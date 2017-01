Die beliebtesten Einnahmequellen – Damit verdienen Selbständige im Netz am meisten

Werbung



Werbung

Hier im Blog stelle ich regelmäßig neue Einnahmequellen vor, die Blogger und Websitebetreiber nutzen können, um Geld mit ihren Seiten zu verdienen.

Doch welche dieser Einnahmequellen ist bei euch am beliebtesten?

In diesem Artikel werte ich eine Umfrage unter mehr als 400 Lesern von Selbständig im Netz aus.



Geld verdienen im Internet

Es gibt heutzutage viele verschiedene Einnahmequellen in Deutschland. Die gestiegene Vielfalt in den letzten Jahren hat dazu beigetragen, dass immer mehr Selbständige von Websites und Blogs leben können.

Doch wer die Wahl hat, hat auch die Qual.

Welche Einnahmequellen machen Sinn?

Wie viel Arbeit muss ich da jeweils investieren, damit sich das lohnt?

Welche Einnahmequellen passen zusammen?

Was sind die beliebtesten Einnahmequellen?

Es ist also nicht ganz so einfach, Geld damit zu verdienen. Hier muss man Geduld haben, viel ausprobieren und sich selbst Know How aneignen.

Aber zumindest die letzte Frage in der Liste kann ich im Folgenden beantworten.

Werbung

Eure beliebtesten Einnahmequellen

Vor einer ganzen Weile habe ich meine Leser gefragt, welche Einnahmequelle bei ihnen an der ersten Stelle steht.

Insgesamt haben 431 Leser an der Umfrage teilgenommen, was zeigt, wie interessant dieses Thema für viele meiner Leser ist.

Hier seht ihr das Ergebnis:

Was ist bei euch die Nummer 1 Einnahmequelle? Affiliate Marketing (56%, 241 Stimmen)

Google AdSense (20%, 85 Stimmen)

Eigene Produkte, wie z.B. ein eBook (8%, 33 Stimmen)

bezahlte Artikel (5%, 21 Stimmen)

sonstiges (3%, 15 Stimmen)

Werbung (3%, 12 Stimmen)

Services (2%, 9 Stimmen)

Beratung (2%, 9 Stimmen)

Mitglieder-Beiträge (1%, 6 Stimmen) Teilnehmerzahl: 431 (1 Stimmen)

Loading ... Loading ...

Mehr als die Hälfte aller Teilnehmer (56%) bevorzugt das Affiliate Marketing. Das ist nicht ganz so überraschend, bietet das Affiliate Marketing doch sehr gute Verdienstmöglichkeiten, bei niedrigem Risiko. Der Aufwand für Umsetzung und Optimierung sollte allerdings nicht unterschätzt werden.

Aber auch bei mir ist das Affiliate Marketing die stärkste Einnahmequelle, so dass ich das Ergebnis der Umfrage unterschreiben kann.

Google AdSense haben immerhin 20% als ihre Lieblings-Einnahmequelle angegeben. Gerade Einsteiger mögen an AdSense, dass es schnell und einfach eingebaut ist und man sich danach um nichts mehr kümmern muss.

Allerdings wird hier oft unterschätzt, wie wichtig die Optimierung der AdSense-Banner ist. Erst dann entfalten sie ihr volles Potential. Ich selber nutze Google AdSense auch, aber es ist eher eine kleine Einnahmequelle bei mir.

Ganz klar im Kommen sind die eigenen Produkte, wie z.B. eigene eBooks. Wer es schafft, solche eigene Produkte herzustellen und die notwendige Reichweite hat, kann damit sehr, sehr gutes Geld verdienen.

Allerdings ist hier der Erstellungsaufwand sehr hoch und man braucht eine guten Namen und eine große Reichweite, damit es wirklich funktioniert. Deshalb haben auch nur 8% dies als ihre Nummer 1 Einnahmequelle angegeben.

Ich selber habe ein eBook, was sehr gut funktioniert und damit ein wichtiges Einnahmestandbein ist.

Bezahlte Artikel sind nach meiner Erfahrung dagegen auf dem Rückmarsch. Meist bekommt man nur einmalig Geld dafür und Google sieht diese mittlerweile auch sehr kritisch, da oft nur ein Link damit untergebracht werden soll. Für immerhin 5% der Umfrageteilnehmer sind diese dennoch die wichtigste Einnahmequelle.

Unter „sonstiges“ kann einiges fallen, wie z.B. bezahlte Links. Mit 3 % sind es aber nicht viele, die primär darauf setzen.

Ebenfalls nur 3% leben hauptsächlich von Werbung. Damit ist diese Einnahmequelle mit Sicherheit einer der Verlierer der letzten Jahre. Die „Gießkannen-Werbung“ ist einfach zu ineffektiv und deshalb lohnt es sich für viele nicht. Man braucht bei den niedrigen TKPs schon wirklich sehr viel Traffic.

Bei mir ist Werbung allerdings noch eine wichtige Einnahmequelle. Ich vermiete Werbeplätze direkt an Unternehmen, denen die klare Business-Ausrichtung meiner Blogs gefällt.

Eigene Services und Beratung sind nur bei jeweils 2% die Haupteinnahmequelle.

Eine Membeship-Site, bei der die Teilnehmer Geld für Informationen bezahlen müssen, sorgt nur bei weniger als 1% für die stärksten Einnahmen. Auch hier ist eine hohe Bekanntheit und ein guter Ruf sehr wichtig, damit das funktioniert.

Die Zukunft der Einnahmequellen

Die Umfrage hat wenig überraschende Ergebnisse gebracht, aber die Frage ist, wie entwickelt sich die Situation weiter.

Gibt es neue Einnahmequellen, die in Zukunft nutzbar sein werden?

Wohin entwickeln sich die bestehenden Einnahmequellen?

Auf welche Standbeine sollte man heute setzen?

Diese Fragen sind im Rahmen dieses Artikels natürlich nicht umfassend zu beantworten. Klar ist, dass sich die Welt weiterdreht und neue Möglichkeiten entstehen.

So sind die eigenen Produkte auf dem Vormarsch und viele Selbständige im Netz entdecken darin eine interessante Einnahmequelle. Gerade für Selbständige, die schon lange online aktiv sind, ist das eine spannenden und oft lohnende Sache.

Ob sich Membership-Sites in Deutschland durchsetzen werden, ist die Frage. Es sieht so aus, als würde das nur in Einzelfällen wirklich gut funktionieren.

Videos sind einer der großen Trends und dank Twitch, YouTube und auch Online-Kurs-Portalen kann man mit Videos mittlerweile gutes Geld verdienen. Auch eigene Webinare sind mittlerweile eine gute Einkommensquelle geworden.

Auf dem Rückzug scheinen dagegen bezahlte Artikel und Werbebanner zu sein. Diese sind entweder nichts dauerhaftes oder einfach bei kleineren Projekten nicht lohnenswert.

Wie seht ihr die Entwicklung der Einnahmequellen und welche Erfahrungen habt ihr ganz konkret gemacht?

Ich freue mich auf euer Feedback. Mehr Infos zu einzelnen Einnahmequellen gibt es auch in meiner Artikelserie Make Money Monday.

Wollt ihr in Zukunft 2-3 mal im Jahr einen Einnahmereport deutscher und internationaler Blogs? Ja, auf jeden Fall.

Ja, aber mich interessieren nur deutsche Blogs.

Ja, aber bitte nur internationale Blogs.

Nein Ergebnis anschauen

Loading ... Loading ...