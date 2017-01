Buchhaltung und Steuererklärung – Wer diese selber macht und wer nicht

Werbung



Buchhaltung und Steuererklärung sind für Selbständige besonders wichtig und gehören zu den regelmäßigen Verwaltungsaufgaben.

Doch beliebt sind diese Tätigkeiten sicher bei einem großen Teil der Selbständigen nicht.

Deshalb hatte ich meine Leser vor einer Weile gefragt, wer seine Buchhaltung und seine Steuererklärung selber macht. Im Folgenden werte ich die Umfrage aus und schaue auf meine eigenen Erfahrungen.



Buchhaltung und Steuererklärung

In der Vergangenheit habe ich schon einiges zum Thema Steuern geschrieben, aber zu meinen Lieblingsthemen gehört das Thema dennoch nicht. Ich schreibe lieber Artikel, feile am Layout meiner Blogs oder beschäftige mich mit Einnahmequellen.

Aber auch wenn es mir keinen Spaß macht, so muss ich mich zumindest mit der Buchhaltung regelmäßig beschäftigen. Ein- und Ausgangs-Rechnungen und sonstige Belege müssen zusammengetragen werden. Diese übergebe ich dann meinem Buchhaltungsbüro, denn eingehender möchte ich mich damit nicht beschäftigen.

Ich gehöre also zu jenen, die diese Aufgaben outgesourced haben und das habe ich nie bereut.

Wer macht die Buchhaltung und Steuererklärung selber?

Wie sieht das bei anderen Selbständigen aus? Machen viele ihre Buchhaltung und Steuererklärung selber oder verlagern diese doch die meisten nach außen an einen Dienstleister?

In einer Umfragen habe ich euch genau das gefragt und die hohe Teilnehmerzahl von 3.147 zeigt, dass das ein Thema ist, welches einen wichtigen Nerv trifft.

Hier sehr ihr das Ergebnis der Umfrage:

Macht ihr eure Buchhaltung und Steuererklärung selber? Ja, ich mache meine Buchhaltung und Steuererklärung komplett selber. (45%, 1.427 Stimmen)

Ich sammle nur Belege. Um den Rest kümmert sich eine Buchhaltungsbüro/Steuerberater. (34%, 1.065 Stimmen)

Die Buchhaltung mache ich selber, aber der Steuerberater macht den Abschluss. (21%, 655 Stimmen) Teilnehmerzahl: 3.147 (1 Stimmen)

Rund 45% aller Teilnehmer macht tatsächlich die Buchhaltung und die Steuererklärung selber, was mich doch ein wenig überrascht. Sicher will man gerade als Existenzgründer Geld sparen, aber spätestens wenn die Selbständigkeit besser läuft hätte ich erwartet, dass diese Aufgaben rausgegeben werden.

Aber anscheinend scheint es vielen Spaß zu machen bzw. vielleicht ist die Buchhaltung bei einigen auch deutlich einfacher, als bei mir. :-)

Zu den 34%, die ihre Belege zusammentragen und diese dann an ein Buchhaltungsbüro oder einen Steuerberater rausgeben, gehöre auch ich selbst. Bei den vielen Einnahmequellen, die ich nutze, ist das immer recht aufwändig, zumal manche Partnerprogramme noch nicht mal richtige Gutschriften erstellen. Zumindest gelte ich mit meiner Buchhaltung eher als schwieriger Fall. ;-)

Ich hätte jedenfalls erwartet, dass diese Antwort am häufigsten gewählt wird, habe mich da aber anscheinend geirrt.

21% gehen die beiden Aufgaben unterschiedlich an. Die Buchhaltung machen sie komplett selbst, aber die Steuererklärung bzw. den Jahresabschluss überlassen sie dann doch einem Experten. Das kann ich noch eher nachvollziehen als die Top-Antwort, denn auch wenn die Buchhaltung Arbeit machen kann, ist es doch eher eine Frage der Routine. Eine Steuererklärung und ganz besonders ein Jahresabschluss ist dann doch noch mal was anderes, wo es sich auf jeden Fall lohnt einen Experten ran zu lassen. Zumindest kann ich aus meinen Erfahrungen bestätigen, dass dieser da einiges mehr rausholen kann, als man selbst.

Vorteile eines Buchhaltungsbüros

Neben der eingesparten Arbeit hat für mich mein Buchhaltungsbüro noch weitere Vorteile.

Bei Fragen zu Rechnungen kann ich mich dorthin wenden, genauso wenn ich sonstige Probleme vor allem mit internationalen Partnern haben.

Ganz wichtig ist für mich auch die unterjährige Anpassung von Vorauszahlungen, die mir in meiner Selbständigkeit schon öfters die Liquidität gesichert hat. Steigern nämlich die Einnahmen an, dann sollte man zeitnah auch die Vorauszahlungen anpassen, um nicht am Ende eine große Nachforderung vom Finanzamt auf den Tisch zu bekommen.

Gerade Gründer im 2. oder 3. Jahr bricht das oft das „finanzielle Genick“, da zu den Nachforderungen dann auch gleich noch höhere Vorauszahlungen vom Finanzamt eingefordert werden.

Je nach Selbständigkeit im Netz kann man natürlich auch selber die Buchhaltung und die Steuererklärung ordentlich machen, aber ich weiß die externe Hilfe auf jeden Fall zu schätzen.

Fazit

Man kann die Buchhaltung und die Steuererklärung natürlich auch selber machen, muss sich dafür dann aber die Zeit nehmen und sich in die Thematik einarbeiten. Es gibt hier viele Details zu beachten.

Gerade Selbständige im Netz haben oft auch mit dem Ausland zu tun und da gibt es dann doch einige Stolpersteine, die man vermeiden sollte.

Falsche Angaben und andere Probleme können nämlich für richtig Ärger sorgen. Da kennt das Finanzamt keinen Spaß.