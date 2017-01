Ist der Google Keyword Planer in Zukunft nutzlos oder nicht?

Werbung



Google war in der Vergangenheit eigentlich ganz nett zu den SEOs in aller Welt. Mit dem Google Keyword Planer im AdWords-Account konnte man sich sehr gut das Suchvolumen einzelner Suchbegriffe anschauen.

Doch damit soll es in Zukunft vorbei sein, zumindest für all jene, die keine guten AdWords-Werbekunden sind.

Was genau Google beim Keyword Planer ändern will und welche Auswirkungen dies hat, erfahrt ihr im Folgenden.



Was ist der Google Keyword Planer?

Beim Google Keyword Planer handelt es sich um ein Tool innerhalb von Google AdWords. Man muss also ein AdWords-Konto haben, um dieses nutzen zu können. Allerdings musste man bisher keine aktive Werbekampagne haben, um darauf zugreifen zu können.

Mit dem Google Keyword Planer kann man sich zu einzelnen Suchbegriffen ähnliche Begriffe anzeigen lassen, was z.B. für die Artikelideen-Findung schon mal ganz interessant ist. Noch wichtiger ist für viele aber die Anzeige des Suchvolumens.

Zu jedem Suchbegriff wird angezeigt, wie oft dieser im Schnitt von Google-Nutzern gesucht wird. Das ist eine sehr nützliche Information, wenn man z.B. eine Nischenwebsite erstellen möchte. Schließlich möchte man sichergehen, dass es genug potentielle Interessenten an einem Thema gibt.

So hat das Tool bisher funktioniert

Bisher konnte man unbegrenzt auf dieses Tool zugreifen. Man konnte nach so vielen Suchbegriffen recherchieren wie man wollte. Das haben viele SEOs, Affiliates und andere Selbständige im Netz auch regelmäßig getan.

Hier ein Beispiel, wie der Keyword Planer bisher funktioniert. Ich habe hier nach dem Begriff „Mikrofon“ gesucht:

Als Ergebnis dieser Suche werden mir verwandte Keywords angezeigt und jeweils das Suchvolumen:

Wie man sehen kann, werden auch zu jedem Keyword die Veränderungen über das Jahr angezeigt, so dass man sehen kann, ob es sich um saisonale Keywords handelt.

Auf diese Weise konnte man bisher also recht genau auswerten, wie beliebt ein Keyword ist und darauf basierend entscheiden, ob es sich z.B. lohnt dazu eine Nischenwebsite zu erstellen.

Wie ich den Google Keyword Planer bisher genutzt habe

Ich selber habe das Tool vor allem für die Analyse von Nischen genutzt. Mit Hilfe des Tools Market Samurai*, welches unter anderem die Daten des Keyword Planers nutzt, habe ich eigene Nischenideen analysiert. Dazu gehört unter anderem die Frage, wie viele Nutzer im Monat nach dem Begriff suchen.

Das ist wichtig, da Nischenwebsites ja generell schon recht kleine Nischen bedienen und es da eben doch einen Unterschied macht, ob 500 oder 5.000 Leute im Monat danach suchen.

Mit dem Keyword Planer war es bisher sehr gut möglich hier recht genaue Analysen durchzuführen und auf deren Grundlage eine gute Nische auszuwählen.

In Zukunft ungenauere Angaben

Doch damit scheint es in Zukunft vorbei zu sein. Jedenfalls plant Google einige stärkere Änderungen.

Für normale Werbekunden mit einem ordentlichen Werbebudget ändert sich nichts. Diese bekommen weiterhin die genauen Keyword-Daten angezeigt.

Dagegen bekommen AdWords-Konto-Besitzer, die keine aktive AdWords-Kampange laufen haben oder nur wenig Geld ausgeben, in Zukunft nur noch recht ungenaue Werte angezeigt. Nach Angaben einer Google Mitarbeiterin werden diese in Zukunft nur noch Traffic-Bereiche zu einzelnen Keywords sehen. Diese wurden als Beispiele genannt: 0, 1-100, 100-1K, 1K-10K, 10K-100K, 100K-1M, 1M+. In diesem Artikel sieht man davon einen Screenshot.

Zudem kann es sein, dass es ein Limit bei den Daten-Abfragen gibt, welches für diese Personen greift. Man kann also nur noch eine begrenzte Anzahl Keywords in einem bestimmten Zeitraum analysieren.

Unter dem Strich bedeutet dies also, dass in Zukunft nur noch gute Werbekunden in den Genuß der genauen Suchvolumen-Daten kommen werden.

Kritik

Die Kritik an den Änderungen ist natürlich recht groß.

Zum einen sind bestehende AdWords-Werbekunden unsicher, was genau das nun bedeuten wird. Leider wurden keine genauen Angaben gemacht, wie viel Werbebudget in Zukunft pro Monat ausgegeben werden muss, um die vollen Daten zu sehen. Ebenso gab es keine genauen Angaben zu dem Abfrage-Limit. Das ist leider von Google sehr unprofessionell, da man mit diesem Foren-Beitrag die eigenen Kunden eigentlich nur verunsichert hat.

Hinzu kommt, dass dies wohl bedeutet, dass AdWords-Einsteiger erstmal auch keine genauen Daten sehen werden. Gerade Gründer und ähnliche wollen ja erstmal schauen, was sich lohnt und die eine oder andere kleine Kampagne testen. Da wäre eine nur sehr ungenaue Datenbasis nicht wirklich hilfreich, um es mal vorsichtig zu sagen.

Alles in allem kann ich Google zwar verstehen, dass man automatische Bot-Anfragen nach dem Suchvolumen in Zukunft verhindern will. Ich verstehe auch, dass Google das Tool nicht für SEOs bereitgestellt hat, sondern für Werbekunden. Dennoch ist die Ankündigung mehr als unklar und ich glaube nicht, dass sich Google damit einen Gefallen getan hat.

Ist der Google Keyword Planer in Zukunft nutzlos?

Wenn das so kommen sollte, wie angekündigt, ist das Google Keyword Tool für mich tatsächlich weniger nützlich. Sicherlich kann man noch immer ungefähr abschätzen, ob ein Keyword ein gutes Suchvolumen hat oder nicht, allerdings wird es gerade bei kleinen Nischen schwieriger.

Nischenwebsite-Themen haben oft weniger als 10.000 Suchanfragen pro Monat. Die Anzeige 1K-10K (das K steht für 1.000, also 1.000 bis 10.000 Suchanfragen) für ein Keyword ist dann aber nicht sehr hilfreich. 1.000 Suchanfragen pro Monat sind für das Hauptkeyword zu wenig. Man müsste dann in Zukunft entweder das Risiko mit einem Keyword und hoffen, dass das Suchvolumen eher Richtung 10K liegt oder nur noch auf Keywords setzen, die im Bereich 10K-100K Suchanfragen liegen. Hier ist es aber deutlich unwahrscheinlicher, dass man eine Nische findet, die noch nicht so überlaufen ist.

Unter dem Strich ist es also schon so, dass das Keyword Tool für mich nutzloser wird, auch wenn es sicher nicht komplett nutzlos ist.

Fazit

Auch wenn ich nachvollziehen kann, dass Google gegen die massenhafte Nutzung ihres Keyword Tools durch Bots und ähnliche automatisierte Anfragen vorgehen will, so finde ich die bisherigen Ankündigungen sehr problematisch.

Sowohl die Tatsache, dass kleine Werbekunden und AdWords-Einsteiger dadurch benachteiligt werden sollen, als auch die unklare Informationspolitik werfen kein gutes Bild auf die Verantwortlichen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Änderungen negative Auswirkungen auf die Zahl der Werbekunden haben könnte. Schließlich ist es schon jetzt nicht so einfach eine lohnende Werbekampagne umzusetzen. Mit schlechteren Suchvolumen-Angaben wird das in Zukunft noch schwieriger für neue Werbekunden.

Ihr solltet auf jeden Fall nochmal die Chance nutzen und mit Hilfe des Keyword Tools interessante Keywords recherchieren, so lange hier in Deutschland noch die vollen Daten angezeigt werden.

