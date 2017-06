In der Vergangenheit habe ich bereits öfter darüber nachgedacht interaktive Elemente in meinen Blog zu integrieren und das teilweise auch schon gemacht.

Dabei sind vor allem Onlinerechner interessant für mich, da es bei Gründern und Selbständigen immer wieder Fragen und Interesse an konkreten Zahlen gibt.

Ich habe deshalb ein wenig recherchiert und stelle im folgenden ein paar Möglichkeiten vor, solche Onlinerechner für die eigene Website zu erstellen.



Warum überhaupt einen Onlinerechner einbauen?



Werbung

Das ist erstmal eine gute Frage. Artikel, Bilder, Videos und Co. reichen doch, um online erfolgreich zu werden.

An sich schon, aber es gibt dennoch gute Gründe dafür Online-Rechner auf der eigenen Website zu integrieren. Zum einen liegt es daran, dass Interaktion mit den Besuchern der eigenen Website eine sehr gute Sache ist. Wer einen Online-Rechner nutzt hat eine höhere Verweildauer und das steigert unter anderem auch die Bindung der Leser an die eigene Website.

Zudem könne Onlinerechner den Text sehr gut ergänzen und je nachdem, welche Art Rechner man nutzt, ist es zusätzlich Unique Content.

Ich selber habe schon länger die Idee verschiedene eigene Onlinerechner umzusetzen, wobei es bisher sowohl an der Zeit, als auch an der Art der Umsetzung scheiterte. So etwas selbst zu programmieren ist nicht so trivial, zumal die Pflege dann auch noch Zeit kostet.

Also habe ich mal geschaut, welche Möglichkeiten es gibt.

5 Möglichkeiten Onlinerechner auf der eigenen Website zu integrieren

Die folgenden 5 Möglichkeiten stehen grundsätzlich Websitebetreibern zu Verfügung, um einen (oder mehrere) Online-Rechner zu integrieren.

Dabei unterscheiden sich diese Möglichkeiten in verschiedenen Aspekten, wie notwendiges Know How, Flexibilität und Kosten.

Werbung

Selber programmieren

Die schon angesprochene Möglichkeit so einen Rechner selbst zu programmieren ist natürlich nur für jene sinnvoll, die programmieren können. Mittels PHP und JavaScript kann man natürlich völlig frei und genau nach den eigenen Vorstellungen Online-Rechner umsetzen. Ich habe früher mal für meine Webdesign-Website einen Onlinerechner erstellt. Der war nicht besonders kompliziert, aber die Besucher konnten ein paar Rahmendaten eingeben und es wurde ein Schätzpreis ausgegeben. Der völligen Flexibiltät steht natürlich das Know How entgegen, welches man haben muss. Alternativ kann man die Programmierung auch an einen Webentwickler rausgeben, aber das kostet dann halte Geld. Und auch die Betreuung des Rechners (Updates etc.) sollte man nicht unterschätzen. WordPress-Plugin

Es gibt im englischsprachigen Bereich einige fertige Onlinerechner als WordPress-Plugins. Diese sind aber oft auf Grund der US-Thematik nicht relevant für deutsche Websitebetreiber. Eine schöne Möglichkeit sich einen eigenen Online-Rechner zu erstellen bietet allerdings das kostenlose Plugin EZ Form Calculator für WordPress. Damit kann man recht umfangreiche Formulare erstellen und dann auch komplizierte Berechnungen damit ausführen. Die kostenlose Version ist allerdings etwas eingeschränkt. Die Pro Version bietet da noch deutlich mehr Möglichkeiten. Generell ist das Plugin aber vor allem für die Preiskalkulation auf Firmenwebsites gedacht. Man kann es aber auch für andere Zwecke nutzen, auch wenn es da Grenzen gibt. Online-Service nutzen

Viele verschiedene Onlinerechner wurden bereits mit dem deutschen Service mein-onlinerechner.com erstellt. Rund 400 sind es aktuell und das gute daran ist, dass man den erstellten Onlinerechner dann per Code in die eigene Website integrieren kann. Die Bandbreite der bereits erstellen Onlinerechner ist sehr groß, was die Flexibilität des Tools zeigt. Sowohl für Hobbythemen, als auch für umfangreiche Business-Rechner scheint sich das Tool zu eignen. Allerdings ist die kostenlose Version auf 1 Rechner beschränkt. Wer mehr will, muss dafür bezahlen. Man kann sich auch einen individuellen Rechner programmieren lassen, was aber wohl nur für Business-Websites lohnenswert ist. Fertige Rechner nutzen

Eine weitere Möglichkeit ist es fertige Online-Rechner zu nutzen. So finden sich z.B. auf smart-rechner.de wirklich viele fertige Rechner, die in verschiedene Kategorien eingeteilt sind. Wer bestimmte Rechner sucht, wird hier wahrscheinlich fündig. Deren Nutzung kostet allerdings Geld. Ebenfalls viele Onlinerechner findet man auf de.calculatestuff.com. Auch hier kann man viele Standardrechner für die eigene Website nutzen. Allerdings kostet auch hier die Einbindung Geld und es gibt sogar ein Nutzungslimit. Ob es sich lohnt solche fertigen Rechner zu nutzen, kommt stark auf die eigene Website an. Partnerprogramme

Zu guter Letzt bieten viele Partnerprogramme eigene Onlinerechner an, die man als Affiliate in die eigene Website einbinden kann. So z.B. financeads.net. Diese Rechner sind natürlich auf das jeweilige Partnerprogramm ausgerichet und können nicht angepasst werden. Der Vorteil liegt hier aber darin, dass man mit diesen Rechnern selber Geld verdienen kann. Die Onlinerechner sollten natürlich zum Inhalt der eigenen Website passen, dann aber kann sich das sehr lohnen.

Was nutze ich bzw. werde ich nutzen?

Von diesen Möglichkeiten kommt für mich nur ein Teil in Frage.

So werde ich sicher mal das WordPress-Plugin „EZ Form Calculator“ auf Herz und Nieren testen und schauen, was man damit machen kann.

Zudem werde ich mein-onlinerechner.com mal testen. Nur einen Rechner kostenlos zu bekommen ist zwar nicht viel, aber insgesamt sieht das Tool recht vielversprechend aus.

Partnerprogramm-Rechner nutze ich bereits einige, weil diese sehr gut funktionieren. Da werde ich in Zukunft sicher noch den einen oder anderen weiteren Rechner in meine Blogs und Websites einbauen.

Einen Onlinerechner selbst zu programmieren ist für mich an sich auch kein Problem. Wenn keine der anderen Möglichkeiten so gut wie gewünscht funktioniert, dann werde ich selber mit PHP und JavaScript aktiv werden und mir da was programmieren. Das macht allerdings den meisten Aufwand, aber man ist auch am flexibelsten.

Ich werde in Kürze darüber berichten, welchen Onlinerechner ich mit welcher Lösung erstellt habe.

Habt ihr schon mal einen Onlinerechner in eure Website integriert und wenn ja, wie habt ihr das gemacht? Welche Erfahrungen konntet ihr damit sammeln?