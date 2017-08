Ehrlich gesagt eignet sich die klassische Werbung daher nur noch für extrem reichweitenstarke Blogs mit Premium Vermarkter oder eigener Sales-Abteilung und die IVW ist Pflicht in diesem Bereich, um wirklich aussagekräftige Zahlen liefern zu können. Nur sehr wenige Blogs schaffen es daher sich effektiv und ausschließlich über normale Banner zu finanzieren.

Was dagegen gerade einen echten Aufwind erlebt, sind Portale wie Patreon, die Spenden auf einer Plattform bündeln und den Usern dazu noch Extras etc. gewähren. Allerdings sind auch dort nur wenige große Nummern vorhanden und gerade in Deutschland besteht nach wie vor Nachholbedarf mit derartigen Mechanismen.

Schade eigentlich, denn Community-finanzierte Plattformen wären eine neue Chance für Inhalte, die nie die große Masse erreichen und es damit schwer haben sich zu refinanzieren. So könnten die kleineren, unabhängigen Blogger ihre Qualität halten, ohne auf Clickbait oder ähnliches setzten zu müssen. Die Masse ist nicht wichtig, solange die kleine Community finanziell mithilft. Doch Spenden funktionieren nur sehr selten und oft nur dann, wen eine bekannte oder sympathische Persönlichkeit hinter dem Projekt steckt.

Ein Beispiel gibt es dann aber doch noch. Jörg Langer führt mit gamersglobal.de eine Website die weder besonders modern, noch besonders hip und jugendlich daherkommt. Im Gegenteil, sie richtet sich an alte, ernsthafte Spieler, die seriöse und tiefe Berichterstattung suchen. Hier wird immer wieder mit Spendenaktionen dafür gesorgt, dass große Messen besucht werden können, die für kleine Magazine eigentlich nicht finanzierbar wären. Die Tokyo Game Show zum Beispiel. Crowdfunding mal anders, denn der Leser bekommt für seine Spende gesteckte Ziele und weiß wofür sein Geld verwendet wird. Auch ein Weg für zusätzliche Einnahmen.