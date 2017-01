Werbung



Das Leben als erfolgreicher Blogger wid oft sehr idealisiert dargestellt.

Doch wie einfach ist es von diesem Traumjob zu leben und ist es heute überhaupt noch ein sinnvolles Geschäftsmodell für Gründer?

Im Folgenden gehe ich dieser Frage nach, gebe Tipp und beantworte die Frage, ob ich heute nochmal mit dem Bloggen anfangen würde.



Geschäftsmodell Bloggen

Dass Bloggen grundsätzlich ein Geschäftsmodell ist, habe ich schon mal in einem Artikel ausführlich erläutert. Daran hat sich auch nichts grundlegendes geändert, da das Bloggen alle Aspekte eines Geschäftsmodells erfüllt.

Seit damals sind sogar viele interessant Marketing- und Verdienstinstrumente hinzugekommen, was es Bloggern ermöglicht noch besser zu wachsen und Geld zu verdienen.

Beispiele in Deutschland und vor allem im Ausland zeigen zudem, dass man vom Bloggen durchaus leben kann und das nicht schlecht.

Doch ist das nur die Spitze des Eisbergs? Lohnt sich Bloggen als Geschäftsmodell für Einsteiger heute wirklich noch?

Ist Bloggen in Zukunft noch ein sinnvolles Geschäftsmodell?

Vor einer Weile bekam ich die Frage eines Lesers per Mail. Er reagierte besorgt auf eine Aussage einer Expertin, die davon sprach, dass alle interessanten und populären Business-Bereiche im Netz schon gesättigt sind.

Auch Blogs wurden dabei genannt und so stellte sich der Leser die Frage, ob sich der Start eines neuen Blogs überhaupt noch lohnt und ob man den heute noch erfolgreich machen kann.

Meine Antwort ist natürlich nicht so einfach und schon gar nicht für jeden und alles gültig. Ich habe keine Statistiken zu den erfolgreichen und den gescheiterten Blogs. Aber ich bin kein Fan von solchen Aussagen, dass alles schon weg sei und man nicht mehr erfolgreichen werden kann mehr findet. Das ist einfach falsch.

Sicher gibt es kaum ein Mainstream-Thema, welches nicht schon von vielen Bloggern bearbeitet wird. Dennoch macht es gerade gute Gründer aus, Themenbereiche zu entdecken, in denen es Chancen gibt.

So kann man …

es meist besser machen und einen leicht anderen Ansatz finden, um sich von den bestehenden Blogs zu unterscheiden.

immer wieder neue Themen finden, in denen es noch keine etablierten Blogs gibt.

Nischenthemen entdecken, die vielleicht nicht Millionen Menschen interessieren, aber dennoch genug Potential bieten und wo es keine so starke Konkurrenz gibt.

Es geht in der Regel also gar nicht darum etwas 100% Neues zu finden. Aber man sollte auf der anderen Seite auch nicht einfach genau dasselbe machen, wie die bestehenden Blogs.

Erfolgsfaktoren für neue Blogs

Wer heute mit einem neuen Blog startet, sollte auf jeden Fall die 3 wichtigen Erfolgsfaktoren prüfen, die auch für andere Websitetypen gelten.

Das sind:

Suchvolumen

Natürlich sollte man sich ein Thema für den eigenen Blog suchen, welches eine gewisse Anzahl von Menschen interessiert. Schließlich braucht man interessierte Leser. Konkurrenz

Die Konkurrenz in dem gewählten Thema sollte nicht zu hoch sein. Es wird schwer, wenn man gegen sehr große, alte und etablierte Blogs antritt. Finanzielles Potential

Damit es ein sinnvolles Geschäftsmodell ist, sollte man damit auch Geld verdienen können. Es sollten möglichst viele Einnahmequellen für das gewählte Thema existieren.

Doch das sind nicht alle wichtigen Faktoren für einen erfolgreichen Blog. Dazu kommen noch ein paar wichtige Voraussetzungen hinzu:

Leidenschaft

Man sollte unbedingt eine Leidenschaft für das gewählte Thema mitbringen. Nur so kann man über viele Jahre regelmäßig über das Thema schreiben.

Man sollte unbedingt eine Leidenschaft für das gewählte Thema mitbringen. Nur so kann man über viele Jahre regelmäßig über das Thema schreiben. Ausdauer

Man schafft es in der Regel nicht in 6 Monaten 100.000 Besucher pro Monat zu erreichen. Das dauert länger und oft schreibt man in der ersten Zeit nur für wenige Leser. Hier gilt es durchhalten, weitermachen und am Ball bleiben. Die meisten Blogger geben auf, die erfolgreichen nicht.

Man schafft es in der Regel nicht in 6 Monaten 100.000 Besucher pro Monat zu erreichen. Das dauert länger und oft schreibt man in der ersten Zeit nur für wenige Leser. Hier gilt es durchhalten, weitermachen und am Ball bleiben. Die meisten Blogger geben auf, die erfolgreichen nicht. Spaß am Schreiben

Als Blogger wird man sehr viel schreiben. Deshalb sollte man gern schreiben, auch wenn es zu Beginn noch ein wenig schwer fällt. Das ging mir auch so.

Als Blogger wird man sehr viel schreiben. Deshalb sollte man gern schreiben, auch wenn es zu Beginn noch ein wenig schwer fällt. Das ging mir auch so. Kaufmännische Fähigkeiten

Für einen erfolgreichen Blog muss man mehr als nur Artikel schreiben. Marketing, Einnahmequellen, Networking, Buchhaltung und mehr ist hier gefordert, wie bei jeden Gründer.

Würde ich heute nochmal mit dem Bloggen anfangen?

Das ist eine spannende, aber auch nicht so einfach zu beantwortende Frage. Schließlich habe ich heute eine ganz andere Erfahrungs- und Wissens-Basis, als damals.

Hätte ich heute so viele Erfahrungen wie damals, würde ich wohl wieder ähnlich anfangen. Also nicht gleich als richtiger Blogger, sondern nebenbei einen Blog aufbauen. Sicher würde ich heute stärker Social Networks und auch anderen Medien wie Videos nutzen, aber im Grunde würde ich meinen Blog so ähnlich aufbauen.

Mit meinen mittlerweile gesammelten Erfahrungen würde ich heute aber etwas anders anfangen. Ich würde noch immer einen Blog starten, aber von Beginn an parallel Nischenwebsites erstellen, einen YouTube-Kanal starten und z.B. auch relativ schnell eigene Produkte, z.B. eBooks erstellen. Zudem würde ich mich 100% auf das Bloggen bzw. die anderen genannten Projekte konzentrieren und nicht erst mein Glück als Webdesigner oder etwas ähnliches versuchen.

Mein eigener Erfahrungsschatz würde also mein heutiges Vorgehen schon stark beeinflussen, so dass ich anders als damals vorgehen würde. Im Zentrum würde aber immer noch ein Blog (oder mehrere) stehen, da ich einfach sehr gern schreibe. Für mich ist Bloggen das perfekte Geschäftsmodell, aber eben auch weit mehr als nur schreiben.

Fazit

Ein Blog ist sicher nicht der schnellste und auch nicht der stressfreieste Weg im Internet Geld zu verdienen.

Es mag andere Wege im Internet geben, um schneller an Geld zu kommen, auch wenn es nirgendwo Garantien für den Erfolg gibt und immer auch viel Arbeit investiert werden muss.

Und sicher ist ein Blog nicht für jeden das passende Geschäftsmodell. Wer aber die Voraussetzungen erfüllt, für den ist das meiner Meinung nach auch heute noch ein sinnvolles Geschäftsmodell.

Was denkt ihr?

Ist Bloggen heute noch ein sinnvolles Geschäftsmodell? Ja, aber es dauert lange, davon leben zu können. (66%, 111 Stimmen)

Ja und wer gern schreibt hat da schnell Erfolg. (11%, 18 Stimmen)

Nein, ich denke die Zeit einen großen Blog aufzubauen ist vorbei. (11%, 18 Stimmen)

Ich würde lieber auf Social Media bzw. Videos setzen. (7%, 11 Stimmen)

Ich habe keine Ahnung. (5%, 9 Stimmen) Teilnehmerzahl: 167 (1 Stimmen)

Loading ... Loading ...