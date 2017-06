In meiner ersten ausführlichen Einnahmen-Analyse schaue ich mir smartpassiveincome.com genauer an.

Ihr habt diesen Blog in einer Umfrage selber ausgewählt und deshalb habe ich mir diesen im Detail angeschaut.

Der Blog und andere Projekte von Pat Flynn sorgen regelmäßig für mehr als 100.000 Dollar pro Monat an Einnahmen. Wie das geht und wie genau Pat auf solche Einnahmen kommt, erfahrt ihr im Folgenden.

Von den Einblicken und Strategien kann jeder was lernen.



Weitere Einnahmen-Analysen von:

smartpassiveincome.com

problogger.net

trainyabrain-blog.com

smartblogger.com

pinchofyum.com



Hinweis:

Natürlich kann ich nicht garantieren, dass die Angaben von Pat 100% richtig sind. Ich nutze für diese Analyse seine eigenen Einnahmereports und muss mich darauf verlassen. Es gibt durchaus skeptische Stimmen bzgl. seines Erfolges, aber ich verfolge Pat nun schon seit vielen Jahren und habe die Entwicklung seiner Projekte mitbekommen. Insgesamt erscheinen mir seine Angaben verlässlich.

Die Geschichte von Pat Flynn



Werbung

Im Oktober 2008 wurde Pat von der Architekten-Firma entlassen, in der er bis dahin gearbeitet hat. Das war im Zuge der Finanzkrise in den USA, die dann ja auch weltweit für große Probleme gesorgt hat.

In einem Artikel schildert er seine gemischten Gefühle darüber. Zum einen hatte er sich sowieso schon mit dem Gedanken getragen irgendwann mal zu kündigen, wenn seine Online-Business-Einnahmen hoch genug sind. Das ging nun aber deutlich schneller als gedacht.

Wirklich Sorgen musste sich Pat aber von Anfang an nicht machen. Er hatte damals die Idee ein eBook für eine bestimmte Prüfung im Architekten-Bereich zu erstellen und zu verkaufen. Das schlug ein wie eine Bombe und bereits im ersten Monat als Selbständiger im Netz konnte er damit rund 8000 Dollar verdienen.

Allerdings kam auch da der Erfolg nicht über Nacht. Bereits 2007, also im selben Jahr, in dem ich mich selbständig gemacht habe, hatte er die Website GreenExamAcademy.com gestartet. Diese hatte er eigentlich für sich selbst gestartet, da er mit dieser Architekten-Prüfung selber Probleme hatte und seine Notizen und mehr dort gesammelt hat.

Werbung

Nachdem er die Prüfung geschafft hatte, machte er nichts mehr an der Website. Aber dann wurde er entlassen und durch einen Podcast kam er auf die Idee aus seiner gut besuchten Website ein eBook zu machen. Mit 89 Seiten war es nicht übermäßig dick, aber es verkaufte sich im ersten Monat 309 mal und war der Start seiner Online-Business-Erfolgsgeschichte.

In den knapp 8 Jahren, die seither vergangen sind, ist viel passiert und Pat hat sich einen sehr erfolgreichen Blog und weitere Online-Projekte aufgebaut. Der Blog smartpassiveincome.com ging Mitte Oktober 2008 an den Start, also kurz vor seiner Kündigung.

Einnahmen-Analyse

Seit dem Start veröffentlicht Pat monatliche Einnahmereports, die mich übrigens auch dazu inspiriert haben meine eigenen Einnahmereports eine Zeit lang zu veröffentlichen.

In diesen detailierten Einnahmereports schildert Pat zum einen wichtige Entwicklung und Geschehnisse des vergangenen Monats. Zum anderen geht er recht ausführlich auf seine Einnahmen ein.

Leider gibt es kaum Traffic-Infos über seinen Blog oder seine anderen Projekte. Das macht es etwas schwer die Einnahmen bzw. seine Maßnahmen einzuordnen.

Einnahmen im Oktober 2008

Der erste Einnahmenreport stammt vom Oktober 2008, seinem ersten Monat als Selbständiger im Netz.

Insgesamt konnte Pat 7.906,55 Dollar in dem Monat einnehmen, wobei diese komplett von seiner Nischenwebsite stammten.

Hier die Einnahmen im Detail:

„Green Exam Academy“ eBook Verkäufe = 7.126,91 Dollar

„Green Exam Academy“ Google AdSense = 596,31 Dollar

„Green Exam Academy“ Werbung = 183,33 Dollar

Das Beispiel zeigt sehr gut, dass es in den USA bereits damals eine breite Akzeptanz von eBooks gab. So weit waren wir hier in Deutschland damals noch nicht.

Noch wichtiger ist meiner Meinung nach aber die Erkenntnis, dass ein eBook (oder ein sonstiges eigenes Produkt) ein Bedürfnis erfüllen muss. Er hat bei seiner Website festgestellt, dass viele andere Menschen ebenfalls Probleme mit dieser Prüfung hatten und viele Fragen in den Kommentaren gestellt haben. Darauf basierend hat er das eBook verfasst und damit offene Türen eingerannt.

Ausgaben gab es nach seinen Angaben keine.

In einem sehr interessanten Artikel geht Pat nochmal auf seine eigene Geschichte ein und schildert, wie er über das Lernen für die Prüfung auf die Idee für eine Website/Blog kam und wie er in den folgenden Monaten immer mehr Spaß daran fand. Bei einem Treffen mit ein paar anderen Selbständigen im Netz, einem sogenannten Mastermind Meeting, wurde ihm empfohlen ein eBook zu schreiben und das hat sich sofort ausgezahlt.

Allein am ersten Tag hat er 10 eBooks für 199,90 Dollar verkauft und das hat sein Leben verändert. Ich habe in meiner Selbständigkeit ähnliche Erfahrungen gemacht, wobei es bei mir Google AdSense und Affiliate-Marketing waren. Das Erlebnis, zum ersten mal online etwas zu verdienen, ist unbeschreiblich.

Einnahmen im Juni 2016

Kommen wir zu Pats aktuellstem Einnahmereport. Dieser berichtet über seine Einnahmen im Juni 2016.

115.041,12 Dollar waren es insgesamt, was eine beeindruckende Zahl ist, auch wenn dies einen kleinen Rückgang für Pat gegenüber Mai bedeutet. Aber Schwankungen sind da ganz normal, gerade auch im Sommer.

Affiliate Marketing = 72.881,03 Dollar

Die wichtigste Einnahmequelle für Pat ist auch im Juni wieder das Affiliate Marketing gewesen. Er ist bei rund einem Dutzend Partnerprogrammen Affiliate, was verhältnismäßig wenig ist. Dafür kann er sich aber sehr gut auf die Vermarktung dieser wenigen Partnerprogramme konzentrieren.

Das Highlight ist dabei sicher das Bluehost Partnerprogramm. Dabei handelt es sich um einen Hosting-Anbieter aus den USA, den Pat sehr erfolgreich bewirbt. Über 42.000 Dollar hat er damit im Juni eingenommen. Aber auch andere Partnerprogramme, wie z.B. ConvertKit oder LeadPages bringen gutes Geld ein. Die Partnerprogramme hat er sowohl auf smartpassiveincome.com, als auch auf verschiedenen Nischenwebsites eingebaut.

Vor langer Zeit hat er mal einen Einblick gegeben, wie er mit dem Bluehost Partnerprogramm Geld verdient.

Darin erklärt er vor allem, wie er das Affiliate Marketing grundsätzlich angeht:

Zu allererst lernt er, was die Leser brauchen und wollen. Das ist die Grundlage.

Daraufhin erschafft er nützliche Inhalte mit Mehrwert, um Vertrauen aufzubauen.

Er zeigt Beispiele, von denen die Leser etwas lernen können.

Er baut keine Werbung ein oder empfiehlt nur etwas. Er zeigt, wie er die Produkte nutzt und stellt damit seine eigene Case Study vor.

Das folgende Zitat unterstreicht diese Vorgehensweise nochmal:

I only recommend products as an affiliate that I’m extremely very familiar with – preferably products that I’ve used and have helped me achieve something.

Pat

Genauso wie dieses hier:

I always recommend products based on my experience and in the context of what I’ve done or what I’m doing.

Pat

In seinem Artikel zeigt er zudem, wo er alles die Bluehost-Affiliatelinks eingebaut hat. So z.B. bei einem Praxisvideo, welches mittlerweile mehr als 200.000 Aufrufe hat.

Aber auch auf seiner Getting Started Page und seiner Ressourcen-Seite, die ihr im Folgenden sehen könnt.

Des Weiteren hat er Bluehost-Affiliate-Links in Praxisartikeln eingebaut. Z.B. in einen Artikel über einen Server-Ausfall und einen Artikel zum Aufbau einer Nischenwebsite.

Gerade in diesen Artikeln funktioniert es sehr gut, da diese praxisnah sind. Hier hat er den Affiliatelink direkt als Textlink im Text drin. Das lässt diesen natürlicher wirken.

Weitere Artikelbeispiele mit Affiliatelinks sind The Beginner’s Guide to Starting a Newsletter and Email List, in dem er ConvertKit, ein Newsletter-Abonnenten-Tool verlinkt.

Im Artikel Keyword Research and SEO Webinar Replay bietet er ein kostenloses Video an und baut passend dazu einen Affiliatelink ein.

Er nutzt zudem mehrere kostenlose eBooks zur Lead-Generierung. Die so gesammelten Mail-Adressen nutzt er zum Newsletterversand, wo er dann wieder Affiliatelinks promotet.

In zwei interessanten Videos (dieses und dieses) zeigt er, wie er Affiliate-Einnahmen abseits von Bluehost erzielt.

Ingesamt wird sehr deutlich, dass er Affiliatelinks zu Produkten, die er selbst nutzt, auf sehr vielen Seiten seines Blogs und auf externen Projekten einbaut. Affiliatelinks finden sich auf der Startseite, in Artikeln, auf Seiten, unter Videos, bei den Podcast-Beschreibungen, in kostenlosen eBooks, im Newsletter und vielem mehr.

Was können wir daraus lernen?

Das Affiliate Marketing ist die wichtigste Einnahmequelle für Pat und deshalb kann man hier auch sehr viel lernen.

Nicht verkaufen, sondern begeistern

Affiliatelinks sollte man nicht als Werbung einbauen. Viel besser funktioniert es, wenn man Beispiele zeigt und die Leser für das Produkt begeistert.

Affiliatelinks sollte man nicht als Werbung einbauen. Viel besser funktioniert es, wenn man Beispiele zeigt und die Leser für das Produkt begeistert. Selber davon überzeugt sein und Ahnung haben

Ganz wichtig finde ich, dass man Produkte als Affiliate bewirbt, zu denen man stehen kann und von denen man Ahnung hat. Dann kann man natürlich viel besser darüber schreiben, eigene Erfahrungen schildern und Tipps geben.

Ganz wichtig finde ich, dass man Produkte als Affiliate bewirbt, zu denen man stehen kann und von denen man Ahnung hat. Dann kann man natürlich viel besser darüber schreiben, eigene Erfahrungen schildern und Tipps geben. Beispiele und Erfahrungen zeigen

Zeigen, statt erzählen. Man erzielt meist eine viel bessere Conversionrate, wenn man zeigt, was etwas bringt, statt nur davon zu erzählen.

Zeigen, statt erzählen. Man erzielt meist eine viel bessere Conversionrate, wenn man zeigt, was etwas bringt, statt nur davon zu erzählen. Überzeugen, dann funktioniert es

Vertrauen ist im Affiliate Marketing sehr wichtig. Man muss die Leser vom Nutzen eines Produktes überzeugen, dann kaufen sie es auch.

Vertrauen ist im Affiliate Marketing sehr wichtig. Man muss die Leser vom Nutzen eines Produktes überzeugen, dann kaufen sie es auch. Affiliate Links breit gestreut

Das braucht oft Zeit, sorgt dann aber für eine sehr positive Wirkung. Affiliatelinks sollte man überall dort einbauen, wo es Sinn macht und wo man die passende Zielgruppe erreicht.

Das braucht oft Zeit, sorgt dann aber für eine sehr positive Wirkung. Affiliatelinks sollte man überall dort einbauen, wo es Sinn macht und wo man die passende Zielgruppe erreicht. Interessenten anlocken – Im zweiten Schritt Affiliate-Links promoten

Pats Methode mit kostenlosen eBooks an Mailadressen zu kommen ist ein sehr guter Weg. Man schafft damit Vertrauen und baut einen Kontakt zu den Personen auf. Eine spätere Empfehlung per Affiliatelink wird dann oft viel besser aufgenommen.

Buchverkäufe = 10.765,83 Dollar

Die Buchverkäufe sind wieder etwas gestiegen und stellen eine wichtige Säule der Einnahmen dar. Das funktioniert aber natürlich nur deshalb so gut, weil Pat Flynn inzwischen eine starke Marke und eine große Reichweite aufgebaut hat.

Wie ich in meiner Artikelserie zum Schreiben und Verkaufen eines eigenen eBooks erklärt habe, hängt davon ein Großteil des Erfolges ab.

Allerdings zeigt der Erfolg des eBooks, mit dem Pat seine Online-Business-Karriere gestartet hat, auf der anderen Seite sehr gut, dass man nicht unbedingt selbst einen bekannten Namen braucht, solange man den Nerv einer Zielgruppe trifft.

Nischenwebsites = 5.438,35 Dollar

Pats Nischenwebsites haben ihm im Juni etwas mehr als 5.000 Dollar eingebracht. Davon könnte man sicher schon leben. Es ist dennoch erstaunlich, dass die Einnahmequelle, für die Pat eigentlich bekannt geworden ist, nicht mehr so wichtig zu sein scheint.

In diesen Einnahmen ist unter anderem die Website „Green Exam Academy“ enthalten, wo er noch immer sein erstes eBook verkauft. Aber auch 3 andere Nischenwebsites tragen hier zu den Einnahmen bei.

Spannend ist die Entwicklung seiner Site FoodTruckr.com. Im aktuellen Einnahmereport berichtet er über die neue Strategie, die er dafür fährt. In Zusammenarbeit mit einer anderen Firma wird diese nun weiter ausgebaut, nachdem sie monatelang auf Eis gelegen hat.

Ein Jahr lang gab es keine neuen Inhalte, aber der Traffic ist weiter angestiegen. Seit kurzem erscheinen nun wieder regelmäßig neue Inhalte durch die Partnerschaft, für die er 50% der Anteile an dieser Nischenwebsite abgegeben hat.

Auf dieser Nischenwebsite wird Google AdSense genutzt, aber recht defensiv. Schaut man sich die Einnahmen an, so stellt sich schon die Frage, ob AdSense überhaupt Sinn macht. Meiner Meinung nach sollte man sich hier lieber zu 100% auf die angebotenen Produkte konzentrieren.

Es gibt nämlich mehrere Pakete mit Informationen und Anleitungen zu kaufen für alle, die einen Foodtruck-Business starten wollen. Auch hier versucht Pat über ein kostenloses eBook an Mail-Adressen zu kommen, um dann den Guide (den es in 3 Versionen gibt) zu promoten.

Podcast Sponsoring = 12.404,74 Dollar

In den letzten Jahren hat Pat 2 erfolgreiche Podcasts aufgebaut. Darin beantwortet er regelmäßig Leserfragen bzw. interviewt andere erfolgreiche Selbständige im Netz.

Die Abonnentenzahlen sind sehr hoch, was dazu geführt hat, dass er Sponsoren dafür gewinnen konnte.

Software and Apps = 13.551,17 Dollar

Ein weiteres Standbein, welches er zusammen mit einem anderen Selbständigen aufgebaut hat, sind eigene Software-Lösungen.

So hat er seit einer Weile einen eigenen „Podcast Player“ für Websites, welchen er verkauft. Der läuft sehr gut. Hier geht er natürlich mit eigenem Beispiel voran und setzt diesen Player bei seinen eigenen Podcasts ein.

Seine iPhone Apps dagegen dümpeln etwas vor sich hin.

Ausgaben

Pat investiert inzwischen einen großen Teil seiner Einnahmen in sein Business. Insgesamt 33.326,84 Dollar hat er im Juni ausgegeben.

Der Großteil ging mit rund 30.000 Dollar an Mitarbeiter, die er mittlerweile um sich geschart hat. So hat er ein festes Team an Autoren, Entwicklern und Assistenten, die mit ihm an neuen Projekten und Inhalten arbeiten.

Pat könnte ohne sein Team gar nicht dieses „Imperium“ führen und so viele gute und interessante Inhalte veröffentlichen.

Zudem fallen Kosten für Technik (1.200,- Dollar), Hosting (409,18 Dollar), Web Services (823,98 Dollar) und mehr an.

Traffic und Inhalte

Wie schon erwähnt, gibt es leider keine regelmäßigen Traffic-Infos von Pat. Aber hin und wieder hat er mal was durchblicken lassen.

So hat er in diesem Artikel vor kurzem die 3 beliebtesten Seiten und die 5 beliebtesten Artikel seines Blogs etwas genauer vorgestellt.

Zumindest bei den Seiten hat er Traffic-Zahlen mit angegeben, die recht interessant sind. So hat seine „Getting Started“-Seite mittlerweile fast 1,4 Millionen Aufrufe bekommen. Die Übersicht seiner Einnahmereports liegt mit 1,33 Millionen Aufrufen nur knapp dahinter.

Diese Zahlen zeigen recht gut, dass Pats Blogs sehr gute Besucherzahlen hat und sich dann natürlich gerade die Affiliatelinks sehr lohnen.

Mit Hilfe des Online-Tools similarweb.com kann man einen ungefähren Eindruck vom Traffic bekommen. Das sind natürlich Schätzungen, aber die 878.000 Besucher im Monat können schon ganz gut hinkommen, auch wenn diese Tools meist etwas zu hoch liegen.

Inhalte

Ich habe mir zudem noch den Blog smartpassiveincome.com bzgl. der Inhalte etwas genauer angeschaut. Pat veröffentlicht hier regelmäßig Artikel, Videos und Podcasts.

Hier eine Übersicht der Veröffentlichunggen in 2016:

12 im Juni (4 Artikel, 2 Videos, 5 Podcasts, 1 Buchempfehlung)

(4 Artikel, 2 Videos, 5 Podcasts, 1 Buchempfehlung) 11 im Mai (4 Artikel, 2 Videos, 4 Podcasts, 1 Buchempfehlung)

(4 Artikel, 2 Videos, 4 Podcasts, 1 Buchempfehlung) 12 im April (4 Artikel, 3 Videos, 4 Podcasts, 1 Buchempfehlung)

(4 Artikel, 3 Videos, 4 Podcasts, 1 Buchempfehlung) 13 im März (5 Artikel, 2 Videos, 5 Podcasts, 1 Buchempfehlung)

(5 Artikel, 2 Videos, 5 Podcasts, 1 Buchempfehlung) 11 im Februar (4 Artikel, 1 Gastartikel, 1 Video, 4 Podcasts, 1 Buchempfehlung)

(4 Artikel, 1 Gastartikel, 1 Video, 4 Podcasts, 1 Buchempfehlung) 11 im Januar (4 Artikel, 2 Videos, 4 Podcasts, 1 Buchempfehlung)

Der gleichmäßige Rhythmus fällt deutlich auf. Pat geht hier sehr strukturiert vor und erstellt die Inhalte zusammen mit seinem Team.

Die Qualität der Artikel finde ich größtenteils sehr gut. Pat gibt Einblicke in seine Arbeit und schildert Hintergründe. Er ist sehr praxisnah und vermeidet deshalb News. Die allermeisten Inhalte sind zeitlos, so dass diese auch noch Jahre später gute Besucherzahlen haben dürften.

Die veröffentlichten Videos und Podcasts sind ebenfalls hochwertig, enthalten in den zugehörigen Artikeln aber relativ wenig Text.

Sonstiges

Was gibt es noch zu sagen?

Layout

Pat hat vor einer Weile ein neues Layout eingeführt, was noch mehr auf die Responsiv-Nutzung ausgelegt ist. Es ist recht klar gehalten, aber an manchen Stellen auch ein wenig verspielt. Insgesamt gefällt es mir aber sehr gut.

Die Usability gefällt mir insgesamt ebenfalls gut, da sich Pat auf wenige Dinge beschränkt und damit deutlich mutiger ist, als ich es bin. :-)

In der Haupt-Navigation beschränkt er sich z.B. auf wenige Punkte und macht es damit deutlich übersichtlicher für neue Besucher.

Eine Geschichte des Layouts seines Blogs kann man in diesem Artikel nachlesen.

Marketing

Die Suchmaschinenoptimierung ist gut und im Bereich Marketing macht kaum einer Pat etwas vor.

Gerade im Social Web ist er sehr aktiv und nutzt die Möglichkeiten gut aus. Das ist sicher ein Grund, warum er sich einen so hohen Bekanntheitsgrad aufbauen konnte.

Was seine Community angeht, so haben vor allem seine Einnahmereports viele Kommentare.

Technik

Aus Techniksicht muss ich aber große Kritik üben. Das neue Layout muss dringend optimiert werden. Die Ladezeiten-Werte bei Pagespeed Insights sind unterirdisch.

Die Startseite hat aktuell Werte von 44 (mobil) und 47 (Desktop). Das ist natürlich viel zu schlecht. Vor allem die Bilder bedürfen einer Optimierung und auch das Browser-Caching wird nicht optimal genutzt.

Laut tools.pingdom.com hat die Startseite eine Größe von 2,5 MB und eine Performance Bewertung von 66 von 100. Auch das ist optimierbar.

Fazit

Pats Erfolg ist sicher einmailig und man sollte nicht davon ausgehen, dass man diesen in dieser Form selber wiederholen kann.

Aber die Analyse von smartpassiveincome.com zeigt viele interessante Einblicke und Vorgehensweisen von Pat, die man selber auf der eigenen Website nutzen kann.

Besonders beim Affiliate Marketing hat Pat sehr große Erfolge vorzuweisen und deshalb lohnt es sich dort genauer hinzuschauen.

Die nächste Einnahmen-Analyse wird sich dann einer deutschsprachigen Website widmen.

Wollt ihr in Zukunft 2-3 mal im Jahr einen Einnahmereport deutscher und internationaler Blogs? Ja, auf jeden Fall.

Ja, aber bitte nur internationale Blogs.

Ja, aber mich interessieren nur deutsche Blogs.

Nein Ergebnis anschauen