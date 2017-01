Meine Bautrockner-Nischenwebsite nach 16 Monaten – Traffic, Einnahmen und mehr

Werbung



Wie versprochen blicke ich hin und wieder auf die Entwicklung meiner Nischenwebsites zurück.

Diesmal schaue ich mir meine Nischenwebsite von 2015 an und gehe darauf ein, was ich seitdem daran gemacht habe.

Einblicke in meine Nischenwebsite

Während der Nischenseiten-Challenge 2015 habe ich natürlich auch eine Site erstellt. Dabei handelte es sich um eine produktbezogene Nischenwebsite.

Die Idee dazu kam mir durch unseren Hausbau im Jahr zuvor. Ich bin Anfang 2015 in unser neues Bürohaus eingezogen und da waren die Erinnerungen an die Bauphase noch frisch.

Deshalb habe ich das Thema „Luftentfeuchter und Bautrockner“ für meine Nischenwebsite gewählt. Im März 2015 ist www.luftentfeuchter-und-bautrockner.de dann online gegangen

Beim Aufbau, der Vermarktung und der Monetarisierung bin ich so vorgegangen, wie ich es in meinem Nischenseiten-Aufbau E-Book beschrieben habe.

Der Start war etwas verhalten, aber danach hat sich meine Site sehr gut entwickelt, wie ihr weiter unten sehen könnt.

Aufwand

Bevor ich zu den konkreten Zahlen komme, ein paar Worte zum Aufwand, den ich seit der Challenge 2015 in die Site gesteckt habe.

Nach der Challenge habe ich noch ein paar neue Artikel geschrieben und eingebaut. Das waren zum einen Hintergrundartikel, aber auch noch ein paar Produktvorstellungen.

Nun habe ich aber bestimmt schon ein dreiviertel Jahr nichts mehr an der Nischenwebsite gemacht. Und dennoch hat sich meine Nischenwebsite sehr gut entwickelt.

Traffic-Entwicklung

Rund 16 Monate ist luftentfeuchter-und-bautrockner.de nun online. Nach Ende der Nischenseiten-Challenge hat sich die Nachfrage zu dem Thema gut entwickelt, wie man in Google Trends sehen kann.

Der folgende Chart zeigt die Entwicklung der Suchanfragen für „Bautrockner“ von Januar 2015 bis Juli 2016:

Woran dieser Anstieg genau liegt ist schwer zu sagen, evtl. haben auch die schlimmen Überschwemmungen in letzter Zeit dazu beigetragen. Ingesamt hat sich die gestiegene Nachfrage in den letzten Monaten sehr gut auf den Traffic meiner Site aufgewirkt. Das wird in dieser Form aber wohl nicht von Dauer sein.

Hier seht ihr die monatlichen Besuche von Google.de:

Generell war schon eine gute Entwicklung zu sehen, die in den letzten Monaten noch stark angezogen hat. der bisherige Rekord wurde im vergangenen Juni mit 6.287 Besuchen von Google erreicht.

Der Traffic vom 1.4.2015 bis 31.7.2016 lag insgesamt bei 77.881 Sitzungen und 158.374 Seitenaufrufen.

2,03 Seiten wurden im Schnitt pro Sitzung aufgerufen.

Rankings

Ein Grund für die guten Besucherzahlen sind natürlich die Rankings, die sich stabilisiert haben.

Zumindest beim Hauptkeyword „Bautrockner“ (und dessen verwandten Suchbegriffen) bin ich mit den Rankings sehr zufrieden, wie man hier in Market Samurai* sehen kann.

Für „Bautrockner“ seht ihr hier die aktuelle Top 10 in Google. Lediglich ebay steht derzeit vor mir. Hinzu kommen natürlich noch ein paar AdWords-Anzeigen. Auch diese Auswertung stammt von Market Samurai*.

Hinzu kommen viele Longtail-Keywords, die in der Summe für relativ viel Traffic sorgen.

Nachholbedarf gibt es allerdings bei meinem zweiten Hauptkeyword „Luftentfeuchter“ bzw. den daraus abgeleiteten Suchphrasen. Hier müsste ich inhaltlich noch einiges machen, um damit weiter vorn zu landen.

Insgesamt bin ich aber mit dem aktuellen Stand zufrieden.

Einnahmen

Kommen wir zum Wichtigsten bei einer Nischenwebsite, den Einnahmen. Während der Nischenseiten-Challenge war ich damit ja nicht so wirklich zufrieden. Bis zum Ende der Challenge konnte ich lediglich 18,81 Euro einnehmen.

Doch seitdem hat sich die Site sehr gut entwickelt und das sieht man auch an den Einnahmen.

Google AdSense

Noch während der Challenge hatte ich Google AdSense eingebaut und bis zum Herbst drin gelassen. Auf Grund der Forderung von Google einen Cookie-Hinweis für AdSense einzubauen, habe ich die AdSense-Anzeigen kurzfristig im September 2015 herausgenommen.

Im Dezember habe ich diese dann aber wieder eingebaut, samt Cookie-Hinweis. Dieser hat der Entwicklung meiner Nischenwebsite und deren Einnahmen übrigens nicht geschadet.

Hier seht ihr die monatlichen Einnahmen mit Google-AdSense. Der gestiegene Traffic in den letzten Monaten hat sich gleich sehr positiv auf die AdSense-Einnahmen ausgewirkt:

Insgesamt konnte ich von April 2015 bis Juli 2016 282,79 Euro mit AdSense einnehmen.

Amazon Partnerprogramm

Meine Haupteinnahmequelle ist das Amazon Partnerprogramm. Da ich ja eine produktbezogene Nischensite aufgebaut hatte, passte dieses Partnerprogramm sehr gut.

Zudem stellte sich im Verlauf der Zeit heraus, dass ich ein sehr gut passendes Produkt gewählt hatte. Gerade Bautrockner haben relativ hohe Preise (meist so zwischen 200 und 500 Euro) und es gibt eine Provision zwischen 5 und 7 Prozent, was sehr gut ist. Da lohnt sich jeder einzelne Sale.

Dementsprechend sah die Einnahmenentwicklung mit Amazon sehr gut aus:

Im Frühjahr gab es zwar ein kleines Tief, aber im Sommer gingen die Verkäufe wieder stark nach oben. Dazu muss ich sagen, dass ich bereits mit den „100 Euro plus“ Einnahmen pro Monat zufrieden war. Der starke Anstieg im Juni kam dann doch etwas unerwartet.

Insgesamt konnte ich mit dem Amazon-Partnerprogramm von April 2015 bis Juli 2016 2.269,02 Euro verdienen.

Gesamteinnahmen, Stundenlohn und passives Einkommen

Alles in allem habe ich in 16 Monaten 2.551,81 Euro eingenommen. Damit bin ich schon sehr zufrieden.

Auch wenn die Einnahmen sicher nicht auf dem Niveau der letzten beiden Monate bleiben, so rechne ich dennoch mit steigenden Gesamteinnahmen in den nächsten 12 Monaten.

Während der Challenge habe ich 43 Stunden in meine Nischenwebsite investiert. Hinzu kamen in der Zeit danach nochmal rund 20 Stunden, die ich für neue Artikel und ein wenig Pflege aufgebracht habe. Das macht insgesamt 63 Stunden.

Mein fiktiver Stundenlohn liegt demnach aktuell bei rund 40 Euro. Das kann sich sehen lassen denke ich.

In Zukunft werde ich sicher hin und wieder einen neuen Artikel verfassen und ein wenig Pflege bereiben, aber im Großen und Ganzen werden es weiterhin fast passive Einnahmen sein.

Fazit

„Gut Ding will Weile haben“ heißt es und das gilt auch für Nischenwebsites. Natürlich hätte ich auch schon gern während der Challenge höhere Einnahmen erzielt, aber ich denke bei allen meinen Projekten langfristig.

Und diese Herangehensweise hat sich auch bei dieser Nischenwebsite ausgezahlt. Leider geben viele Einsteiger zu schnell auf, wenn nicht innerhalb kürzester Zeit die großen Erfolge kommen.

Ich hoffe dieses Beispiel gibt euch die Kraft und Motivation langfristig dranzubleiben und nicht aufzugeben.

