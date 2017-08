Immer neue Fragen von Lesern erreichen mich und deshalb will ich im Folgenden mal wieder 5 davon beantworten.

Diesmal geht es dabei unter anderem um Backlinks, Google-Rankings, Fähigkeiten und das Ebay-Partnerprogramm.

Natürlich könnt ihr gern mit dem Formular am Ende des Artikel eure Fragen an mich schicken.

Bisherige Artikel mit Antworten auf Leser-Fragen:

Backlinks, Rankings, Fähigkeiten, Ebay Partnerprogramm…



Ich betreibe seit neuestem eine eigene Nischenseite. Doch leider ranke ich bei Google nicht richtig. Bei Bing bin ich bereits auf Platz 5. Ich weiß, man soll Backlinks aufbauen. Dies mache ich auch, doch irgendwie werden mir keine Backlinks angezeigt. Ich habe bereits viele Blogs kommentiert und hierbei meinen Link da gelassen. Dennoch passiert nichts. Hast du ein Tipp für mich?

von Max

Es scheint mir bei dir so zu sein, wie bei vielen Einsteigern. Du bist wahrscheinlich einfach zu ungeduldig.

Eine Nischenwebsite braucht, wie jede andere Website auch, einfach eine gewisse Zeit, um in Google gute Rankings zu erzielen. Meine eigenen Nischenwebsites brauchen so zwischen 3 und 6 Monaten, um in Google weit vorn zu stehen. Das ist natürlich unterschiedlich und hängt vom Einzelfall ab.

Ich gehe mal davon aus, dass es bei dir einfach noch etwas Zeit braucht, damit deine Nischenseite besser rankt.

Was die Backlinks angeht, so dauert auch das etwas. Falls du es noch nicht getan haben solltest, dann melde dich mal bei der Google Search Console (ehemals Webmaster Tools)an. Dort bekommst du nicht nur Infos über eventuelle Probleme, sondern siehst auch die Backlinks die Google gefunden hat. Früher oder später findet Google so gut wie alle Backlinks.

Allerdings solltest du nicht nur mit Blogkommentaren arbeiten, sondern auch andere Backlinkarten nutzen. Sonst sieht das für Google unnatürlich aus.

Schon lange habe ich mir überlegt einen Blog zu schreiben. Aber ich habe so viele Ideen im Kopf, sodass ich nicht mal ein spezielles Thema wählen könnte. Haben Sie eine Idee?

Des Weiteren habe ich gelesen, dass Sie Programmierer und Webdesigner sind. Finden sie, dass man diese Fähigkeiten umbedingt besitzen sollte, um Blogger zu werden?

von Simone

Zur ersten Frage kann ich nur den Tipp geben, die verschiedenen Ideen zu vergleichen und dann die Idee zu wählen, die die beste Kombination aus Potential (Suchvolumen, Einnahmemöglichkeiten …) und Leidenschaft bildet.

Sowohl das Potential, als auch das eigene Interesse sollten bei einem neuen Blog vorhanden sein, damit man diesen in Zukunft regelmäßig mit neuen Inhalten füttert.

Ich selber hatte früher auch das Problem, dass ich so viele Ideen hatte und ständig welche dazu kamen, dass ich nicht losgelegt habe. Das ist aber ärgerlich und man muss dann einfach mal sagen: „So das ist nun mein Thema und dazu schreibe ich einen Blog“. Alle anderen Ideen sollte man dann erstmal zurückstellen.

Was die Fähigkeiten angeht, so ist es als Blogger nicht notwendig programmieren zu können oder Layouts designen zu können. WordPress bietet durch die vielen kostenlosen Plugins die Möglichkeit ohne Programmierkenntnisse fast jede erdenkliche Funktion zu ergänzen. Ebenso gibt es unzählige Layoutvorlagen, die man zudem oft noch durch Optionen anpassen kann. Ein Designer muss man also auch nicht sein.

Dennoch hilft es natürlich das zu können. Besonders wenn man konkrete Ideen für Funktionen oder sehr genaue Vorstellungen vom Layout hat, sollte man das selber machen oder zumindest anpassen können. Ansonsten ist man eben auf die Möglichkeiten der Plugins und Themes beschränkt. Aber das sind schon sehr viele Möglichkeiten und am Ende kommt es ja vor allem auf die Blog-Inhalte an.



Ich bin gerade auf der Suche nach einer AGB für meinen Affiliate-Shop. Die Artikel werden bei mir im Shop angezeigt, der Checkout ist bei den Partnern.

Können Sie mir sagen, wo ich eine rechtsgültige Vorlage für einen Affiliate-Shop bekomme?

von Sabine

Ich bin kein Anwalt und kann deshalb auch keine rechtliche Beratung bieten. Ich wüsste selber aber nicht, dass man als Affiliate AGBs braucht.

Schließlich verkauft man die Produkte ja nicht selbst, sondern verlinkt diese nur auf der eigenen Website. Ob das in Form von Artikeln geschieht oder in Form einer Art Shop, ist dabei meiner Meinung nach irrelevant.

Der eigentlich Kauf findet im Shop statt und das ist auch der Kaufvertrags-Partner. Deshalb habe ich nie über AGBs nachgedacht.



Hast du schon Erfahrungen mit dem Partnerprogramm von Ebay gemacht? Könnte es eventuell eine gute Alternative oder Ergänzung zum Amazon Parnerprogramm sein?

von Dennis

Vor sehr langer Zeit habe ich das mal getestet und war davon nicht begeistert. Das ist aber nun schon viele Jahre her und deshalb keine wirklich hilfreiche Meinung mehr.

Ebay hat sich in den vergangenen Jahren ja auch stark gewandelt und so könnte ein Blick auf das Partnerprogramm von Ebay durchaus interessant sein.

Wie immer lautet mein Tipp deshalb: „Einfach ausprobieren“. Zum einen sammelt man so aus erster Hand eigene Erfahrungen und kann beurteilen, ob es was für einen ist. Zum anderen ist jede Website anders, und deshalb kann ein Partnerprogramm auf Website A auch gut funktionieren, während es auf Website B floppt.

Deshalb ganz einfach der Tipp von mir. Teste es 4 Wochen und schau dir an, ob es was bringt oder ob Amazon und Ebay evtl. nicht zusammenpassen.

Ich werde mir bei Gelegenheit mal das Partnerprogramm von Ebay anschauen und über meine Erfahrungen berichten.



Ich bin relativ neu im Onlinebusiness und stehe nun schon vor der ersten wichtigen Frage. Gibt es eine Möglichkeit meine komplette Website bis zu einem bestimmten Grad der – ich nenn es mal Perfektion – nicht öffentlich zu machen. Zur Zeit wird nämlich jede kleine Änderung an der Page sofort sichtbar gemacht.

von Nadine

Das ist eigentlich ganz einfach. Per htaccess-Schutz kann man sehr einfach die komplette Website hinter einer Passwort-Abfrage verstecken. Wie das geht, erklärt dir dieser Artikel.

Zudem muss ich sagen, dass ganz neue Websites sowieso noch von niemandem gefunden werden. Weder Google kennt die Site, wenn sie noch keine Backlinks hat, noch kommen dadurch normale Nutzer auf die Website.

Wer ganz sicher gehen will, baut aber den genannten htaccess-Schutz ein. Den muss man dann natürlich später wieder löschen, wenn die Website bereit für die Öffentlichkeit ist.

