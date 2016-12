Weitere Gründe, warum dein Blog stagniert … und wie du wieder Erfolg hast!

Diese persönliche Ebene hat viele Vorteile, auch und gerade gegenüber anonymeren Portalen im Web. Allerdings kann das auch nach hinten losgehen.

Im Gegensatz zu den Anfangzeiten ist ein Blog heute kein Online-Tagebuch mehr. Wer über sein Essen und die Morgentoilette berichten will, sollte das auf Twitter, Facebook oder Snapchat tun. Diese eingeschränkte Berichterstattung kommt bei vielen Blogthemen heute nicht mehr gut an.

In einem Blog sollte man nicht nur über sich selbst, sondern auch über andere berichten. Natürlich macht es Sinn, häufig die eigenen Erfahrungen und Meinungen in Artikel einfließen zu lassen und auch immer mal wieder ein Blick hinter die eigenen Kulissen kommt gut an. Die Leser wollen aber umfassende Informationen und am liebsten alles wichtige zu einem Thema an einer Stelle. Deshalb sollte man andere Infos zusammentragen und regelmäßig über den Tellerrand hinausschauen.