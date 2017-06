Lohnt sich die Selbständigkeit im Netz aus finanzieller Sicht oder sollte man etwas anderes machen, wenn man Geld verdienen will?

Dieser Frage bin ich vor einer Weile mit einer Umfrage unter meinen Lesern nachgegangen.

Im Folgenden werte ich diese Umfrage aus und schaue mir an, was Selbständige im Netz verdienen.



Schwerer Anfang, aber viel Potential



Dass Selbständige im Geld schwimmen gehört zu den vielen Mythen, die man unter Nicht-Selbständigen immer noch oft finden kann.

Stattdessen ist das Leben eines Gründers bzw. eines Selbständigen oft viel härter als angenommen wird und gerade am Anfang kommt dabei nicht viel Geld herum. Ich selber habe in den ersten Jahren nur unregelmäßige und nicht gerade hohe Einnahmen gehabt. Das ist eine schwere Zeit.

Später dann aber bietet die Selbständigkeit die Möglichkeit die Einnahmen weiter zu steigern und mehr zu verdienen, als das vielen Angestellten möglich ist. Gerade bei einer Selbständigkeit im Netz kann man sich verschiedene Einnahmen-Säulen aufbauen.

In einer Umfrage habe ich meine Leser vor einer Weile gefragt, wie viel sie denn Netto in der Selbständigkeit im Netz verdienen.

Das verdienen Selbständige im Netz

Hier könnt ihr das Ergebniss der Abstimmung sehen:

Wie ist euer Netto-Einkommen aus der Selbständigkeit im Netz? mehr als 5.000 Euro im Monat (21%, 46 Stimmen)

bis 500 Euro im Monat (18%, 39 Stimmen)

bis 1.000 Euro im Monat (13%, 29 Stimmen)

bis 2.000 Euro im Monat (13%, 28 Stimmen)

bis 2.500 Euro im Monat (9%, 19 Stimmen)

bis 1.500 Euro im Monat (7%, 14 Stimmen)

bis 4.000 Euro im Monat (6%, 13 Stimmen)

bis 5.000 Euro im Monat (5%, 11 Stimmen)

bis 3.000 Euro im Monat (3%, 7 Stimmen)

bis 3.500 Euro im Monat (3%, 6 Stimmen)

bis 4.500 Euro im Monat (1%, 3 Stimmen) Teilnehmerzahl: 215 (1 Stimmen)

Etwas überraschend ist das Ergebnis schon, da 21% der Teilnehmer mehr als 5.000 Euro netto im Monat verdienen. Das zeigt, dass es gut möglich ist vom Internet zu leben. Es gibt viele Möglichkeiten Geld im Netz zu verdienen.

Auf der anderen Seite stehen aber auch 18% der Umfrage-Teilnehmer, die 500 Euro oder weniger im Monat im Netz verdienen. Das muss nicht schlecht sein, wenn es ein kleiner Nebenjob ist. Aber es gibt sicher auch viele Gründer, die zu Beginn nur geringe Einnahmen haben.

Ansonsten verteilen sich die Einnahmen-Bereiche auf die Teilnehmer, auch wenn auffällt, dass die meisten dann doch eher etwas weniger verdienen. 51% der Teilnehmer verdient 2.000 Euro oder weniger im Monat. Das ist für eine dauerhafte Selbständigkeit eigentlich zu wenig. Die Altersvorsorge, Rücklagen für schlechte Zeiten, Versicherungen, Steuern etc. muss man als Selbständiger vom Netto-Einkommen bezahlen. Da bleibt bei 2.000 Euro am Ende nicht mehr viel übrig.

Eine Aufteilung der abgegebenen Stimmen seht ihr nochmal hier in diesem Diagramm.

Die Statistik zeigt, dass man es schon schaffen kann sehr gutes Geld als Selbständiger im Netz zu verdienen. Eine Garantie gibt es jedoch nicht. Und man schafft die sehr guten Einnahmen auch nicht über Nacht. Die erfolgreichen Selbständigen im Netz haben schon viele Jahre in den Aufbau ihrer Selbständigkeit investiert, schwere Zeiten durchgemacht und z.B. auf Freizeit verzichtet.

Nur wenn man bereit ist, sich mit voller Leidenschaft, Engagement und Durchhaltevermögen in die eigene Selbständigkeit zu stürzen, kann man so erfolgreich werden.

Einschränkungen

Auch wenn diese Abstimmung interessant ist, so gibt es doch einige Einschränkungen. So kann ich natürlich nicht dafür garantieren, dass alle Teilnehmer korrekte Angaben gemacht haben.

Des Weiteren ist es natürlich ein Unterschied, ob sich ein Teilnehmer gerade erst selbständig gemacht hat oder ob er schon seit vielen Jahren selbständig ist.

Ein weiterer Faktor, der nicht beachtet wurde, ist die Frage, ob es eine Vollzeit-Selbständigkeit ist oder nur eine nebenbrufliche Tätigkeit.

In einer größeren, umfangreicheren Umfrage müsste man diese Faktoren alle mit einfließen lassen. Mal schauen, ob ich in Zukunft mal so eine größere Umfrage durchführen werde.

Wie bist du selbständig im Netz? Ich bin nebenberuflich im Netz selbständig (41%, 93 Stimmen)

Ich bin in Vollzeit selbständig. (32%, 73 Stimmen)

Ich bin als Student nebenbei im Netz selbständig (10%, 22 Stimmen)

Ich bin nicht selbständig im Netz. (9%, 21 Stimmen)

Ich bin arbeitslos und nebenbei im Netz selbständig (4%, 9 Stimmen)

Ich bin als Schüler nebenbei im Netz selbständig (3%, 7 Stimmen) Teilnehmerzahl: 225 (1 Stimmen)