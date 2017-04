Zukünftiger Ausbau meiner Nischenwebsite – Nischenseiten-Challenge 2016 Woche 12

Werbung

Die vorletzte Woche der Nischenseiten-Challenge beginnt am heutigen Montag.

Da es nun wirklich auf das Ende der Challenge zugeht, widme ich mich in den kommenden Tagen der Zeit danach.

Wie ich die Zukunft meiner Nischenwebsite plane und was ich sonst noch in den kommenden Tagen vorhabe, erfahrt ihr im Folgenden.

Zukünftiger Ausbau meiner Nischenwebsite – Woche 12



Zukünftiger Ausbau meiner Nischenwebsite – Woche 12

Ein Blick auf meinen Wochenplan zeigt, dass das Ende der Nischenseiten-Challenge nicht mehr weit entfernt ist.

Zweieinhalb Monate sind nun schon vergangen, in denen ich an meiner Nischenwebsite geplant und gearbeitet habe. Das Ergebnis kann sich, denke ich, sehen lassen und die Entwicklung der Rankings und der Besucherzahlen ist positiv.

Doch nun stellt sich die Frage, wie es danach weitergeht. Werde ich die Nischenwebsite noch weiter ausbauen und wenn ja wie?

Analyse meiner Nischenwebsite

Bevor ich mir überlege, ob und wie ich ggf. meine Nischenwebsite in Zukunft weiter ausbaue, schaue ich mir in dieser Woche erstmal meine Nischenwebsite genauer an.

Es ist wichtig, dass man den aktuellen Stand und die bisherige Entwicklung analysiert, bevor man sich für einen zukünftigen Weg entscheidet. Nicht bei jeder Nischenwebsite macht es Sinn weiter viel Arbeit reinzustecken. Oft ist es sogar so, dass ich nur noch wenig mache und die Nischenseite auf dem Niveau belasse, an dem sie zum Ende der Challenge ist.

Dafür werde ich mir zum einen ein paar Statistiken anschauen. Dazu gehören natürlich die Zugriffszahlen von Google, die Verweildauer, die beliebtesten Inhalte und die Klicks auf meiner Site. Die Zugriffszahlen werde ich natürlich ins Verhältnis zu den aktuellen Rankings setzen und schauen, welches Potential da noch vorhanden ist. Es macht eben einen Unterschied, ob man 200 Besucher in der Woche hat, obwohl die Rankings noch nicht so toll sind oder ob man schon auf Position 1 bei wichtigen Keywords steht.

Zudem werde ich mir die eingesetzen Einnahmequellen anschauen und versuchen, bereits ein erstes Fazit zu ziehen, ob meine Nischenwebsite finanziell wirklich lohnenswert ist. Das wird nicht so einfach werden, da die Monetarisierung noch relativ am Anfang steht, aber einen ersten Eindruck werde ich mir verschaffen können.

Und ich werde auch ein wenig in mich selbst „reinhören“, ob ich Lust darauf habe diese Nischenwebsite in Zukunft noch intensiv zu betreuen oder ob ich mich lieber anderen Projekten zuwenden möchte.

Plan für den Ausbau

Auf Basis meiner Analysen werde ich dann entscheiden, wie es mit der Nischenwebsite weitergeht.

So könnte es z.B. sein, dass ich nur noch wenige Inhalte hinzufüge, die vor allem mit dem Geld verdienen zu tun haben. Wie bei vielen Nischenwebsites üblich würde ich insgesamt nur noch wenig Zeit investieren und auf diese Weise relativ passiv Einnahmen erzielen.

Es könnte andererseits aber auch sein, dass ich noch viel Potential in meiner Nischenwebsite sehe und diese weiter stetig ausbauen werde. Grundsätzlich würde es thematisch zwar weiter eine Nischenwebsite bleiben, aber der Umfang würde mit der Zeit deutlich größer werden.

Im schlimmsten Fall würde man sich dafür entscheiden die Nischenwebsite sogar einzustellen, wenn der Aufwand größer ist, als der jemals zu erwartende Ertrag. Aber da man eine Nischenwebsite zur Not einfach ohne weitere Pflege weiterlaufen lassen kann, ist das sehr selten der Fall.

Für welche Variante ich mich letztlich entscheide hat natürlich großen Einfluss auf mein zukünftiges Vorgehen. Sollte ich die Nischenwebsite weiter ausbauen wollen, würde ich mir schon mal weitere Inhaltesideen und Vermarktungsmaßnahmen überlegen.

sonstige Arbeiten

Ich weiß, ich wiederhole mich in meinen Wochenreports, aber auch in dieser Woche werde ich am Inhalt arbeiten und etwas für die Vermarktung tun.

Neue Inhalte

Ich werde wieder versuchen einen neuen größeren Artikel zu schreiben, wobei es durchaus sein kann, dass evtl. auch 2-3 kleinere Artikel am Ende dabei herauskommen.

Auf jeden Fall möchte ich wieder für neuen Content sorgen.

Monetarisierung

Die neuen Inhalte werden primär für die Monetarisierung wichtig sein. Wenn ich z.B. ein Partnerprogramm für die Internet-Nutzung auf Fuertventura einbauen will, brauche ich einen entsprechenden Artikel zu diesem Thema.

Deshalb geht die Inhaltserstellung aktuell Hand in Hand mit der Monetarisierung.

SEO und Social Media

Um noch bessere Rankings und mehr Besucher zu erhalten, muss ich auch weiter an der Suchmaschinenoptimierung und meinen Social Media Plattformen arbeiten.

Das ist aber mit relativ wenig Zeitaufwand verbunden und läuft seit Wochen nebenher, was völlig ausreichend ist.

Mein Ziel am Ende der Woche

Am Ende der vorletzten Woche der Nischenseiten-Challenge 2016 möchte ich einen grundlegenden Plan für die Zukunft meiner Nischenwebsite haben.

Zudem möchte ich neue Inhalte erstellt und was für die Vermarktung getan haben.

So geht es weiter

Anfang der kommenden Woche berichte ich wieder über meine erledigten Aufgaben und gebe bekannt, wie ich mich bzgl. der zukünftigen Planung meiner Nischenwebsite entschieden habe.

Zudem werde ich mich in genau 7 Tagen auf die letzte Wochenaufgabe stürzen.

