Es gibt verschiedene Ziele, die man mit einem Newsletter verfolgen kann.

Viele Newsletter-Betreiber würden aber schon recht gern direkt mit dem Newsletter Geld verdienen.

Welche Möglichkeiten und Einnahmequellen es dafür gibt, erläutere ich im Folgenden. Zudem gibt es Tipps, worauf man dabei achten sollte.

Teile der Artikel-Serie:

1. Einführung

2. Ziele, Planung und technische Möglichkeiten

3. Warum du einen Zeitplan brauchst und mein Redaktionsplan

4. Anmeldung, Tarife und Einstellungen inkl. Video

5. Abonnenten finden – Tipps, Formulare, Recht und mehr

6. Layout, Vorlagen und Personalisierung

7. Optimale Inhalte

8. Der erste Newsletter Schritt für Schritt

9. Der Inhalts-Editor von CleverReach

10. Statistiken auswerten und nutzen

11. Newsletter-Optimierung mit A/B Tests

12. Geld verdienen mit dem eigenen Newsletter

13. Wie oft sollte man einen Newsletter versenden

14. Mit einem Autoresponder automatisch Geld verdienen

15. Neue Möglichkeiten und keine Arbeit mit Automation

16. Typische Fehler und Probleme vermeiden





Geld verdienen mit dem eigenen Newsletter



Werbung

Einen Newsletter zu erstellen und zu versenden kostet Zeit und Geld. Da ist es nur normal, wenn man mit einem Newsletter Geld verdienen möchte.

Welche Einnahmequellen sich dafür eignen, hängt unter anderem von den eigenen Zielen und der Newsletter-Reichweite ab.

Zudem braucht man je nach Einnahmequelle die passenden Abonnenten. Deshalb sollte man schon bei Abonnenten-Gewinnung bedenken, wie man später mal Geld damit verdienen will.

Mögliche Einnahmequellen

Viele größere Firmen nutzen Newsletter unter anderem zur Lead-Generierung, um Verkaufsgespräche, Messe-Treffen und ähnliches zu generieren. Auch andere Ziele, wie mehr Social Media Nennungen und ähnliches sind denkbar.

Für Selbständige im Netz ist es aber in der Regel sinnvoller direkt Geld mit einem Newsletter zu verdienen. Deshalb gehe ich im Folgenden auf Methoden zum Geld verdienen mit Newslettern ein.

Werbung

Der Klassiker des Geld verdienens funktioniert auch in Newslettern (mehr oder weniger gut). Wer einen spezialisierten Newsletter zu einem bestimmten Thema hat und wenn es ein paar hundert oder besser ein paar tausend Empfänger gibt, dann stehen die Chancen nicht schlecht, dass eine Firma Werbung darin schalten möchte.

Werbung

Wie auf einer normalen Website kann man auch in Newsletter-Ausgaben Werbeplätze vermieten. Der Preis richtet sich dabei nach Thema und Empfänger-Anzahl. Man kann hier aber keine konkreten Werte nennen, sondern muss sich selbst an den besten Preis herantasten.

Um die Vermietung von Newsletter-Werbeplätzen zu forcieren, sollte man einen Art „Hier werben“-Seite erstellen, auf der die Media-Daten zum Newsletter, sowie die Beschreibungen der Werbeplätze enthalten sind.

Als Werbung kann man sowohl die altbekannten Banner, als auch Textanzeigen anbieten. Wichtig dabei ist jedoch, dass man auch im Newsletter die Werbung entsprechend kennzeichnet.

Wenn man sich dafür entscheidet Werbekunden im Newsletter zuzulassen, dann muss man die versprochenen Versandtermine auch einhalten, da die Werbekunden darauf bauen.

Affiliate Marketing

Sehr gut möglich und durchaus lukrativ ist das Affiliate Marketing im eigenen Newsletter. Ebenso wie auf einer normalen Website, muss man aber ein paar Dinge beachten, damit es sich lohnt.

So sollten die eingesetzen Partnerprogamme natürlich zum Thema des Newsletters bzw. zu den Empfängern passen. Ganz grundsätzlich ist es zudem so, dass die Empfänger bereits ein gewisses Kaufinteresse mitbringen sollten.

Beim Einbau der Werbemittel ist man in der Regel auf Banner und Textlinks beschränkt, da andere Werbemittel zum Teil nicht funktionieren bzw. nur bei einem Teil der Empfänger angezeigt wird.

Sehr wichtig ist aber auch hier, dass man es möglichst nicht als einfache „Werbung“ integriert. Die besten Ergebnisse mit dem Affiliate Marketing habe ich immer dann, wenn ich Erfolgsgeschichten schildere und meine eigenen Erfahrungen teile.

Wenn man zeigt, was einem ein bestimmtes Produkt gebracht hat, dann kommt das meist am Besten bei den Newsletter-Lesern an.

Eigene Produkte

Sehr gut funktioniert ein Newsletter für den Verkauf eigener Produkte, wie z.B. eBooks. Allerdings ist es natürlich auch bei dieser Einnahmequelle so, dass das Produkt zu den Empfängern passen muss. Es wird wenig bringen, wenn man ein eBook über Autoreparatur an einen großen Newsletter versendet, wo es ums Stricken geht.

Wenn die Empfänger (und damit das Thema des Newsletters) aber thematisch passen, dann kann das sehr gut funktionieren. Dabei muss aber auch hier wieder darauf geachtet werden, nicht einfach nur Werbung zu machen.

Stattdessen können Erfolgsgeschichten sehr gut funktionieren. So macht es z.B. sehr viel Sinn seine eigenen gestrickten Kleidungsstücke zu präsentieren, als einfach nur das „Stricken“-eBook zu promoten.

Ebenso hilft es, nicht gleich mit der Tür ins Haus zu fallen. Man kann über mehrere Newsletter tolle Beispiele und Einblicke zeigen, nur um dann später das eBook dazu vorzustellen.

Bezahlter Newsletter

Eine Besonderheit im Bereich Newsletter gibt es ebenfalls. Manche Firma möchten nicht einfach nur Werbung schalten, sondern eine ganze Newsletter-Ausgabe kaufen. Das bedeutet, dass man den eigenen Empfänger-Kreis für eine komplett vom Kunden gestaltete Newsletter-Ausgabe hergibt.

Der Werbekunde sollte aber nur die Inhalte liefern und keinen Zugriff auf die Empfängerdaten bekommen, da dies ein grober Datenschutzverstoß wäre.

Ich persönlich finde diese Einnahmequelle nicht gut und habe bisher alle Anfragen diesbezüglich abgeleht. Ich glaube, dass man damit viele Empfänger verärgern kann und das mühsam aufgebaute Vertrauen riskiert.

Was geht nicht?

Doch nicht alle Einnahmequellen funktionieren gut in Newslettern oder sie sind da gar nicht erlaubt.

Google AdSense

So erlaubt Google es z.B. nicht, AdSense in Newsletter einzubauen. Eigentlich wäre das recht naheliegend und mal interessant zu testen.

Allerdings sollte man es nicht tun, da dies ein Sperrgrund für Google ist.

Linkverkauf

Linkverkauf macht keinen wirklichen Sinn, da Newsletter nicht in dem Sinne online erreichbar sind. Zwar gibt es oft Online-Archive alter Newsletter, aber dennoch ist Linkverkauf nicht wirklich sinnvoll. Zumal man mit Linkvermietung* deutlich mehr verdient, als wenn man nur einmalig Geld für einen Backlink verlangt.

Hinzu kommt, dass diese Einnahmequelle generell mit Vorsicht zu genießen ist und ich sie heute nur noch eingeschränkt empfehlen würde. Google sieht dies sehr kritisch.

Fazit

Generell kann man also mit einem Newsletter direkt Geld verdienen, wenn man ein paar Dinge beachtet.

Wie so oft kommt es hier zudem auf Tests und Optimierung an. Mit dem im letzten Teil dieser Serie vorgestellten Splittest kann man auch die Klicks auf Affiliatelinks und Werbung messen, um dann die optimale Variante zu versenden.

Zudem sollte man es nicht übertreiben. Der Mehrwert des Newsletters muss für die Empfänger stimmen, da sie sonst die zukünftigen Newsletter nicht mehr öffnen bzw. sich ganz abmelden.

