10 schwerwiegende Fehler beim Geld verdienen im Internet – Teil 1

Fangt also an! Nicht morgen, sondern heute!

Wer dagegen zögert und nicht anfängt verschwendet nur Zeit, in der man selber weiter sein könnte und in der die eigene Website z.B. in Google schon erste gute Rankings gesammelt haben könnte.

Zudem grübeln viele darüber nach, ob sie wirklich anfangen sollten. Sie machen sich Sorgen, dass sie am Ende 50 Stunden ihres Lebens investiert haben könnten und die Nischenwebsite wird kein Erfolg. Wenn man sich aber überlegt, wie viele unzählige Stunden die meisten Menschen mit sinnlosen Dingen verschwenden, dann ist das meiner Meinung nach kein Argument. Und selbst wenn die erste Nischenwebsite kein Erfolg wird (meine war es auch nicht), dann hat man dennoch sehr viel gelernt und so viele wichtige Erfahrungen gesammelt.

Einfach aus dem Bauch heraus eine Website erstellen und irgendwelche sonstigen Maßnahmen durchführen kann was bringen, aber in der Regel wird man weit unter dem möglichen Potential liegen. Deshalb sollte man einen Plan haben, wohin man genau will und was man dafür Schritt für Schritt tun will.

Wer also z.B. einen Blog startet, sollte sich neben dem Thema zudem Gedanken darüber machen, wie die Konkurrenz aussieht, welche Zielgruppe man genau ansprechen will, welche Inhalte dafür sinnvoll sind, wie oft man neue Artikel verfassen kann, welche Marketing-Maßnahmen man einsetzt, welche Einnahmequellen Sinn machen usw..

Dabei geht es nicht darum alles in Stein zu meißeln, im Gegenteil. Man lernt natürlich bei der Umsetzung viel dazu und das wirkt sich auf den eigenen Plan aus, der sich ständig anpasst. Dennoch sollte man keinesfalls kopflos und ohne Ziele loslegen, da man so nie wissen wird, was man schon erreicht hat und was möglich ist.