEO-Konkurrenz, Domainendungen… Antworten zur Nischenseiten-Challenge – Teil 7

Werbung

Vor allem um Offpage-SEO geht es in der heutigen Ausgabe meiner Frage/Antwort-Runde zur Nischenseiten-Challenge 2016.

Ich habe mir wieder 5 Fragen von Teilnehmern und Lesern vorgenommen, die sich diesmal um Backlinks, Google, Konkurrenz in den Suchergebnissen und Domainendungen drehen.

Zu diesen Fragen gebe ich meine Antworten, in denen ich natürlich auch auf meine eigenen Erfahrungen zurückgreife.

Natürlich könnt ihr mir weiterhin eure Fragen rund um die Challenge und den Aufbau von Nischenwebsites stellen.

Backlinks, SEO-Konkurrenz, Domainendungen…



Hat man im Google-Ranking eine Chance gegen große Magazine? Z.B. mit einem echten Test über ein Produkt, über das schon ein großes Magazin, welches in der selben Branche aktiv ist, einen Test geschrieben hat. Kommt man hier leicht vorbei?

von Johannes

Die erste Frage kann ich aus eigener Erfahrung mit einem Ja beantworten. Große Online-Magazine sind nichts, was man nicht mit einer spezialisierten Website überholen könnte. Ein Selbstläufer ist es allerdings nicht und jeder Einzelfall ist anders.

Wenn man selbst einen ehrlichen, ausführlichen und gut geschriebenen Produkt-Test veröffentlicht und zudem die Onpage- und Offpage-SEO Maßnahmen gut umgesetzt wurden, hat man gute Chancen auch gegen große Konkurrenz. Das liegt daran, dass die Hauptdomain solcher großen Magazine zwar stark ist, die unzähligen Unterseiten aber oft nicht so gut optimiert und verlinkt sind.

Aber wie gesagt, eine pauschale Aussage ist hier schwer. Manchmal ist es leichter und manchmal aber auch schwerer. Es ist aber keineswegs unmöglich.



Welche Links pushen speziell eine Nischenwebsite in den Google Rankings besonders gut? Links von Produkt-Herstellern oder der direkten Konkurrenz bekommt man ja sowieso nicht. Zumindest war es bei mir so.

von Jens

Gute Links pushen die eigene Nischenwebsite besonders gut. Wie bei jeder Website ist ein themenrelevanter Link von einer hochwertigen Website natürlich deutlich hilfreicher als ein Kommentarlink von einem schlechten themenfremden Blog.

Das bedeutet zum einen, dass man nach ähnlichen Websites, thematisch passenden Verzeichnissen und anderen guten Linkquellen für die eigene Nischenwebsite Ausschau halten sollte. Hier hilft oft eine Suche mit Google, die viele interessante Linkquellen verrät. Dann ist es aber oft viel Arbeit herauszufinden, wo ein Link wirklich möglich ist.

Zum anderen sollte man aber die normalen und nicht so tollen Links nicht unterschätzen. Jede Website hat qualitativ eher weniger gute Backlinks, das gehört zu einem natürlichen Linkprofil einfach dazu. Die Mischung macht es.

Ein Teilnehmer der Nischenseiten-Challenge hat mit verschiedenen Homepage-Baukästen und kostenlosen Blogging-Anbietern kleine Sites erstellt, die eine ähnliche Domain wie seine Nischenwebsite haben. Diese haben nur 2-3 Artikel und verlinken auf seine Nischenwebsite. Lohnt sich diese Art Backlinks zu erstellen oder straft Google sowas ab?

von Chris

Eigene Linknetzwerke zu erstellen ist auch heute noch eine Methode zu der viele greifen und die durchaus noch funktionieren kann. Allerdings sollte einem klar sein, dass Google da mittlerweile deutlich empfindlicher und aufmerksamer ist. Wer ausschließlich und übertrieben auf diese Weise Backlinks aufbaut, wird früher oder später mit Google Probleme bekommen.

Auch langfristig halte ich es nicht für eine gute Idee, diese Methoden intensiver zu betreiben.

Stattdessen sollte man aus vielen Quellen Backlinks haben, um ein vielfältiges und natürliches Linkprofil zu bekommen. Gegen ein paar selbst gesetze Backlinks in dieser Form spricht dann sicher auch nichts, aber keinesfalls sollte man glauben, dass man mit solchen Methoden Google problemlos täuschen kann. Es ist schon ein wenig das Spiel mit dem Feuer.



Ich habe schon mehrere Nischenseiten gesehen, die .info, .com und .net als Domainendung hatten. Sind diese Domains besser als .de, da man mit diesen in allen 3 deutschsprachigen Ländern gleich gut rankt? Eine .de Domain scheint bei google.ch und google.at deutlich schlechter zu ranken als auf google.de.

von Johannes

Ein Grund für das häufigere Auftauchen der Domainendungen info, .com und .net ist sicher, dass die betreffenden DE-Domains schon vergeben sind. Ich glaube, dass diese Nischenseiten-Betreiber meist lieber die DE-Domain gehabt hätten.

Ob diese besser sind als eine DE-Domain, um auch in der Schweiz und in Österreich gut zu ranken, bezweifle ich allerdings. Zum einen misst Google der Domainendung in der Rankings eigentlich keine wirklich große Bedeutung bei. Die Inhalte sind viel, viel, viel wichtiger bei der Ermittlung der Rankings, wie natürlich auch Backlinks etc..

Will man also auch in der Schweiz oder in Österreich ranken, bedarf es Inhalten, die sich mit diesen Ländern beschäftigen und sicher auch den einen oder anderen Backlink von dort.

Ich würde jedenfalls immer eine DE-Domain vorziehen.



Ich habe 2 Blogkommentare auf einem Do-Follow-Blog abgegeben und nun werden mir auf Seiten wie Seolytics oder Majestic plötzlich 200 Backlinks von diesem Blog angezeigt. Könnte dies Probleme in Google bereiten und sieht Google die Backlinks genauso wie diese Analyse-Tools?

von Marcel

Zur letzten Frage bin ich mir sicher, dass Google deutlich mehr sieht als solche Analyse-Tools. Die technischen Möglichkeiten der Backlink-Analyse liegen bei Google natürlich weit, weit über denen solcher Anbieter.

Allerdings würde ich mir an deiner Stelle keine Sorgen machen. Es passiert häufig, dass die letzten Kommentare in Blogs z.B. in der Sidebar angezeigt werden, was dazu führen kann, dass der Link des Kommentierenden auf sehr vielen Unterseiten auftaucht.

Diese vielen Links gehen mit der Zeit dann aber auch meist wieder weg. Zudem kennt Google sowas natürlich und ignoriert diese sich wiederholenden Backlinks einfach.

Nachteile im Ranking wirst du deshalb in aller Regel nicht haben, außer vielleicht du hast ausschließlich solche Backlinks.

