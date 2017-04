Gefahrlos Bilder auf der Website verwenden, ohne eine Abmahnung zu riskieren!

Werbung

Schon mal abgemahnt worden wegen Bildern, Musik oder Zitaten?

Wer dies schon einmal erlebt hat, weiß, wie unangenehm es sein kann, wenn man wegen eines minimalen oder eines gröberen Fehlers einen fremden Anwalt bezahlen darf. Wie kann man dem sicher entgehen?

Dieser Artikel befasst sich damit, wie man der Abmahngefahr ganz sicher NICHT entgeht und schlägt dann ein paar Strategien vor, wie man auf der sicheren Seite bleibt.

Der Artikel wurde am 9.Juni 2016 überarbeitet und aktualisiert.



DISCLAIMER: Dieser Artikel enthält keine Rechtsberatung und ersetzt auch nicht eine solche. Juristische Detailfragen sollten mit rechtskundigen Personen diskutiert werden.

Wie man der Gefahr NICHT entgeht

Es gibt Seiten, die Bilder „lizenzfrei“ und/oder „tantiemenfrei“ (royalty free) anbieten. Dies heißt aber nicht, dass die Verwendung gänzlich gratis oder bedingungslos ist.

Ich habe mich auf verschiedenen Bildportalen mehrfach durch epische juristische Pamphlete gewühlt, um diese Art Portal schließlich aufzugeben. Es passiert zu schnell, dass ich versehentlich das eine oder andere Detail übersehe, eine Bedingung versehentlich nicht einhalte, und schon ist die nächste Abmahnung da. Natürlich KANN ich mir das alles durchlesen und mich informieren. Für mich steht das aber in keinem Verhältnis zum Nutzen.

Ebenso gibt es Portale, die von vornherein alle Bilder zur bedingungslosen privaten und kommerziellen Nutzung anbieten. Aber auch damit ist man nicht 100% auf der sicheren Seite. Gefahr hierbei: Jemand lädt ein Bild auf so ein Portal hoch, an dem er keine Rechte hat. Der arglose Nutzer verwendet das Bild und verletzt unwissentlich Urheberrechte. Wieder eine Abmahnung.

Welche Strategien sind nun geeignet, um auf der sicheren Seite zu bleiben?

Hier ein paar Vorschläge:

Ohne Bilder Selbst fotografiert Selbst erstellte Grafiken Selbstgemachte Embleme Public Domain openclipart Klassische Gemälde

Strategie 1: Ganz ohne Bilder

Z.B. selbstaendig-im-netz setzt sehr wenige Bilder ein. Fotos überhaupt nicht, gelegentlich Grafiken. Eine meiner eigenen Seiten, rechnungswesenlehrer.de, kommt bei ca. 90% der Artikel ohne Bilder aus. Diese Strategie ist gut geeignet, wenn es im Blog stark auf den verbalen Inhalt ankommt.

Weniger geeignet ist sie für Reiseberichte oder Ähnliches, weil der Besucher dort natürlich auch Bilder sehen will.

Sofern der Nutzwert des Blogs für die Besucher nicht abnimmt, dadurch dass die Bilder fehlen, wenn fehlende Bilder die Leser nicht stören, würde ich allen voran diese Strategie empfehlen.

Keine Bilder bedeutet, keine Möglichkeit, Bildrechte zu verletzen.

Wie schon Mr. Miyagi sagte: Beste Möglichkeit nicht getroffen werden – nicht da sein.

Strategie 2: Selbst fotografiert

Ich habe für meine eigenen Blogs das eine oder andere Foto selbst geschossen. Meine geliebte Frau fotografiert sehr gut und übernimmt die eine oder andere Auftragsarbeit, eine Idee visuell umzusetzen. Sie fotografiert am liebsten Schiffe und Kaninchen. Hier hat man das Urheberrecht selbst.

Allerdings kann nicht jeder besonders toll fotografieren, und nicht jede Bildidee ist einfach umzusetzen.

Auch darf man nicht uneingeschränkt alles fotografieren und das Bild unbeschränkt kommerziell nutzen. So unterliegt z.B. der Eiffelturm in Paris besonderen Bestimmungen. Deshalb auch hier: Vorher informieren.

Eigene Fotos, die im Zusammenhang mit den Artikeln sehr lustig sind, macht z.B. Denise Auerswald vom seminarchecker-Blog.

Strategie 3: Selbst erstellte Grafiken

Gerade mit PowerPoint kann man interessante Grafiken erstellen bzw. Excel-Diagramme einkopieren und diese dann als TIF, JPG oder PNG speichern.

Von den Excel-Diagramme kann man auch mit einem Gratis-Programm (z.B. Screen Captor) Screenshots machen und in einem passenden Bildformat abspeichern.

Insbesondere auf meinem Vertriebscontroller-Blog nutze ich diese Möglichkeit. Beim Thema Controlling bietet es sich natürlich an, Artikel mit Linien- und Tortendiagrammen sowie Flussdiagrammen zu illustrieren.

Was ich dabei ausdrücklich nicht verwende, ist Microsoft ClipArt, weil mir die rechtliche Lage bei der kommerziellen Nutzung da nicht klar ist. Befragte Anwälte konnten mir dazu bisher auch nichts sagen.

Dafür habe ich mit den Formen aus dem Programm z.B. mal ein Babygesicht zusammengestellt oder symbolisch die Bartform von Frank Zappa nachgezeichnet. Das habe ich dann als „Lazy Modern Art“ bezeichnet und in ein paar Artikeln verwendet. Sah in den meisten Fällen aber nicht besonders toll aus.

Strategie 4: Selbstgemachte Embleme

Eine Strategie, die z.B. der Inbound-Marketing-affenblog verwendet ebenso wie Web-Marketing-Blogger toushenne, ist das Herstellen eigener Embleme. Beim affenblog ist es der dunkelbraune Kasten, der manchmal das Affensymbol enthält, manchmal ein Hintergrundbild.

Bei toushenne ist es der Kasten in sehr dunklem Grau mit hellgrüner Schrift, in dem sich oft ein Hintergrundbild befindet.

Für meinen rechnungswesenlehrer-Blog habe ich auch damit experimentiert. Zentrales Bild des Blogs ist die „Schule von Athen“ von Raffael. So habe ich Embleme mit diesem Hintergrund gebastelt. Vielleicht mache ich da weiter.

Bei Emblemen, erstellt mit PowerPoint oder Photoshop oder Verwandten, hat man, sofern man kein Bildmaterial mit fremden Rechten einarbeitet, die Rechte selbst.

Außerdem haben Embleme einen hohen Wiedererkennungswert. Sie sind nicht immer gleich, wie z.B. ein Logo, aber hinreichend ähnlich, dass der Leserstamm den Blog sofort wiedererkennt.

Strategie 5: Public Domain (PD)

Manche Bilder befinden sich ausdrücklich in der Public Domain. Sie können dorthin gelangen, weil die Urheberrechte abgelaufen sind (je nach Land ca. 70-150 Jahre nach dem Tode des Urhebers) oder weil der Urheber das Werk ausdrücklich in die Public Domain überlassen hat.

Die Überlassung in PD findet man ab und zu bei den wikimedia commons, wenn der Urheber das Werk ausdrücklich freigibt. Hier habe ich einige gute Bilder gefunden und verwendet. Aber auch hier heißt es: Aufpassen!

Public Domain bedeutet nicht in jedem Fall gemeinfrei. Das heißt, nicht alles, was in der PD ist, darf auch kommerziell verwendet werden. In verschiedenen Ländern wird dies unterschiedlich gesehen; in Deutschland ist die Lage offenbar unklar. Ich selbst verwende nur Werke, die ausdrücklich gemeinfrei sind, alle anderen Lizenzen sind mir zu kompliziert.

Die US Library of Congress stellt zahlreiche Werke zur Verfügung, auf denen keine Rechte Dritter lasten. Hier sollte man allerdings genau nachforschen, denn nicht alle Werke, die sich hier finden, sind auch wirklich gemeinfrei. Ich selbst gehe hier den Umweg über die wikimedia commons, wo genau steht, ob etwas gemeinfrei ist oder nicht.

Bilder von US-Behörden sind teilweise PD, aber nicht gemeinfrei. Also würde ich solche nicht kommerziell nutzen.

Oft wird die Plattform pixabay genannt als Quelle für Bilder zur kommerziellen Verwendung. Problem hier: Falls ein User etwas hochlädt, was mit Rechten Dritter belastet ist, riskiert man wieder eine Abmahnung.

Strategie 6: openclipart

Eine große Auswahl insbesondere an Vektorgrafiken bietet openclipart. Alle hier verfügbaren Werke dürfen laut Auskunft der Seite auch bedingungslos kommerziell genutzt werden.

Diese Grafiken sind von Profis erstellt. Manche sind sehr detailgetreu, manche haben eher Cartoon-Charakter; manche sind sehr lustig.

Ich habe immer wieder Grafiken von openclipart verwendet, sowohl alleinstehend als auch in Kombination mit anderen Grafiken oder mit selbst erstellten Diagrammen und Ähnlichem.

Strategie 7: Klassische Gemälde

Eine Unterkategorie von Public Domain, die aber besonders reizvolle Möglichkeiten bietet – wenn man sich ein bisschen mit Kunst auskennt oder dabei Hilfe in Anspruch nehmen kann. Manche klassische Gemälde passen sehr gut zu bestimmten Blog-Themen und bieten ein reizvolles optisches Detail.

Ann braucht allerdings etwas Ahnung von Kunst oder Geschichte, um passende Bilder zu finden. Ich persönlich habe von beidem wenig Ahnung und suche deshalb recht lange nach geeigneten Gemälden. Auf mein Titelbild zum rechnungswesenlehrer-Blog, die „Schule von Athen“ von Raffael, stieß ich bei Recherchen zu einem Gemälde, das zum Thema Lernen und Lehren passt.

Ich habe einige Gemälde von William Adolphe Bouguereau verwendet, zwei klassische Gemälde mit Napoleon darauf und ein paar andere Gemälde, die ich gefunden habe, vor allem bei den wikimedia commons.

Aber aufgepasst, manche Fotos von Gemälden können wieder Fotografenrechten unterliegen. Also genau nachlesen und im Zweifelsfall recherchieren! Selbst im Museum zu fotografieren ist oft verboten.

Die „Schule von Athen“, die ich verwende, ist in den wikimedia commons ausdrücklich als gemeinfrei gekennzeichnet.

Und Ende

Das sind die Strategien, die ich nutze. Kostenpflichtige Bilder würde ich gar nicht mehr verwenden, weil mir die Rechte-Situation zu unklar ist, von Anbieter zu Anbieter unterschiedlich.

Abschließend weise ich nochmals darauf hin, bei jedem einzelnen Bild sehr genau aufzupassen, ob die Verwendung rechtssicher ist.

Viel Erfolg!

Autor

Alexander Meneikis, Jahrgang 1969. Nicht verheiratet, aber solide domestiziert. Freiberuflicher Controller und Dozent für Rechnungswesen. Außerdem Moderator der Seite www.alternative-lebensweisen.de.