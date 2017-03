Statistiken auswerten und nutzen – Newsletter erstellen Teil 10

Oft verschlechtert sich die Öffnungsrate je älter der Newsletter wird. Abonnenten interessieren sich einfach nicht mehr für den Newsletter und viele Mails werden gar nicht mehr abgerufen. Auch die massive Abonnenten-Gewinnung mit kostenlosen Downloads oder Gewinnspielen führt oft dazu, dass die Öffnungsrate nicht so hoch ist, da die Leute nicht wirklich den Newsletter wollten, sondern nur den Download bzw. den Gewinn.

In der Auswertung der einzelnen versendeten Newsletter bekommt man dann einen Prozentwert und die konkreten Zahl angezeigt, wie viele der Mails geöffnet wurden.

Diese Statistik ist in der Regel auch sehr interessant, da man die Newsletter-Abonnenten ja zu irgendeiner Aktion motivieren will. Also z.B. den Klick auf einen Affiliatelink, auf einen Artikellink oder ähnliches.

Statistik nutzen:

Die Klicks auf bestimmte Links im Newsletter ist meist das primäre Ziel, warum man überhaupt einen Newsletter versendet. Einfluss auf die Klickrate haben natürlich mehrere Faktoren.

So spielt das Layout des Newsletters eine wichtige Rolle, ebenso wie die Textstruktur. Aber auch der Linktext selbst und dessen Position haben großen Einfluss auf die Klickrate.

Deshalb sollte man den wichtigsten Link, den der Empfänger anklicken soll, möglichst prominent, sofort sichtbar und verlockend gestalten.