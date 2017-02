Google AdSense – Einnahmequellen-Videoserie 1

Werbung



Wie von euch gewünscht, starte ich heute meine Videoserie über Einnahmequellen und stelle Google AdSense vor.

Dabei handelt es sich um eine sehr beliebte Einnahmequelle, die vor allem von vielen Einsteigern genutzt wird.

In meinem Video gebe ich viele Tipps für Google AdSense, gehe auf Besonderheiten ein und mehr.



Google AdSense

Bei Google AdSense handelt es sich um eine relativ einfache Einnahmequelle, die schnell eingebaut ist. Deshalb ist sie gerade bei Einsteigern sehr beliebt. Doch ganz so einfach ist es nicht, damit ordentliche Einnahmen zu erzielen.

In meinem ersten Einnahmequellen-Video gehe ich auf die Besonderheiten von Google AdSense ein, nenne Vor- und Nachteile, stelle Best Practices vor, spreche typische Fehler an und einiges mehr.

Hier mein Google AdSense Video:

Alles über Google AdSense

In meinem Video gehe ich die folgenden Themen durch:

Was ist Google AdSense?

Zu Beginn gehe ich darauf ein, was Google AdSense überhaupt ist und wie es genau funktioniert. Dabei geht es unter anderem um die Art der Vergütung und wie sich deren Höhe ergibt.

Für wen ist AdSense geeignet?

Nicht jede Einnahmequelle ist für jeden geeignet. Ich gehe deshalb darauf ein, wer mit Google AdSense gut fährt und wer nicht. Zudem stelle ich die wichtigsten Faktoren dafür vor und welche Website-Art sich dafür gut eignet.

AdSense-Banner erstellen und einbauen

Wie man ein neues AdSense-Banner erstellt, habe ich bereits hier im Blog ausführlich erklärt. 3 Möglichkeiten dieses dann in der eigenen Website einzubauen, stelle ich als nächstes im Video vor. Zudem gehe ich kurz auf rechtliche Aspekte bei Google AdSense ein.

Best Practices

Man muss das Rad nicht immer komplett neu erfinden. Aus diesem Grund gehe ich ebenfalls auf Best Practices ein, die ich aus meiner Erfahrung empfehlen kann. Natürlich sind das nur Empfehlungen, die man auf jeden Fall testen sollte.

Fehler

Man kann bei Google AdSense auch einige Fehler machen, die zu weniger Einnahmen führen. Solche Fehler stelle ich vor und gebe Tipps, wie man diese vermeidet.

Optimierung

Ein ganz wichtiger Punkt ist die AdSense-Optimierung, die ich natürlich ebenfalls im Video thematisiere. Ohne eine stetige Optimierung wird man nicht mal annähernd das Einnahmepotential von Google AdSense ausschöpfen können. Deshalb gehe ich auf das Testen von AdSense-Anzeigen ein und worauf man dabei achten sollte.

Beispiele

Das eine oder andere kleine Beispiel für die Nutzung von Google AdSense stelle ich im weiteren Verlauf des Videos vor. Dabei zeige ich, dass sich AdSense nicht nur auf großen und trafficstarken Websites lohnt.

Alternativen

Zum Abschluss des Videos widme ich mich den möglichen Alternativen zu Google AdSense. Das kann notwendig sein, wenn man z.B. bei AdSense gesperrt wurde.

So geht es weiter

In Kürze folgt der zweite Teil meiner Einnahmequellen-Videoserie mit einer sehr lukrativen, aber nicht so einfachen Einnahmequelle.