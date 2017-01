Wie Du einen Blog-Artikel so beendest, dass Deine Leser inspiriert handeln!

Werbung



Eine Deiner Aufgaben als Blogger ist es, Deine Leser zum Handeln zu bewegen. Dazu gehört auch, dass Du sie unterstützt, die nötige Energie zum Handeln zu finden, dass Du sie aus dem Schlaf erweckst und in Bewegung bringst.

Du bist nicht nur jemand, der Wörter aneinanderreiht, die sich nett lesen oder die von Suchmaschinen gefunden werden. Du bist als Blogger jemand, der einen Beitrag in der Welt leistet und Menschen hilft, besser zu werden.

Wie werden sie besser? Vor allem durch inspiriertes Handeln. Aber wie bewegst Du Deine Leser und Fans dazu, inspiriert zu handeln?



Die prinzipiellen Ideen dieses Artikels stammen aus dem „guestblogging“ Kurs von Jon Morrow, wahrscheinlich der beste Blog-Autor der letzten Jahre. Ich habe die Ansätze für die deutsche Blogosphäre angepasst und Beispiele gewählt, die der deutschen Leserschaft mehr entgegenkommen.

Auf dem Weg zum populären Artikel

Du hast eine gelungene Einleitung verfasst und hast einen „Reiseplan“ für die Stationen des Verstehens durch den Artikel.

Aber bevor es losgeht, überlege Dir, wie Du den Artikel mit einem wirksamen call-to-action abschließt.

Die meisten Artikel-Endungen sind Zeitverschwendung

Du siehst das dauernd:

„Was ist Deine Meinung?“

„Bitte teile, kommentiere und abonniere.“

Siehst Du auch am Ende einiger meiner Artikel und Videos. Wusste halt nix Besseres.

Genügt das, um die Leser dazu zu veranlassen, einen sinnvollen Kommentar zu verfassen? Genügt das, damit sie ihre Gedanken teilen, bedeutsame Fragen stellen, Beispiele liefern, bewegende Geschichten erzählen?

Die Erfahrung sagt: Eher nicht.

Diese Aufforderungen sind so häufig geworden, dass sie wegen der reizspezifischen Gewöhnung kaum noch wahrgenommen werden. Selbst wenn die Leser die Aufforderung wahrnehmen, haben sie gerade ihre mentale Energie verbraucht, um den Artikel zu lesen. Sie wollen jetzt nicht noch selbst etwas schreiben.

Der Zweck eines Blog-Artikels: Die Leser zum inspirierten Handeln veranlassen

Du glaubst vielleicht, Deine Leser sitzen gebannt vor Deinem Artikel und saugen begierig Deine Ideen auf. Tatsächlich sind die meisten gedanklich nicht immer konzentriert, wenn sie das Netz nach Informationen durchkämmen. Oft surfen sie nach Zufallsprinzip und lesen das, was sie halt finden.

Solange sie in diesem Zustand bleiben, ist das mit dem inspirierten Handeln eher unwahrscheinlich. Sie klicken zu einem Artikel von jemand anders und schauen dann nach, ob schon neue Unterwäsche-Fotos in ihrem Facebook-Stream aufgetaucht sind (oder schließe ich da zu stark von mir selbst auf andere? ;-). Sie vergessen Dich und machen einfach weiter mit ihrem Leben.

Als kluger Blogautor ist es Deine Aufgabe, Deine Leser aus der Lethargie zu reißen und sie zu engagieren. Deine Aufgabe ist, den blassen Nerd-Zombie in einen aktiv Handelnden zu verwandeln. Verbinde die Klemmkabel Deiner Batterie mit der Batterie Deiner Leser, dann starte Deinen Motor. Gib ihnen die Energie.

Und wo funktioniert das am besten? Am Ende des Artikels. Energetisiere Deine Leser so, dass sie bereit sind, gleich zu handeln.

Mit einer leidenschaftlichen, inspirierenden Schlusssequenz kannst Du die Besucher in Aktion bringen. Sie sollen sich förmlich gezwungen fühlen, zu kommentieren, den Artikel zu teilen, und, am wichtigsten, die Handlungen umzusetzen, die Du im Artikel empfiehlst.

3 Methoden, den Zombie zurück ins Leben zu bringen

Die folgenden Ansätze werden Dir helfen, Leser zu inspirieren und zum Handeln zu motivieren:

Methode 1: Erinnere sie daran, wo sie losgegangen sind

Du hast den Artikel begonnen mit einer Beschreibung des Ausgangssituation und mit einer einfühlsamen Beschreibung dessen, wie es dem Leser mit dem Problem geht, welches im Hauptteil des Artikels thematisiert wird.

Am Ende des Artikels beschreibst Du lebhaft, wie der Leser sich fühlen wird, wenn er die empfohlenen Handlungen ausführt. Male ein lebendiges Szenario davon, welche Vorteile es hat, wenn sie handeln.

Methode 2: Sprich zu ihnen wie ein Trainer

Wenn Du einen Sportler motivieren willst, sein Bestes zu geben, auch wenn er gerade nicht in der Stimmung ist, wie würdest Du vorgehen? Motiviere Deine Leser mit den besten Argumenten und Bildern, die Du zur Verfügung hast.

Finde im Vorwege heraus, worauf Deine Leser und Fans aus sind. Zeige ihnen, wie sinnvolles Handeln sie näher an diese Ziele bringt – wenn Du ehrlich etwas darüber weißt.

Methode 3: Sage ihnen genau, was sie tun sollen

Dein Leser soll keine Zweifel haben, was der nächste Schritt ist, also beschreibe so präzise wie möglich, was er tun soll.

Komme am Ende des Artikels nicht mehr mit neuen Ideen oder Ansätzen. Du erklärst lediglich, was der Leser tun soll, um die bisherigen Ideen des Artikels in Aktion zu bringen.

Ein Artikelende, das motiviert und inspiriert

Du hast den Artikel eröffnet mit einer einfühlsamen Beschreibung des Problems, das der Leser hat und für das er nach einer Lösung sucht.

Nehmen wir ein Beispiel aus dem Bereich Kommunikation. Zuerst beschreiben wir die kritische Situation, in der die Leserin sich immer wieder befindet. Hier ein Auszug:

Du weißt nicht genau, ob Du mehr im Schmerz oder mehr in der Wut bist.

Schon wieder DER. Aus der Chefetage.

DER mit seinem arroganten Grinsen und seiner überheblichen Haltung.

Und wieder verhält er sich respektlos. Sagt etwas Blödes, Verletzendes. Nutzt seine Überlegenheit aus.

Du willst etwas sagen, willst aber auch nicht anfangen zu weinen, das wäre zu peinlich und würde sich anfühlen wie Verlieren. Und übermäßig ausfallend zu werden, das könnte Dir auch gerade nicht nützen.

Du seufzt, als er das Büro verlässt.

Wie können wir diese Situation zu einem kraftvollen Abschluss bringen?

Um die Leserin zu motivieren, könnten wir ihr ein Bild vorschlagen, wie die betreffende Situation anders laufen könnte. Sie könnte ganz anders im Büro sitzen und sich ganz anders fühlen.

Zum Beispiel:

Stell Dir vor, Du sitzt wieder im Büro. DER kommt rein, aber es macht Dir nichts aus.

Und wenn er etwas Respektloses sagt, antwortest Du ganz ruhig: „Das finde ich respektlos. Bitte sagen Sie so etwas nicht.“

Vielleicht ist er irritiert. Vielleicht entschuldigt er sich. Vielleicht wird er ausfallend. Aber all das macht nichts.

Dein Empfinden ist klar und Du hast es klar ausgedrückt. All das, weil Du gelernt hast, besser zu kommunizieren und mit kritischen Situationen umzugehen. Weil Deine innere Einstellung jetzt so ist, dass sie Dir nützt.

Du kannst nicht nur angemessen reagieren, sondern Du kannst auch pro-aktiv sinnvoll handeln.

Das klingt unerreichbar fern? Ist es nicht. Trainiere Deine Wahrnehmung und Deine Kommunikation und lasse die Konzepte los, die Dich festhalten.

Du hast die Landkarte – Du musst sie nur noch benutzen.

Klare, tiefe, ehrliche Beziehungen warten auf Dich.

In dieser Auflösung lieferst Du eine lebhafte Beschreibung, wie der Leser sich fühlen wird, wenn er sein Problem gelöst hat. Außerdem schließt Du mit einem positiven, ermutigenden Satz.

Keine neuen Ideen kurz vor Schluss

Denk dran, Du lieferst in der Schlusssequenz keine neuen Ideen, sondern beziehst Dich auf das, was Du vorher im Mittelteil des Artikels beschrieben hast.

Nach dem ersten Entwurf der Schlusssequenz, finde noch ein paar sinnvolle Beispiele und beschreibe sie emotional, sinnesorientiert und lebensnah. Finde auch noch ein paar Handlungsoptionen und schlage sie vor.

Power Words

In der amerikanischen Blogosphäre wird gerne mit „starken“ Begriffen gearbeitet. In der deutschen Blogosphäre sollte man damit etwas sparsamer sein und vor allem alles weglassen, was explizit oder implizit allzu schnelle Erfolge verspricht.

Emotionale Begriffe können den Leser aber durchaus fesseln und mitreißen. Hier ein paar ungeordnete Vorschläge:

Glücklich, freudig, feurig, erfüllend, freundlich, dankbar, verblüffend, Herz, tapfer, Mut, Sieg, gewagt, erhebend, Hingabe.

Die Belohnung: Eine bessere Welt für Dich und für Deine Leser

Wenn Du es schaffst, Deine Leser zum inspirierten Handeln zu bewegen, bist Du sehr viel weiter vorne als Dein Mitbewerb.

Kraftvolle Schlusssequenzen machen Leser zu Fans.

Wenn Du die Nerd-Zombies dazu kriegst, ihren Popo zu erheben und an ihrem Leben zu arbeiten, wirst Du herausragen aus der Blogosphäre. Und sie werden wiederkommen, für mehr.

Also schließe Deine Artikel ab mit einem kräftigen Batterie-Kickstarter. Wenn Du das richtig machst, wirst Du deutlich öfter gelesen. Leser erinnern sich an Dich, kommen wieder, und sind auch geneigt, Deine Produkte und Dienstleistungen zu kaufen.

Klingt lohnend? OK, bereit zum Schreiben?

Autor

Alexander Meneikis, Jahrgang 1969. Nicht verheiratet, aber solide domestiziert. Freiberuflicher Controller und Dozent für Rechnungswesen. Außerdem Moderator der Seite www.alternative-lebensweisen.de.

Du hast Interesse einen Gastartikel hier auf „Selbständig im Netz“ zu veröffentlichen?

Die Anforderungen an Gastartikel und ein Kontaktformular findest du auf der Gastautoren-Seite.