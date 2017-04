Fake-Testwebsites, Testprodukte und der Aufwand von echten Tests – Interview

Werbung

In meinem heutigen ausführlichen Interview spreche ich mit einem Website-Betreiber, der sich auf echte Tests von Produkten spezialisiert hat.

Dabei schildert er seine Erfahrungen, welche Arten von „Test-Websites“ es gibt und warum er auf richtige Tests setzt.

Dabei geht es um Vor- und Nachteile, wie man Testprodukte bekommt, praktische Tipps und vieles mehr.



Hallo Etienne. Bitte stell dich meinen Lesern vor.

Hallo Peer, zu allererst vielen Dank für die Gelegenheit hier über mich, meine Projekte und natürlich meine Erfahrungen daraus erzählen zu dürfen. Ich heiße Etienne Dilocker und darf mich – seit ich Ende letzten Jahres mein Studium abgeschlossen habe – nun hauptberuflich selbstständig nennen. Einen Teil meiner Zeit bin ich für meine Kunden als Webentwickler tätig (PHP, diverse JS-Frameworks). Den größten Teil meiner Zeit betreue ich aber meine eigenen Online-Projekte. Insofern hoffe ich, dass ich darüber einiges erzählen kann und der eine oder andere einen hilfreichen Tipp in meinen Antworten finden wird.

Wie bist du zum Online-Business gekommen und was waren am Anfang die größten Herausforderungen?

Um diese Frage wirklich beantworten zu können, muss ich sie in zwei mehrere Teile zerlegen. Denn erstmal war ich Webseitenbetreiber, ohne das ganze jemals als Business angesehen zu haben. Ich möchte hier jetzt vor allem auf den Business-Aspekt eingehen – trotzdem muss ich aber ein bisschen weiter ausholen.



Der „Werdegang“

Ich wollte schon immer selbstständig sein. Noch bevor ich wusste, wo später mal meine Kompetenzen liegen würden, war mir klar, dass ich mein eigener Chef sein müsste. Ich habe noch nie Vollzeit in einem Angestelltenverhältnis gearbeitet. Sicherlich ist mir dadurch auch einiges an Erfahrungen entgangen. Aber diverse Nebenjobs als Schüler und Student haben mir immer wieder aufs Neue gezeigt, dass das einfach nichts für mich ist. Mir geht es dabei nicht ums Geld. Im Gegenteil. Wenn ich sehe, was meine Kommilitonen teilweise als Einstiegsgehälter geboten bekommen, staune ich nicht schlecht. Diejenigen, die sehr viel Geld verdienen, sind aber meist auch zeitlich sehr eingeschränkt. Und auf den Stundenlohn gerechnet ist es meist gar nicht mehr so lukrativ.

Mir war also schon immer klar, ich könnte nur für mich arbeiten. Schon in der Schule habe ich mit ein paar Freunden unter Aufsicht eines sehr engagierten Lehrers eine Schülerfirma gegründet. Wir haben PC-Hilfe angeboten. Nach relativ kurzer Zeit war aus diesem Team nur noch ich übrig. Also habe ich die Firma alleine weitergeführt. Irgendwann kam dann eine Anfrage nach einer Webseite. Das war für mich zwar absolutes Neuland, aber es hat Spaß gemacht und ich habe viel dabei gelernt. Ein paar Monate später habe ich dann für eine Art Online-Shop ein neues Design umgesetzt und der Auftraggeber hatte ebenfalls eine weitere Person beauftragt, die Seite für Suchmaschinen zu optimieren. Diese Dame rankte damals für „web design“ auf Platz 1. Sie schien sich also irgendwie auszukennen. Sie rief mich an und sagte „Dein Design finde ich toll, aber dein HTML-Code ist derart katastrophal, damit kommt man nie auf gute Positionen in Google“. Ich hatte bis dahin noch nie etwas von Suchmaschinenoptimierung gehört und fing an, mehr zum Thema zu lesen. Das Ganze war Anfang 2007 – ich habe eben mal in meinen Emails nachgeschaut. Seitdem interessiert mich das Thema SEO und Online-Marketing – wenn es auch noch lange nicht beruflich wirklich relevant werden sollte.

Mit diesen Erfahrungen habe ich dann meine erste Nischenseite erstellt – natürlich ohne jemals von dem Begriff „Nischenseite“ gehört zu haben.

„Damit kann man ja tatsächlich Geld verdienen.“

Ich hatte bei dieser Seite niemals vor, damit Geld zu verdienen. Aber nachdem sie dann online war, musste ich natürlich mit Google Adsense und auch ein bisschen mit Amazon Partnernet herumexperimentieren. Da es aber einige Zeit gedauert hat, bis dort überhaupt nennenswerte Umsätze kamen, musste ich mich auch anderweitig orientierten. Das Studium ging voran, die Lebenshaltungskosten stiegen ein bisschen. Also habe ich einen typischen Studenten-Nebenjob angenommen. Ich war plötzlich IT-Administrator eines Lehrstuhls als studentische Hilfskraft. Allerdings wurde mir schnell klar, dass das nichts für mich ist. Daraufhin habe ich mir zum ersten Mal Gedanken über ein Online-Business gemacht. Das Ziel sollte sein, den Studentenjob zu ersetzen.

Ich dachte, wenn eine Seite regelmäßig X Euro im Monat hereinbringt, müssten dann nicht 10 Seiten 10*X Euro einbringen? Heute weiß ich mit meinem Qualitätsanspruch ist es völlig unmöglich sich alleine auf 10 oder mehr Projekte zu konzentrieren – zumindest, wenn diese auch alle weiter wachsen sollen. Aber ich begann zu experimentieren. Meine Seiten fokussierten sich mehr und mehr auf Produkte und schnell war klar, dass Affiliate-Marketing die richtige Wahl sein würde. Bis heute bin ich mit dem Amazon-Partnernet sehr zufrieden. Aber eigentlich will ich schon lange zusätzlich auch einmal ein paar neue Affiliate-Programme ausprobieren.

Die größten Herausforderungen am Anfang und bis heute.

Nun komme ich endlich zum letzten Teil dieser Frage. Ich muss zugeben, die wirklichen Herausforderungen kamen erst deutlich später. Denn am Anfang war es alles nur Spielerei. Es gab kaum etwas zu verlieren und somit auch kaum Druck. Ganz am Anfang hatte ich noch zu Hause gewohnt. Etwas später hatte ich immer genug kleinere Freelance-Geschichten, um mich über Wasser zu halten. Die wirklichen Herausforderungen kamen erst, als ich beschlossen hatte, ich nehme das Thema ernst – ich möchte einmal davon leben.

Mittlerweile hat sich herumgesprochen, dass man mit dem Bewerben von Produkten im Internet gutes Geld verdienen kann. Dementsprechend groß ist die Konkurrenz. Die größten Herausforderungen sehe ich darin, wenn man selbst eine qualitativ hochwertige Seite erstellt hat, die richtig Zeit und Geld gekostet hat. Die Top 10 ist aber dominiert von sehr grenzwertigen Seiten mit richtig spammigen Linkprofilen: Offensichtlich gekaufte Links, Dropped Domains mit themenfremden Inhalten gefüllt, und so weiter. Hierbei ist die Herausforderung, nicht die eigenen Prinzipien über Bord zu werfen und auch Durstperioden auszuhalten. Ich bin fest davon überzeugt, dass langfristig die Qualität siegt, aber ich habe keine Ahnung, wie lange dieser Zeitraum sein soll. Das ist zehnmal schwerer, wenn es kein Hobby mehr ist, sondern man davon leben muss und jeden Monat Rechnungen zu bezahlen hat.

Letztendlich sind bei den meisten Nischen- und ähnlichen Affiliate-Seiten die Margen so gering, dass man auf organischen Traffic angewiesen ist. Klar kann man den Traffic mit Social-Media ein bisschen aufbessern. Aber ich denke ohne Google wird kaum eine Nischenseite profitabel sein. Man sollte sich hier also bewusst sein, dass eine „Black Box“, die man nur bedingt beeinflussen kann, hier maßgeblich über den eigenen Erfolg oder Misserfolg entscheidet. Um mein Beispiel von vorhin wieder aufzugreifen: Meine Wettbewerber ranken mit Fake-Test-Seiten und Links, die laut der SEO-Branche angeblich seit Jahren nicht mehr funktionieren. Soll ich jetzt also kurzfristig auch auf diese Praktiken ausweichen und damit meinen langfristigen Erfolg riskieren?

Mit was verdienst du heute Geld online?

Meine Online-Einnahmen kommen zum größten Teil aus Affiliate-Provisionen, darunter stellt – wie bereits erwähnt – das Amazon Partnernet den größten Teil dar.

Zusätzlich habe ich hier und da noch ein paar Adsense-Anzeigen laufen, die aber kaum ins Gewicht fallen.

Außerdem fange ich gerade an mit YouTube – was ja letztendlich auch nur Adsense ist – die ersten Euros zu verdienen.

Du hast unter anderem eine sehr alte Nischenwebsite. Wie ist diese entstanden und wie sind damit deine Erfahrungen?

Diese Webseite entstand aus dem Gedanken, Menschen Informationen bereitzustellen, die diese wirklich suchen. Ich habe das bewusst so krass formuliert, denn das ist etwas, das heute durchaus vielen Seiten fehlt. Webseiten werden mit dem Primärziel gebaut, damit Geld zu verdienen. Der Leser und dessen Informationssuche sind dabei nur ein toleriertes Übel.

Vor knapp 7 Jahren hatte ich Freunde zu Besuch und wir haben Pizza gebacken. Das ist – wie bei den meisten, die zum ersten Mal Pizza backen – völlig schiefgegangen. Der Teig war zu hart und zu fest und hat geschmeckt wie ein Hefezopf. Das Ganze hatte so ziemlich überhaupt nichts mit einem der großartigsten Gerichte der Welt zu tun. Also habe ich mich schlau gemacht, wie man das verbessern kann. Ich bin gegen 90% aller verfügbaren Pizzarezepte gegangen und habe mich auf die Quellen konzentriert, die scheinbar wussten wovon sie sprechen. Von mal zu mal wurde meine Pizza durch Experimentieren immer besser. Während des Studiums hatte ich irgendwann den Ruf „die beste Pizza“ zu machen und jeder war froh über eine Pizza-Einladung. Da war es nur logisch, dass meine Gäste dann natürlich wissen wollten, wie das Rezept funktioniert. Nachdem ich mich dann immer wieder wiederholt habe, beschloss ich das Rezept einfach auf einer Webseite zu veröffentlichen. Perfekte-pizza.de war geboren. Das Ganze sollte von Tag 1 an ein Experiment sein, ob ich die Seite für bestimmte Pizza-Keywords ranken könnte. Wie zuvor bereits erwähnt, stand Geld verdienen aber niemals im Vordergrund.

Wenn man heute auf die Seite geht, fällt vor allem eins auf: Ich habe seit Jahren nichts mehr an der Seite gemacht. Als ich sie irgendwann vor 5 oder 6 Jahren gebaut habe, waren Mobilgeräte kein großes Thema. Die Seite hat also nicht einmal ein Response Design.

Hier muss ich einmal ganz kurz etwas vom Thema abweichen, da ich gerade das fehlende Responsive Design erwähnt habe. Lustiger Weise ist der Adsense-CPM auf dieser Seite bei Desktop-Besuchern und mobilen Besuchern quasi identisch. Das wundert mich insofern sehr, dass die Anzeigen fast ausschließlich in der Sidebar platziert sind. Ich würde annehmen, dass ein mobiler Nutzer diese kaum sieht, aber interessanter Weise gibt es kaum Unterschiede. Wenn ich irgendwann mal wieder ein bisschen zu viel Zeit habe, könnte ich diese Seite einmal für ein gutes Experiment mit einem A/B-Test zum Thema Adsense und Responsive Design heranziehen. Ehrlich gesagt gibt es aber einige Themen, die auf meinen To-Do-Listen deutlich weiter oben stehen. Und damit zurück zum Thema.

Trotz der Tatsache, dass ich nichts verändert habe, kommt seit Jahren jeden Monat ein bisschen Geld herein. Es handelt sich also wirklich um eine „echte“ Nischenseite, die Monat für Monat passives Einkommen generiert. Das liegt sicherlich auch am absolut zeitlosen Thema.

Auch auf dieser Seite, die meine ersten Gehversuche darstellt, habe ich schon enorm viel Wert auf Content gelegt. Die Seiten sind lang, ausführlich und ich behaupte hilfreich. Lustiger Weise wurde die Seite vor kurzem im Blog von Sebastian Czypionka (bonek) als Positiv-Beispiel für guten Content erwähnt.

Seitdem habe ich diese Prinzipien beibehalten. Jeder Post war verhältnismäßig lang und ausführlich. Ein langer Post alleine ist aber noch lange nicht gut. Meine Beiträge sind in der Regel nicht lang, weil mir irgendein SEO-Tool anzeigt, dass ich mindestens 1000 Worte schreiben muss. Stattdessen versuche ich in meinen Beiträgen in möglichst kurzer (!) Form all das wiederzugeben, was ich in meiner Recherche als relevant empfand. Dabei entstehen dann gerne sehr lange Beiträge, die im Verhältnis zu den enthaltenen Informationen im Idealfall aber dennoch kurz und prägnant sind.

Hast du echte Tests auf deinen Websites? Wenn ja, wie gehst du dabei vor?

Wir kommen zu einem Thema, das mich tagtäglich beschäftigt. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes – ein echter Test kostet nämlich richtig viel Zeit. Vor nicht ganz einem Jahr habe ich mein bisher ausführlichstes Projekt gelauncht. Auf werkzeugcheck.com teste ich organisiert in einzelne Test-Serien Werkzeuge. Im Gegensatz zu den den meisten Seiten, die sich des Wortes „Test“ bedienen, teste ich dort tatsächlich und ziemlich ausführlich.

Es beginnt immer mit der Recherche!

Bisher habe ich mit „Akkuschraubern“ und „Stichsägen“ dort zwei Testserien gestartet. Letztere läuft aktuell noch. Wie immer steht für eine solche Testserie am Anfang natürlich die Recherche. Vor kurzem haben Leser hier auf SiN die Frage gestellt, wie man vorgehen soll, wenn man zu einem Thema noch kein Experte ist. In den Kommentaren meinte dann auch der eine oder andere, dass man es lieber gleich lassen sollte, wenn man kein Experte zu einem Thema ist. Ich sehe das ein bisschen anders. Niemand wird als Experte geboren. Und niemand kann sowohl hauptberuflich z. B. mit einer bestimmten Art von Elektrowerkzeugen arbeiten und trotzdem hauptberuflich Webseiten bauen. Es muss ein gewisses Grundverständnis da sein – keine Frage. Prinzipiell kann man aber alles lernen.

Ich möchte das am Beispiel meiner Stichsägen-Testserie ein bisschen verdeutlichen. Natürlich habe ich auch schon vor werkzeugcheck Stichsägen benutzt. Es gibt auch ein paar offensichtliche Dinge, die daran gut oder schlecht sein können, wie z. B. starke Vibrationen. Aber worauf es wirklich ankommt, merkt man erst, wenn man sich intensiv damit beschäftigt. Ich habe also ein paar Stichsägen genommen und habe ohne Kamera und ohne Dokumentation damit herumgespielt. So konnte ich sehen, wo die Unterschiede liegen. Das bringt jemanden schon weiter, aber man darf an dieser Stelle keinesfalls mit der Recherche aufhören. In der Uni bekommt man immer in den Kopf getrichtert, man solle von Tag 1 an die Bedürfnisse des Users in den Vordergrund stellen und dies auch regelmäßig verifizieren (Stichwort „Design Thinking“). Folglich habe ich meine seit dem Launch gewonnenen Kontakte angeschrieben und sie zum Thema Stichsägen befragt: „Was stört dich an den Stichsägen, die du bisher benutzt hast?“, „Was muss eine ideale Stichsäge können?“ und dergleichen. Als dritten Teil habe ich mich dann auch einfach selbst noch ein bisschen in die Materie eingelesen. Ein Stichsägen-Hersteller hat zum Beispiel auf seiner Webseite ein PDF-Dokument veröffentlicht, das unglaublich wertvolle Informationen enthielt. Außerdem findet man in diversen Foren viele Infos. Auch wenn die eigene Zielgruppe nur der Privatanwender ist, sollte man immer auch auf die Aussagen der professionellen Anwender – in meinem Fall Handwerker – achten. Denn manchmal kommt erst bei der täglichen Benutzung raus, was ein gutes Werkzeug wirklich ausmacht.

Bin ich jetzt Experte?

Nach einer solchen Recherche habe ich wahrscheinlich schon mehr Zeit in den Test investiert als so mancher für seine ganze Nischenseite. An dieser Stelle sollte dann auch einmal klar sein, dass ich werkzeugcheck definitiv nicht als Nischenseite betrachte. Klar bin ich in der Riesen-Nische „Werkzeug“ unterwegs. Mit einmaligem Aufwand und passiven Einnahmen hat das aber überhaupt nichts mehr zu tun. Das soll es auch nicht. Ich will aus werkzeugcheck ein „echtes“ Business machen. In meiner langfristigen Vision gibt es einige Mitarbeiter und starke Brand-Signale. Ich möchte, dass man irgendwann einmal sagt „Lass uns doch mal schauen, was werkzeugcheck zu diesem Werkzeug sagt“. Aber das ist liegt noch sehr weit in der Zukunft, zurück zum Experten-Thema.

Bin ich nach einer solchen Recherche nun Experte? Das weiß ich nicht und ehrlich gesagt ist mir dieses Label auch egal. Wichtig für mich ist, dass ich weiß, worauf es meiner Zielgruppe ankommt. Außerdem muss ich im Umgang mit den Geräten so vertraut sein, dass das Testergebnis objektiv ist. Es sollte natürlich nicht durch meine Anwendungsfehler beeinflusst werden.

Das größte Lob, dass du für einen Test bekommen kannst, ist wenn die Zielgruppe dir sagt, dass du Ihnen genau die Informationen bringst, die sie vorher vergeblich gesucht haben. Umso mehr, wenn diese Personen jahrelange Berufserfahrung haben. Denn auch ein Schreiner sieht während seiner gesamten Karriere nur eine begrenzte Anzahl an Stichsägen – um bei diesem Beispiel zu bleiben. Insofern profitiert auch ein richtiger Profi davon, wenn ich – ein branchenfremder IT-ler – ihm den Großteil der am Markt erhältlichen Stichsägen ausführlich vorstelle. Vor allem eben, wenn ich den selben Schreiner schon vorher gefragt habe, worauf es ihm ankommt.

Und jetzt beginnt erst der eigentliche Test.

Für mich war von Anfang an klar, dass ich jeden einzelnen Test per Video festhalten wollte. Keiner meiner Wettbewerber hat dies bisher gewagt. Das liegt sicherlich auch daran, dass es bei einem Fake-Test nicht viel zu zeigen gibt. Aber ein anderes Thema ist der enorme Aufwand einer halbwegs brauchbaren Video-Produktion. Ich habe anhand meiner Recherche verschiedene Testszenarien definiert. Am Beispiel der Stichsägen sind das insgesamt acht Tests pro Gerät. Dann habe ich einen ersten Pool an Testgeräten am Stück durch diese acht Tests gejagt und alles per Video dokumentiert. Nun kann ich in regelmäßigen Abständen das Rohmaterial schneiden und den Text-Beitrag verfassen. Somit schaffe ich es, alle zwei Wochen einen neuen Testbericht onlinezustellen. Das mag – dafür, dass das mein Beruf ist – unglaublich langsam klingen. Man sollte aber bedenken, dass ich einerseits nach wie vor einen Teil meiner Zeit mit Kundenaufträgen verbringe. Andererseits ist werkzeugcheck mein neustes Projekt und generiert bisher kaum Einnahmen. Ich muss also auch noch ein bisschen Zeit in meine bestehenden Projekte investieren. Außerdem muss ich irgendwie dafür sorgen, dass das noch unbekannte Projekt bekannter wird. Und so schöne Themen wie Buchhaltung gibt es ja auch noch. Anhand des Zeitfensters kann man sich aber ausmalen, wie viel Arbeit in einem echten Test steckt.

Was hältst du von Fake-Test-Websites und wie kann man vorgehen, wenn man keine Testprodukte zur Verfügung hat?

Es gibt mittlerweile so viele Test- und Produkt-Nischenseiten, dass man darunter noch einmal Abstufungen machen muss:

Typ 1 – Die Fake-Test-Spam-Seite

Diesen Typ von Fake-Test-Seite trifft man vor allem im Werkzeug-Bereich erstaunlich häufig an. Im Endeffekt handelt es sich um eine Thin-Affiliate-Seite, die mit schlechten Inhalten zur Rich-Affiliate-Seite aufgeblasen wurde. Diese Seiten sind voll mit inhaltlich falschen Informationen. In den „Testberichten“ wird suggeriert, dass die Geräte wirklich getestet wurden, auch wenn es offensichtlich ist, dass es hier nur um schnelle Klicks auf den Ref-Link geht. Solche Seiten haben laut Meinung einiger SEO-Blogs und -Agenturen im Jahr 2016 überhaupt keine Chance mehr, weil es nur auf guten Content ankommt. Meine Erfahrungen sind da allerdings ganz andere. Diese Seiten werden mit äußert grenzwertigen Links gepusht ohne Ende und ranken hervorragend. Dass ich von diesen Seiten überhaupt nichts halte, sollte klar sein.

Typ 2 – Die Fake-Test-Seite mit brauchbaren Infos

Das ist wohl die Art von Fake-Test-Seite, die man am häufigsten antrifft. Vor allem unter den Nischenseiten-Challenge-Teilnehmern findet man sehr viele solcher Seiten. An sich wurde eine akzeptable Recherche betrieben. Die meisten wählen ein Thema, von dem sie auch ein bisschen Ahnung haben. Die Produktvorstellungen sind meist brauchbar, weil sich die Autoren einige Gedanken gemacht haben. Trotzdem wird durch Überschriften, Keywords und Keyword-Domains suggeriert, dass es sich um echte Tests handelt. Das ist natürlich ein bisschen grenzwertig. Einerseits bringt die Seite wirklich Nutzen, anderseits täuscht man trotzdem den Verbraucher. Meist wird auf dieser Seite ein einziges Produkt tatsächlich getestet: Nämlich die Variante, die der Betreiber selbst besitzt. Bestes Beispiel sind hier Kaffeevollautomaten. Alle anderen Beiträge sind dann nur Vorstellungen. In der Regel wird durch den Aufbau der Seite aber dennoch suggeriert, dass jede Vorstellung ein Test ist.

Disclaimer: Auch ich habe in meinem Portfolio derartige erste Gehversuche aus meiner Vergangenheit. Diese Seiten sind teilweise noch online, ranken aber nicht wirklich. Meine Online-Einnahmen generiere ich heute zu 95% aus den Real-Test-Seiten. Langfristig möchte ich diese alten Projekte nutzen, um sie auch zu echten Testportalen oder eben einfach zu „Typ 3“ umzubauen. Aber ja, ich war genauso Teil des Problems und versuche jetzt aktiv zu dessen Lösung beizutragen.

Dass diese Seiten durchaus auch Ihre Daseinsberechtigung haben, zeigt der nächste Typ Seite.

Typ 3 – Die Peer-Wandiger-Burkhard-Berger-Nischenseite

Wenn man keine oder nur ein einziges Testprodukt zur Verfügung hat, kann man trotzdem hilfreiche Webseiten bauen. Auf das Thema Test-Produkte gehe ich gleich noch intensiver ein. Positiv-Beispiele für solche Webseiten sind die Nischenseiten von Peer (z. B. Werkzeugkoffer) oder auch die von Burkard Berger, der hier auch schon häufiger erwähnt wurde. Letzterer ist wie ich im Werkzeug-Bereich sehr stark unterwegs und stellt dort Produkte vor. Bei Produkten, die er auch selbst besitzt, nennt er das hin und wieder auch Testbericht, was absolut legitim ist. In den restlichen Vorstellungen kann man beispielsweise vorhandene Testberichte und Rezensionen aggregieren. Dabei ist es dann wichtig, dass man die Quellen auch entsprechend hervorhebt:

Positiv-Beispiel: „Fünf Nutzer auf Amazon meinten, dass dieses Produkt bereits nach kurzer Zeit kaputtging. Es scheint also, als sei dieses Produkt nicht so langlebig ist wie XYZ, worüber mir keine Probleme bekannt sind.“

Negativ-Beispiel: „Beim Sägen treten starke Vibrationen auf, weshalb es Punktabzüge in der Kategorie Bedienung gibt.“ – Ohne Kontext suggeriert diese Formulierung eine eigene Erfahrung mit dem Produkt.

Wenn man ganz pingelig ist, könnte man diesen Seiten noch vorwerfen, dass in den Domains oft das Wort „Test“ vorkommt. Strenggenommen könnte auch das dem Verbraucher suggerieren, dass jedes vorgestellte Produkt getestet wurde. Das sehe ich aber nicht so kritisch.

Typ 4 – Die Real-Test-Fake-Expert-Seite

Tatsächlich gibt es auch so etwas. Es handelt sich um Agenturen, die einen gewissen Pool an Geräten kaufen, um sie zu testen. Bei einem angenommenen Durchschnittpreis von 100€ und 15 Geräten ist ein solches Investment für keine Agentur der Welt ein Problem. Da es sich um echte Tests handelt, ist an sich nichts Verwerfliches an der Sache. Das Problem ist hier oft eher das fehlende Knowhow. Mir schwebt da eine Seite vor, die ich selbstverständlich nicht benennen werde, die auf den ersten Blick sehr hochwertig wirkt. Inhaltich ist sie aber leider Schrott. Schaut man dann in das Portfolio der entsprechenden Agentur, muss man sich nicht wundern. Denn es werden so viele Themenbereiche abgedeckt, dass ich es für unmöglich halte, dass man sich in jedes Thema intensiv eingearbeitet hat. Aber dennoch handelt es sich um eine legitime Seite, schließlich fand ein echter Test statt. Interessant ist bei solchen Seiten, dass jegliche Nutzersignale fehlen. Es gibt keine oder kaum Kommentare, es gibt keine Facebook-Fans oder sonstige Subscriber. Zum Vergleich, einer meiner erfolgreichsten Testberichte aus einem ganz anderen Bereich hat Stand heute 76 Kommentare und es werden regelmäßig mehr. Weil die Nutzer meiner Einschätzung vertrauen, stellen Sie weitere Fragen, die ich im Test selbst noch nicht beantwortet habe.

Gibt es rechtliche Bedenken für Fake-Test-Websites?

Ich bin kein Jurist und selbst wenn ich einer wäre, dürfte ich hier wohl kaum eine Rechtsberatung geben. Ich könnte mir vorstellen, dass ein cleverer Jurist einem Fake-Test-Website-Betreiber unlauteren Wettbewerb vorwerfen könnte. Schließlich sind echte Tests mit enormen Kosten (primär Personalkosten) verbunden. Jemand, der nur so tut, als habe er getestet, kann im Endeffekt aber den exakt gleichen Testbericht verfassen. Somit verschafft sich dieser einen unfairen Wettbewerbsvorteil. In der Praxis kann ich mir trotzdem nicht vorstellen, dass es jemals zu einer solchen Klage kommen wird. Denn erstens hätte der Kläger seinen Ruf weg. Zweitens sehe ich es als unmöglich an, nachzuweisen, dass ein Test nie stattfand. Es ist äußerst naheliegend, wenn ein Test kein einziges eigenes Bild vorweist, dass dieser Test nie stattgefunden hat. Aber ein Beweis ist das noch lange nicht. Und solange die Unschuldsvermutung gilt, kann man auch von niemandem Beweise einfordern, dass es den Test wirklich gab.

Ich denke langfristig wird hier die Qualität siegen. Wer mit seinen echten Tests Mehrwert schafft, wird früher oder später die besseren Links bekommen und die Faker in den Rankings überholen. Ein rechtliches Vorgehen wäre also keinesfalls notwendig. Dementsprechend gering sind wohl auch die Bedenken für die Betreiber. Dennoch ist es sowohl aus moralischer Sicht, als auch aus geschäftlicher Sicht langfristig sicherlich nicht zielführend seine eigenen Leser zu täuschen.



Wie kommt man überhaupt an Testgeräte?

Solltest du beschließen, dass dir Produktvorstellungen alleine nicht ausreichen und tatsächlich mit richtigen Produkttests anfangen wollen, fragst du dich sicherlich woher man überhaupt die Testgeräte bekommt. Zunächst möchte ich jeden potentiellen Test-Seiten-Betreiber noch einmal über den Aufwand informieren, der mit echten Tests einhergeht. Wie bereits gesagt hat das nichts mehr mit passivem Einkommen zu tun. Für jeden Testbericht fallen mehrere Tage Arbeitszeit an und damit alleine ist es nicht getan.

Wenn dich das noch nicht abgeschreckt hat, verrate ich dir nun wie man an Testgeräte kommt. Im Testablauf gibt es mehrere Parteien: Dich als Tester, den Hersteller, Händler und Nutzer. Fangen wir einmal hinten an. Wenn du Nutzer eines bestimmten Produktes kennst, frag sie doch einfach mal, ob du dir ein Produkt ausleihen kannst. Mit Händlern habe ich bisher leider nur negative Erfahrungen gemacht. Händler wollen vor allem Links und Exklusivverträge. Da eine solche Bindung für mich nie in Frage kam, habe ich bisher nicht ein einziges Mal mit einem Händler kooperiert. Anfragen von Händlern gibt es aber regelmäßig. Dann ist da noch der Hersteller. Bei einem Hersteller anzurufen und nach einem Testgerät zu fragen, ist eine sehr große Hemmschwelle. Oft kommen Hersteller auf Blogs zu, wenn sie ein bestimmtes Produkt bekannter machen wollen. Umgekehrt ist es aber natürlich schwieriger. Der Hersteller wird dich fragen, wie groß deine Reichweite ist und wird einmal einen bisherigen Test sehen wollen. Da du ohne Produkte aber auch noch keine Webseite hast, ist es schwierig hier etwas vorzuweisen. Bleibst also nur noch du selbst.

Jetzt könnte es verlockend sein, ein Gerät zu bestellen und es im Sinne des Widerrufsrechts nach 14 Tagen zurückzugeben. Das ist allerdings erstens dreist und zweitens wahrscheinlich rechtswidrig. Denn dieses Widerrufsrecht gilt für Verbraucher, du handelst aber eindeutig als Gewerbetreibender. Selbst wenn das ginge, wäre es aber wohl unglaublich schwierig die ganzen Rücksendefristen zu koordinieren.

Es bleibt also nur noch der Kauf. Angenommen du brauchst 10 Produkte a 100€. Das sind 1000€ Startinvestment für deine Firma. Das mag jetzt viel klingen, aber betriebswirtschaftlich gesehen kostet es dich kaum etwas. Der Kauf dieser Produkte ist ein Aktivtausch (Geld gegen Ware). Nun verlieren diese Waren etwas an Wert, weil du sie benutzt. Es handelt sich nun also nur noch um Gebrauchtware, die z. B. 30% ihres Werts verloren hat. Diese Teilabschreibung sind die tatsächlichen Kosten. Danach kannst du die Produkte jederzeit verkaufen. Der Test eines 100€-Produkts hat dich somit also nur noch 30€ pro Produkt gekostet. Wenn das immer noch zu viel ist, solltest du dir noch einmal überlegen, ob du wirklich Produkttester werden willst.

Nachdem du erst einmal ein paar gute Referenzen aufgebaut hast, kannst du dann Hersteller kontaktieren. Ich dachte ursprünglich, dass die Hersteller mich auf Grund meiner geringen Reichweite ignorieren würden. Allerdings hat es den meisten Herstellern einfach sehr gut gefallen, wie ich an die Sache herangegangen bin. Das liegt vor allem auch an meinen YouTube-Clips, die ich für jeden Testbericht produziere. Und damit kommen wir zum nächsten Punkt. Heute teste ich nur noch Geräte, die die Hersteller mir ausleihen. Ein paar Hersteller in der Werkzeugbranche ignorieren mich noch. Aber die meisten sind äußerst kooperativ.

So geht es weiter

Nächste Woche erscheint der zweite Teil des Interviews, in dem Etienne unter anderem Tipps für mehr YouTube Abonnenten gibt und auf Website-Fehler eingeht und wie man diese vermeidet.