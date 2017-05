Video-Ton verbessern – Meine Erfahrungen und passende Software

Werbung

Bei vielen Videos im Netz ist die Bildqualität meist ganz gut, aber der Sound lässt oft zu wünschen übrig.

Bei Screencasts ist das zwar ein nicht ganz so großes Problem, z.B. im Vergleich zu Außenaufnahmen, aber im Rahmen der Erstellung meines Videokurses bei Udemy habe ich einiges ausprobiert, um die Tonqualität meiner Videos zu erhöhen.

Im Folgenden schildere ich meine Erfahrungen, gebe Tipps und stelle eine passende Software dafür vor.



Video-Ton in der Praxis

Sehr häufig sind im Netz Aufnahmen von Screencasts mit Ton zu sehen. Während das Videobild meist in gestochen scharfem HD aufgenommen wird, ist der Ton oft nicht ganz so ideal.

Das kann viele Gründe haben, wovon ein nicht so gutes Mikrofon nur einer ist.

Ich selbst habe z.B. das Problem, dass in meinem neuen großen Büro relativ viel Hall vorhanden ist, den man eben auch in meinen Videos hört. Andere Videos haben dagegen z.B. Nebengeräusche, Rauschen oder ähnliches.

All diese Probleme kann man in der Videoton-Bearbeitung später versuchen zu vermindern. Allerdings sind einem da immer Grenzen gesetzt. Deshalb sollte man versuchen bereits bei der Aufnahme des Videos möglichst sehr gute Ton-Ergebnisse zu erzielen. Also ein besseres Mikrofon kaufen, Störgeräusche abschalten und ähnliches.

Ton verbessern mit Videobearbeitungs-Software

Dennoch haben die wenigsten von uns ein optimales Tonstudio zu Hause und deshalb wird der Ton im Video nicht ideal sein. Das ging mir auch so.

Ich habe im Netz nach Tipps gesucht, wie man den Ton verbessern kann. Da habe ich z.B. dieses Video gefunden, welches gute Tipps zur Optimierung gibt.

Mit der Videobearbeitung MAGIX Video Deluxe, die ich auch habe, wenn auch in einer älteren Version, kann man mit diesen Tipps schon sehr viele Verbesserungen beim Ton erreichen. Das geht also, allerdings ist es etwas aufwändig und auch in einigen Punkten eingeschränkt.

Das Ergebnis könnt ihr euch in 2 Video-Versionen anschauen. Vor und nach der Ton-Optimierung.

Das ist schon eine gute Lösung, die ordentliche Ergebnisse bringt. Da ich aber in Zukunft regelmäßig neue Videos veröffentlichen möchte, war ich auf der Suche nach einer besseren und einfacheren Workflow-Lösung.

Ton verbessern mit Audacity

Audacity ist eine sehr beliebte Audiosoftware, die zudem noch kostenlos ist. Ich selber nutze die Software nicht im praktischen Einsatz, finde sie dennoch recht interessant.

Mit Hilfe von Audacity kann man ebenfalls die Ton-Spur von Videos optimieren, wobei man diese dann aber erstmal separat speichern muss bzw. den Ton gleich mit Audacity aufnehmen.

Wie man dann aber mit Audacity den Ton deutlich verbessern kann, erläutert dieses Video.

Ton-Optimierungs-Tool

Da ich schon die Videobearbeitung von MAGIX nutze, bin ich auf deren Tool MAGIX Video Sound Cleaning Lab* gestoßen.

Dabei handelt es sich um eine Software, die primär für die Sound-Optimierung von Videos entwickelt wurde. Ich habe mir das Tool in den letzten Wochen mal genauer angeschaut und ein wenig damit herumgespielt.

Die Benutzung des Tools ist auf den ersten Blick recht einfach. Es gibt 4 Schritte:

Importieren

Man kann Videos aus allen möglichen Quellen importieren oder sogar in der Software aufnehmen. Interessant ist zudem, dass man direkt aus MAGIX Video Deluxe den Ton in dieses Tool importieren kann.

Zur Auswahl eines Videos sucht man dieses einfach von der Festplatte und klickt auf „Importieren“.

Cleaning

Der zweite Schritt nennt sich „Cleaning“. Hier geht es darum typische Soundprobleme zu beheben bzw. diese so weit es geht zu entfernen.

Dafür gibt es zum einen viele Vorlagen, die man anklicken kann. Dementsprechend werden dann die einzelnen Funktionen aktiviert bzw. eingestellt. Natürlich kann man aber manuell nachbessern. Dazu klickt man z.B. auf das Feld „DeNoiser“ und kann dort verschiedene Effekte wie „Kamerageräusche“, „Brummen“ und andere mit weiteren Unteroptionen auswählen.

Klickt man dann auf das kleine Zahnrad, kann man dieser Effekte noch weiter manuell anpassen, wobei es für den Laien aber schon schwierig wird zu verstehen, was man da macht.

Es gibt auch einen Button „Auto Cleaning“. Daraufhin wird das Video analysiert und es werden bestimmte Optimierungen vorgeschlagen. Damit war ich allerdings nicht so zufrieden. Ich halte es für besser manuell einfach vieles auzupobieren und sich sofort anzuhören, was das gebracht hat.

Gerade bei Außenaufnahmen sind diese Cleaning-Maßnahmen sehr wichtig und verbessern die Tonqualität schon deutlich. Aber auch bei meinen Screencast Aufsnahmen hat das was gebracht.

Mastering

Der dritte Schritt ist das „Mastering“. Hier geht es nun um die Verbesserung des Tons. Man kann bestimmte Effekte anwenden, um ihn satter zu machen, die Sprache deutlicher hervorzuheben, Hall einzufügen und vieles, vieles mehr.

Wie man sehen kann, gibt es hier noch mehr Möglichkeiten als beim Cleaning:

Auf der linken Seite hat man wieder verschiedene Vorlagen, aus denen man auswählen kann. Aber natürlich kann man die einzelnen Effekte auch manuell auswählen und auch hier wieder aus verschiedenen Optionen jeweils auswählen.

Die vielen Möglichkeiten sind zwar toll, aber gerade Einsteiger überfordert das doch ein wenig. Ich hätte mir hier auch eine gut funktionierende Automatik gewünscht.

Hat man dann durch Ausprobieren gute Einstellungen gefunden und man ist mit dem Ton zufrieden, dann kann man eigene Vorlagen abspeichern. Diese kann man dann immer wieder benutzen, was aber natürlich nur Sinn bei Videos macht, die auf dieselbe Weise entstanden sind. Also z.B. bei Screencast Aufnahmen mit derselben Technik.

Exportieren

Im letzten Schritt kann man dann das Video in alle möglichen Formate exportieren oder auch nur den Ton als MP3 oder in einem anderen Tonformat speichern.

Hier seht ihr ein Video, bei dem ich den Ton optimiert habe. In der ersten Minute hört ihr den Originalton und in der zweiten Minute den optimierten Ton.

Ich denke, den Unterschied hört man deutlich, auch wenn ich sicher in Zukunft noch weiter an der Optimierung basteln werde.

Fazit

Die Soundberbeitung von Videos ist wichtig, um das Optimale herauszuholen. Ich finde einen schlechten Sound auf Dauer recht störend. In der verwendeten Videoarbeitung ist das zwar meist auch möglich, aber oft nicht so einfach und teilweise nur eingeschränkt machbar.

Mit dem speziellen Tool von MAGIX (hier gibt es eine 30 Tage Demo) bieten sich mehr Möglichkeiten, aber da muss man sich auch erstmal einarbeiten und die vielen Funktionen ausprobieren. Einfach ein Video reinschmeißen und der Ton wird automatisch optimiert, so funktioniert es auch hier nicht. Für Laien hätte ich mir noch mehr Hilfen und automatisierte Optimierungen gewünscht.

Ich werde mich deshalb damit weiterhin intensiv beschäftigen (müssen). Aber ich glaube, das lohnt sich.

Habt ihr gute Software-Tipps für die Ton-Optimierung?