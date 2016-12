Sollten Existenzgründer lieber Zeit oder Geld investieren?

Werbung



„Selbst und ständig“ ist ein Spruch, den viele Gründer zu hören bekommen.

Damit ist gemeint, dass man als Existenzgründer und Selbständiger viel Zeit in das eigene Business investieren muss, um erfolgreich zu sein.

Doch wann sollte man die eigene Zeit und wann Geld investieren? Dieser Frage gehe ich im Folgenden nach und schildere meine eigenen Erfahrungen.



Zeit oder Geld?

Wer selbständig ist, steht häufig vor der Entscheidung, ob man selber Zeit in eine Aufgabe investiert oder ob man diese von jemand anderes erledigen lässt.

So kann man selber Texte für die eigene Website schreiben oder jemanden dafür bezahlen. Oder man kümmert sich selbst um die Suchmaschinenoptimierung oder lässt das jemanden erledigen. Gerade bei vielen Verwaltungsaufgaben wird oft Geld ausgegeben. Z.B. für das Buchhaltungsbüro.

Doch es gibt hier sehr unterschiedliche Herangehensweisen und oft hängt es auch stark davon ab, ob man frischer Gründer oder etablierter Selbständiger ist.

Gründer sind flexibel

Existenzgründer haben meist viel Zeit, aber wenig Geld. Deshalb ist es nicht überraschend, dass viele Gründer in der Anfangszeit vor allem Zeit in ihr Business investieren.

Es geht darum überhaupt erstmal ein Einkommen aufzubauen. Und da das Geld knapp ist, wird versucht an allen möglichen Stellen Geld zu sparen. Ein Euro, den man nicht ausgibt, muss man auch nicht verdienen, heißt es nicht ganz zu unrecht.

Das ist auf jeden Fall nachvollziehbar und auch bei mir war es im Grunde so. Ich habe bei Null angefangen und mir Stück für Stück ein regelmäßiges Einkommen aufgebaut. Dabei hat es natürlich sehr geholfen, dass mir meine Arbeit Spaß macht.

Damals war es aber vor allem aus finanziellen Gründen undenkbar viel Geld für mein Business auszugeben.

Was ist Zeit wert?

Mit den Jahren hat sich meine Selbständigkeit positiv entwickelt und ich habe immer mehr verdient. Irgendwann war ich an dem Punkt, wo ich wieder das verdient habe, was ich in meinem Angestellten-Job vorher hatte. Das war natürlich ein tolles Gefühl, aber es war noch nicht genug, um nun damit anzufangen groß Geld für meine Selbständigkeit auszugeben.

Glücklicherweise ging die positive Entwicklung weiter und ich konnte meine Einnahmen weiter steigern. Das brachte mich an den Punkt, wo ich langsam darüber nachdachte wieder mehr Freizeit zu haben und ich den Wert meiner Zeit nach und nach höher eingeschätzt habe.

Grundsätzlich sollte man immer den eigenen Stundensatz kennen bzw. ihn für sich selbst definieren. Das ist in erster Linie natürlich sinnvoll für alle, die Kundenaufträge annehmen und dabei mindestens einen bestimmten Stundensatz verdienen wollen.

Doch für eine erfolgreiche und glückliche Selbständigkeit ist der Stundensatz mehr als nur die Angebotsgrundlage. Wenn ich jemanden finde, der eine Aufgabe für 20 Euro in der Stunde macht, während mir meine eigene Stunde 40 Euro wert ist, dann ist das eine lohnende Möglichkeit Geld zu investieren. Hinzu kommt, dass diese Person die Aufgabe oft schneller erledigt als ich selbst, da sie ein Experte dafür ist.

So kann man viele nicht zur eigenen Kernkompetenz gehörenden Aufgaben von anderen erledigen lassen und sich auf die wichtigsten, lukrativsten und angenehmsten Aufgaben konzentrieren.

Reinvestieren

Natürlich geht das nicht unbegrenzt, denn schließlich will man ja einen bestimmten Betrag im Monat verdienen. Aber für einen gewissen Teil der Aufgaben ist das bei mir heute normal.

Mittlerweile habe ich kein Problem mehr Geld in die Hand zu nehmen und für mein Business auszugeben. Dabei gebe ich zum einen Geld aus, um mehr Zeit zu haben, aber ich reinvestiere natürlich auch Geld in mein Business.

Das bedeutet, dass ich nicht nur versuche mehr Freizeit zu haben, sondern dass ich ebenfalls Geld ausgebe, um mein Business weiter voran zu bringen. Das ist wichtig, um später dann wieder mehr Flexibilität und Möglichkeiten zu haben Geld zu investieren.

Es ist also ein Kreislauf, der gut funktionieren kann und dafür sorgt, dass man als Selbständiger mehr Zeit hat und dennoch gut verdient.

Outsourcing

Geld an andere Selbständige oder Freelancer zu bezahlen, damit diese Aufgaben für einen erledigen nennt man Outsourcing.

Eine wichtige Lektion in meiner Selbständigkeit war es zu erkennen, dass ich nicht alles selbst machen sollte. Zu Beginn war das zwar sinnvoll, da ich so Zeit gespart und viel gelernt habe, aber mit den Jahren habe ich erkannt, dass ich mir damit nur selbst im Weg stehe.

Man hat schließlich selber nur eine bestimmte Menge Zeit, die man investieren kann und zudem kann man uch nicht alles so gut. Hinzu kommt, dass es der eigenen Gesundheit nicht zuträglich ist, wenn man sich selbst zeitlich ständig ausbeutet.

Wichtig ist, wie schon erwähnt, den Wert der eigenen Zeit zu definieren und grundsätzlich für sich selbst festzulegen, wohin man will. Wer damit glücklich ist nur zu arbeiten, braucht niemanden dafür zu bezahlen. Wer mehr Zeit mit der Familie verbringen will, sollte dagegen schauen, wie er mehr Zeit für sich freischaufeln kann.

Fazit

Ich selber kann den Spruch „selbst und ständig“ schon lange nicht mehr hören, da er meiner Meinung nach ein zu einseitiges Bild für Gründer vermittelt, welches auf Dauer nicht wirklich erstrebenswert ist.

Für mich war es sehr wichtig mit den Jahren eine gute Ballance bei der Investition von Zeit und Geld zu finden, wobei ich auch niemand bin, der alles outsourcen will. Schließlich macht mir meine Arbeit viel Spaß und manche Dinge will ich einfach selber machen, da ich genaue Vorstellungen vom Ergebnis habe.

Es gibt also keine pauschale Antwort und es ist bei jedem anders. Deshalb muss man selber den eigenen Weg finden und abwägen, ob man für bestimmte Aufgaben Zeit oder lieber Geld ausgibt.

Investierst du lieber Zeit oder Geld in deine Selbständigkeit? Zeit, da ich noch nicht so viel verdiene.

Zeit, da mir meine Arbeit Spaß macht.

Geld, da mir meine Freizeit wichiger ist.

Geld, da andere viele Arbeiten besser können als ich.

Sowohl als auch. Das kommt auf die jeweilige Aufgabe an. Ergebnis anschauen

