Mit den Jahren kamen nicht nur weitere Einnahmequellen hinzu (z.B. mein eBook), sondern auch weitere Blogs und Websites. Ich habe mir also sowohl bei meinen Plattformen, als auch bei den Einnahmequellen viele Standbeine aufgebaut.

Doch das AdSense-Partnerprogramm wurde kurze Zeit später eingestellt und diese Einnahmen brachen weg. Hätte ich damals nur darauf gesetzt, wären meine Einnahmen von heute auf morgen eingebrochen. Doch ich habe schon damals nicht nur auf eine Einnahmequelle gesetzt, sondern nach und nach eine große Bandbreite in meinem Blog eingesetzt. Werbung, diverse Partnerprogramme, AdSense und bezahlte Artikel haben zusammen für gute Einnahmen gesorgt.

Später habe ich mein Business dann ja langsam von den Kundenarbeiten hin zu eigenen Websites und Blogs verlagert. „Selbständig im Netz“ war dabei mein erster Blog im Jahr 2007 und so nach und nach habe ich damit Einnahmen erzielt. Sehr lukrativ war am Anfang das AdSense-Partnerprogramm, welches es damals noch gab. Für jeden, den ich zu AdSense vermittelt habe, gab es gutes Geld. Bis zu 150 Dollar Provision! Gäbe es das Partnerprogamm heute noch, dann wäre das für mich wohl sehr, sehr lukrativ.

Schon damals war mir aber klar, dass ich nicht allein von den einzelnen Webdesign-Projekten leben möchte und kann. Also habe ich z.B. Computerservice und auch das Hosting für meine Webdesign-Kunden mit angeboten. Das hat für zusätzliche und teilweise auch regelmäßige Einnahmen gesorgt.

Und so habe ich mir mehr Freizeit genommen und mich mit Sport und anderen Dingen beschäftigt, die meiner Gesundheit gut tun. Heute bin ich fitter als zum Start meiner Selbständigkeit und ich achte viel mehr auf meine Gesundheit. Das ist nicht nur für meine Selbständigkeit gut, sondern natürlich auch für mein Leben.

Doch diese intensive Zeit hat ihren Tribut gefordert. Nach 2-3 Jahren merkte ich so langsam, dass das so nicht weitergehen kann. Ich war körperlich nicht mehr wirklich fit und bemerkte erste Anzeichen eines schleichenden Burnouts .

Das war kein Problem, denn die Arbeit hat mir viel Spaß gemacht und ich wollte und musste mir ja erstmal was aufbauen. Es ist schon eine Herausforderung ein Vollzeiteinkommen von Null aufzubauen.

Man muss keine „Bühnensau“ oder „Marktschreier“ sein, um eine erfolgreiche Selbständigkeit aufzubauen. Stattdessen sollte man das machen, mit dem man sich wohl fühlt und was einem liegt. Auch wenn man mal was Neues ausprobieren sollte, ist es keine gute Idee sich selber zu verbiegen.

Ähnlich sieht es beim Thema Consulting/Beratung aus. Mit den Jahren bekam ich immer mehr Anfragen von Firmen, die gern eine Beratungsleistung buchen wollten oder ähnliches. Das ist sicher eines der profitabelsten Geschäftsmodelle, wenn man von mittleren bis großen Firmen dafür angeheuert wird. Doch das war nicht das, was ich machen wollte. Also habe ich nach teilweise längerem Zögern auch diese Dinge abgelehnt.

Gerade in den Anfangsjahren ist man sich noch nicht so sicher wohin die Reise gehen soll und was man machen sollte und was nicht. Ich bekam irgendwann erste Angebote für Vorträge und Seminare. Ich habe darüber nachgedacht, da es finanziell interessant war und natürlich gut für meinen Ruf gewesen wäre. Doch ich bin einfach nicht der Mensch für eine Bühne und so habe ich das dann immer abgelehnt.

Allerdings gab es in dieser Zeit natürlich auch viele andere Möglichkeit meine Selbständigkeit zu entwickeln und es gab verschiedene Verlockungen Geld verdienen .

Versucht Entscheidungen so schnell wie möglich zu treffen, auch wenn ihr euch nicht ganz sicher seid. 100% Sicherheit gibt es sehr selten und wenn ihr immer darauf wartet, kommt ihr nur sehr langsam voran.

In 99% der Fälle kennt man bereits alle wichtigen Entscheidungsfaktoren und da kommt später auch nicht mehr viel dazu. Deshalb treffe ich so gut wie alle Entscheidungen mittlerweile sofort, wobei da natürlich auch meine Erfahrung hilft.

Allerdings habe ich mit den Jahren gelernt, dass es so gut wie nie wirklich falsche Entscheidungen gibt, zumal man die meisten auch noch rückgängig machen kann. Dagegen kostet das Hinauszögern von Entscheidungen viel Zeit und damit Erfolg und bares Geld.

Doch eine Sache fehlt vielen Gründern am Anfang noch, und das ist das unternehmerische Denken. Das ist auch nicht sehr verwunderlich, da die meisten eben nicht mit einer kaufmännischen Ausbildung gründen.

Bei mir war das zwar der Fall, da ich ja mal BWL (Betriebswirtschaftslehre) studiert habe, aber so richtig viel konnte ich davon in der Praxis auch nicht nutzen. Deshalb habe ich mich intensiv mit dem ganzen Verwaltungskram beschäftigt. Marketing, Buchhaltung, Steuern, Kalkulation und so weiter waren nicht gerade meine Lieblingsthemen, aber diese sind sehr wichtig.

Oft scheitern Selbständige nämlich nicht an fehlenden Aufträgen, sondern auf Grund von Liquiditätsengpässen. Das liegt dann in aller Regel an fehlenden kaufmännischen Fähigkeiten.

Hinzu kommt, dass unternehmerisches Denken auch den Auf- und Ausbau des eigenen Busines betrifft. Die oben schon angesprochenen Standbeine sind ein Aspekt davon. Zu erkennen, dass man SEO und Marketing für den Erfolg einer Website genauso braucht wie gute Inhalte, ist ein weiteres Beispiel. Allein mit Spaß und künstlerischer Selbstverwirklichung wird man selten erfolgreich. Man muss auch wie ein Unternehmer denken.