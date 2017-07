Die Selbständigkeit ist für viele nicht mehr so reizvoll wie früher.

Ein sicherer Job und zuverlässige Lohn-/Gehaltszahlungen werden von vielen vorgezogen, weshalb die Zahl der Selbständigen in den letzten Jahren gesunken ist.

Doch wie viele Selbständige liegen unter dem Mindestlohn und ist das wirklich immer so schlimm?

Zudem gehe ich auf meine Erfahrungen ein und gebe Tipps.



Selbständige unter dem Mindestlohn?



Seit dem 1. Januar 2015 gilt in Deutschland ein Mindestlohn von 8,50 Euro brutto in der Stunde. Rund 3,7 Millionen Arbeitnehmer waren davon betroffen, weil sie vorher weniger verdient haben.

In dieser Zahl sind aber keine Selbständigen inbegriffen, da für diese der Mindestlohn natürlich nicht gilt. Stattdessen sind Selbständige und Freiberufler selbst für ihr Einkommen verantwortlich.

Wie in meinem kürzlich erschienen Artikel Das verdienen Selbständige im Netz zu sehen, gibt es viele Selbständige im Netz, die nicht wirklich viel verdienen. Aber darunter sind natürlich auch nebenberuflich Selbständige.

Eine Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung zeigt allerdings, dass rund 25% der Selbständigen weniger als 8,50 Euro brutto pro Stunde verdienen. Immerhin fast 25% verdienen mehr als 25 Euro brutto in der Stunde.

Die Werte haben sich in den letzten Jahren verbessert, so dass weniger Selbständige unter dem Mindestlohn liegen und es wieder mehr Besserverdiener gibt.

Circa 50% der Selbständigen liegt er Studie nach zwischen 8,50 Euro und 25 Euro.

Ist das wirklich ein Problem?

Dennoch hören sich 25% der Selbständigen mit weniger als dem Mindestlohn erstmal nicht gut an. Doch ist es wirklich so ein großes Problem, wie es im ersten Moment scheint?

Ich sehe das insgesamt nicht so kritisch, auch wenn man sich natürlich jeden Einzelfall anschauen muss und es sicher viele Problemfälle gibt. Dennoch sind nicht alle der 25% auch „Sorgenkinder“.

So ist sicher vielen Lesern klar, dass die ersten Jahre einer Selbständigkeit die schwersten sind. In den meisten Fällen muss man sich erstmal Einkommensströme aufbauen, da viele bei Null anfangen.

Da ist es ganz normal, dass man Schritt für Schritt das eigene Einkommensniveau steigern muss, was dafür sorgt, dass man erstmal deutlich unter dem Mindestlohn liegt. Wichtig ist hier vor allem, dass es eine positive Entwicklung gibt. Es sollte eine Steigerung der Einnahmen zu sehen sein, auch wenn gewisse Schwankungen natürlich völlig normal sind.

Ein zweiter Faktor, der bei dieser Studie außen vor bleibt, ist die investierte Zeit. Gründer und Selbständige arbeite selten nur 40 Stunden in der Woche, meist sind es deutlich mehr. 50 oder 60 Stunden sind keine Seltenheit und so relativiert sich ein niedrigerer Stundenlohn auch ein wenig.

Denn wer bei 60 Stunden Arbeit in der Woche einen Stundenlohn von 7 Euro brutto erwirtschaftet, kommt auf mehr Einnahmen, als jemand, der 40 Stunden für 8,50 Euro arbeitet. Natürlich sollte dieser Zustand nicht dauerhaft sein. Wer als Selbständiger auch nach vielen Jahren nur über die Runden kommt, weil er sehr viele Überstunden macht, der macht definitiv was falsch.

Gerade am Anfang ist es aber normal deutlich mehr als Angestellte zu arbeiten und viele Gründer machen das auch gern, weil sie etwas für sich und ihre Zukunft aufbauen.

Man sollte also die Diskussion über die vielen Selbständigen, die unter dem Mindestlohn liegen, ein wenig differenzierter betrachten.

Wirklich gescheitert?

Allerdings gibt es natürlich jene Selbständige, die selbst nach vielen Jahren noch unter dem Mindestlohn liegen. Und man muss ja auch sagen, dass für Selbständige selbst der Mindestlohn eigentlich viel zu wenig ist.

Selbständige müssen von den Einnahmen die Altersvorsorge, Versicherungen, Sozialabgaben und mehr bezahlen. Man sollte genug Geld verdienen, um auch mal für schlechtere Zeiten ein Polster zu haben.

Deshalb ist es natürlich so, dass ein Teil der Selbständigen durchaus als gescheitert zu betrachten ist. Jeder Einzelfall ist anders und wer mit seinem niedrigen Einkommen zufrieden ist, dem sei das auch zugestanden, aber es gibt definitiv Selbständige, die eigentlich aufgeben und sich eine Job suchen sollten.

Auch der Wechsel in einer andere Selbständigkeit ist durchaus eine Überlegung wert, wenn man nicht auf einen grünen Zweig kommt.

Meine Erfahrungen

Ich selber habe in den ersten 1-2 Jahren meiner Selbständigkeit sicher weniger als 8,50 Euro brutto in der Stunde verdient. Im ersten Jahr waren meine Einnahmen sehr niedrig. Ich hatte nur wenige Kunden und lebte vor allem von meiner Abfindung, dem Gründungszuschuss und einem IHK-Lehrgang, wo es für die Teilnahme Geld gab.

Allerdings war bei mir dann eine positive Entwicklung zu sehen und selbst wenn der Stundenlohn noch realtiv niedrig lag, so habe ich durch 50-60 Stunden Arbeit in der Woche meine Einnahmen steigern können. Nach und nach stieg dann auch mein Stundenlohn, was ich neben mehr Webdesign-Aufträgen vor allem meinen Blogs und Websites zu verdanken hatte.

Statt nur von 1:1 Arbeit für Kunden zu leben, konnte ich mir dauerhafte Einnahmen mit meinen Websites aufbauen, die viel besser skalieren, als Kundenaufträge. Zwar sind meine Website- und Blogeinnahmen nicht wirklich passiv, aber dennoch profitiere ich auch heute noch von Artikeln, die ich vor Jahre geschrieben hatte und wenn ich mal krank bin oder frei mache, verdiene ich immer noch weiter Geld.

Heute liegt mein Stundenlohn bei deutlich mehr als 25 Euro brutto. Dahin wäre ich aber nicht gekommen, wenn es nicht auch die schwere Anfangszeit gegeben hätte.

Mindestlohn für Gründer?

Die Grünen haben vor nicht allzu langer Zeit den Vorschlag gemacht, dass auch Selbständige eine Art Mindestlohn bekommen sollten.

Dafür sollen in Deutschland Mindesthonorare für Selbständige festgelegt werden, die dann am Markt gelten. Das hört sich erstmal sinnvoll an, aber ich halte davon nicht wirklich viel.

Zum einen halte ich es für in der Praxis kaum durchsetzbar, zumal das dennoch kein ausreichendes Einkommen garantiert. Ein Selbständiger, der für Kunden arbeitet, kann natürlich 8,50 Euro in der Stunde bekommen, aber wenn er nur 50 Stunden im Monat für Kundenaufträge abrechnen kann, verdient er dennoch nur sehr wenig.

Hinzu kommt, dass es Gründern dadurch schwerer fällt erste Kunden und Referenzen zu bekommen, wenn sie nicht mit niedrigen Preise locken können. Das ist nicht immer eine ideale Methode, kann aber gerade zu Beginn funktionieren, um den Fuss in die Tür zu bekommen.

Insgesamt halte ich davon also nicht so viel. Was denkt ihr dazu?

Sind Mindestlöhne (Mindesthonorare) für Selbständige sinnvoll?

Ja (24%, 19 Stimmen)

Müsste man mal ausprobieren (11%, 9 Stimmen)

Keine Ahnung (3%, 2 Stimmen) Teilnehmerzahl: 80 (1 Stimmen)

Lösungen für Gründer

Es gibt verschiedene Möglichkeiten für Selbständige die niedrigen Einnahmen zu Beginn etwas abzufedern.

Eine Möglichkeit ist es z.B. sich erstmal nebenberuflich selbständig zu machen. Statt also gleich ins kalte Wasser zu springen, baut man sich in der Freizeit erste Einnahmequellen auf.

Dafür eignen sich z.B. passive Einnahmequellen, die dann auch dauerhaft etwas einbringen. Nischenwebsites sind dafür ein gutes und praktikables Beispiel.

Es hat allerdings auch Vorteile gleich in die Vollzeitselbständigkeit zu gehen. Dabei wäre eine Möglichkeit sofort Geld zu verdienen die Unternehmensnachfolge. Es gibt sehr viele kleine Firmen und Einzelunternehmen, die auf einen Nachfolger warten. Die Inhaber stehen vor der Rente und wenn es keinen Nachfolger gibt, machen die Firmen dicht.

Für mich hat es sich auch gut bewährt verschiedene Einnahmen-Standbeine aufzubauen und nicht nur auf eine Quelle zu setzen. Auf diese Weise kommt man oft schneller zu höheren Einnahmen, die zudem auch noch stabiler sind.

Fazit

Als Fazit kann ich sagen, dass es nicht zwangsläufig etwas schlechtes ist, wenn man als Selbständiger und vor allem als Gründer unter dem Mindestlohn liegt. Das kann am Anfang okay sein, solange die positive Entwicklung stimmt.

Man kann als Gründer aber auch Maßnahmen ergreifen, um nicht bei Null anzufangen und auf diese Weise schneller gute Einnahmen zu erzielen.

Verdienst du mehr als den Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde? Ja, deutlich mehr. (49%, 76 Stimmen)

Leider weniger. (33%, 51 Stimmen)

Ja, etwas mehr. (11%, 17 Stimmen)

Ziemlich genau so viel. (8%, 12 Stimmen) Teilnehmerzahl: 156 (1 Stimmen)