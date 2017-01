YouTube Gaming, intelligentes Fluchen, Tesla Town und mehr – Links der Woche

Werbung



Es scheint ja doch nochmal Sommer zu werden, was natürlich schön ist.

Doch bevor es in das wohlverdiente Wochenende geht, habe ich für euch noch meine Links der Woche.

Diesmal mit Sicherheitsthemen, Google, Technik und einigem mehr. Viel Spaß damit.



YouTube Gaming

Live-Streaming ist im Internet in letzter Zeit immer populärer geworden, was z.B. der Erfolg von Plattformen wie Twitch zeigt.

YouTube hatte da bisher ein wenig das Nachsehen. Das will man aber nun ändern. Auf der Gamescom hat man u.a. für Deutschland ‚YouTube Gaming‘ angekündigt. Dabei handelt es sich um eine Live-Streaming-Plattform, die nicht nur, aber besonders für Spiele-Streamer geeignet sein soll.

Und man hat auch gleich einen recht populären Channel dorthin geholt. Die Rocketbeans-Crew zieht zum 1.September von Twitch zu YouTube um. Sicher ein richtiger Schritt, um mehr Reichweite zu erhalten. Ich bin gespannt, wie gut die Plattform technisch funktioniert.

Videogame Watching

Und weil ich gerade beim Thema Gaming bin, gibt es dazu noch eine Studie. Für viele unverständlich, aber im Netz recht populär, ist das Zuschauen, wenn andere spielen.

Let’s Play auf YouTube und Live-Spielesessions auf Twitch (und in Zukunft auch auf YouTube Gaming), finden immer mehr Fans.

Auf gamers.ai gibt es dazu eine 40-seitige Studie, die viele interessante Einblicke in diese Welt bietet.

AMP kommt

Das bereits von Google angekündigte AMP schlägt Wellen. Dabei handelt es sich um eine Möglichkeit, eigene Artikel direkt von Google hosten zu lassen.

Das sorgt dann in der Praxis für extrem schnelle Ladezeiten, was gerade bei der mobilen Nutzung sehr interessant ist. Der Nachteil ist allerdings, dass diese Artikel dann auch bei Google sind und der Besucher nicht auf die eigene Website kommt.

Ich bin kein großer Fan davon, auch wenn es hier sicher die Vor- und Nachteile abzuwägen gilt. Gerade bei sehr umkämpften News-Themen kann sich das lohnen. Was denkt ihr?

Ordentlich fluchen

Fluchst du viel und bist unordentlich? Dann ist die Chance hoch, dass du recht intelligent bist.

Das jedenfalls behaupten Forscher in einer Studie. Wer in kurzer Zeit besonders viele Schimpfwörter nennen konnte, war auch bei Intelligenztests vorn dabei.

Zudem geht der Artikel auf businessinsider.de noch auf ein paar andere interessante Fakten über intelligente Menschen ein.

Tesla Town

Elon Musk, der Gründer von Tesla, hat große Pläne. In Zukunft will er nicht nur Elektroautos bauen, sondern auch Solardächer und Powerwalls in der Welt verbreiten.

Dafür soll nun eine Teststadt entstehen, die sogenannte Tesla Town. In Australien werden dafür 2.500 Häuser in einer Gegend nahe Melbourne gebaut.

Das Ziel ist es, dass sich die Stadt autonom mit Strom versorgt. Das ist auf jeden Fall spannend.

IT-Sicherheitsgesetz

Vor einer ganzen Weile habe ich schon mal über das IT-Sicherheitsgesetz geschrieben. Viel passiert ist seitdem nicht wirklich.

Nach anfänglicher Unsicherheit wurde klar, wen genau das Gesetz betrifft. Es geht um kritische Infrastrukturen wie Stromerzeuger, Wasserversorger und so weiter.

Einen Einblick, wie sich das Gesetz im ersten Jahr ausgewirkt hat, gibt es auf internetworld.de.

Crowdfunding

Die Neuseeländer scheinen ein cooles Völkchen zu sein. In einer schon etwas älteren News wird darüber berichtet, dass ein Geschäftsmann seinen Strandabschnitt verkaufen wollte.

Nun machten sich viele Bürger Sorgen, dass dieser von einem reichen Käufer in Zukunft abgesperrt werden könnte. Also haben viele Neuseeländer zusammengelegt und den Strand fürrund 1,7 Millionen Dollar gekauft.

Nun können weiterhin alle Einwohner dort kostenlos zum Baden gehen.

Website Hacks

Immer mehr Websites werden gehackt. Zumindest ist das mein Gefühl.

Um die Sache etwas genauer zu beleuchten, hat der Website-Sicherheitsservice Sucuri eine 14-seitige Studie veröffentlicht, in der es viele Fakten dazu gibt.

So wird z.B. analysiert, welche Content Management Systeme am häufigsten betroffen sind. Dabei wird auch WordPress genauer begutachtet. Interessante Einblicke, die zeigen, wie problematisch die Situation ist.

Chat mit einem Toten

Auf mashable.com wird über einen australischen Chatbot berichtet, mit dem man eine Art Zeitreise unternehmen kann.

Dieser ermöglicht das Chatten mit einem Soldaten aus dem ersten Weltkrieg. Das ist ein wenig gruselig, denn man kann Fragen stellen und bekommt Antworten, als wäre es ein richtiger Mensch.

Aber es ist auch sehr interessant und wäre auch mal was anderes für die Schule.

Ich wünsche euch ein interessantes und erholsames Wochenende.