Apple muss blechen, Amazons Bestellbutton, Armutskarte – Links der Woche

Große Konzerne machen oft Dinge, die den normalen Menschen nicht gefallen. In dieser Woche gab es aber mal gute Nachrichten.

So wurde die Netzneutralität gestärkt und auch Apple wird für finanzielle Tricksereien zur Kasse gebeten.

Apple muss blechen

Schon häufiger wurde darüber berichtet, wie Weltkonzerne Steuerschlupflöcher nutzen und auf diese Weise Milliarden Dollar/Euro sparen. In Europa machen das viele Großkonzerne ebenfalls, darunter auch Apple.

Die EU hatte davon aber nun genug und hat die Steuermethoden von Apple in Irland geprüft. Herausgekommen ist nun eine Nachzahlung von 13 Milliarden Euro.

Ich finde das gut, da diese Machenschaften teilweise echt schlimm sind, während normale Selbständige ehrlich gegenüber dem Finanzamt sind bzw. sein müssen.

Netzneutralität

Gute Nachrichten für alle, die kein Zweiklassen-Internet wollen. Die Europäische Union hat sich klar für die Netzneutralität eingesetzt und bestimmte Deals zwischen Providern und Online-Diensten stark eingeschränkt.

In Zukunft wollten die Telekom und andere Anbieter solche Deals mit Spotify, Netflix und Co. noch weiter ausbauen und damit eben auch einen Teil der Internetnutzer benachteiligen.

Dem wurde nun ein Riegel vorgeschoben, indem klar gestellt wurde, dass kein Internet-Nutzer benachteiligt werden darf.

Steuererklärung nur noch digital

Schon länger sollte man als Selbständiger seine Steuererklärung digital abgeben und nicht mehr auf Papier.

Nun setzen die Finanzämter das auch streng durch. Wer weiterhin eine Papiersteuererklärung einreicht, muss mit Verspätungszuschlägen rechnen, da diese als nicht abgegeben gilt.

Mehr Informationen und Tipps dazu finden sich auf gruenderlexikon.de.

Erste Jobs

Was haben heute bekannten Menschen eigentlich früher gemacht? Schließlich waren sie nicht immer CEO oder Präsident.

In einer Infografik gibt es dazu interessante Infos. So hat z.B. Warren Buffet als Zeitungsjunge gearbeitet und Michael Dell als Abwascher im Restaurant.

Das zeigt, dass jeder klein anfängt und man es mit viele Arbeit und Engagement zu etwas bringen kann. Es muss ja nicht gleich CEO oder Präsident sein. :-)

Top-Artikel in dieser Woche auf Selbstaendig-im-Netz.de

Amazons Bestellbutton

Eine coole Produktneuheit hat Amazon diese Woche angekündigt. Die Amazon Dash Buttons sollen es ermöglichen, Verbrauchsprodukte mit einem Fingerdruck zu bestellen.

Die Idee ist schon klasse. Ein gebrandeter Mini-WLAN-Button, den man an jeder Stelle anbringen kann. So z.B. den Ariel Button an der Waschmaschine und den Gilette Button am Badezimmer-Spiegel. Sobald ein Produkt zu Ende geht, kann man den Button drücken und es so nachbestellen.

Hier hat Amazon zusammen mit den Markenherstellern ein interessantes Produkt umgesetzt, welches auch der Zielgruppe durchaus hilft. Mal schauen, wie gut es dann wirklich funktioniert und ob es angenommen wird.

Das Smartphone muss draußen bleiben

Wer kennt das nicht? Man sitzt mit Freunden im Restaurant oder in der Kneipe und irgendwer spielt immer mit seinem Smartphone herum.

Das hat einem Pubbesitzer in England aber nun gereicht. Er hat in seinem Pub einen Faradayschen Käfig installiert, so dass alle Funksignale geblockt werden.

So wie es Nichtraucher-Restaurants gibt, sollte es in Zukunft auch mehr Nicht-Smartphone-Restaurants geben. :-)

Etsy Hauptquartier

Etsy ist ein Markplatz für Selbstgemachtes. Individualität wird hier großgeschrieben.

Da überrascht es nicht, dass das neue Hauptquartier der Firma in New York ebenfalls kreativ gestaltet ist. Zudem hat man auf Nachhaltigkeit und Verantwortung geachtet.

Ich finde die neuen Büros sehr schick.

Armutskarte

Die Technologie im Bereich Digitale Karten ist sehr weit fortgeschritten. Kaum einer geht heute noch ohne einen Routenplaner aus dem Haus.

Doch man kann die Technik auch für andere (sinnvollere?) Dinge nutzen. Forscher von der Stanford-Uni haben nun ein Verfahren entwickelt, mit dem man auf Basis von Satellitenbildern herausfinden kann, wie arm bestimmte Gegenden sind.

Diese Analyse ermöglicht einen ganz anderen Blick auf Armutsregionen und wie man diesen helfen kann.

Ich wünsche euch ein schönes Spätsommer-Wochenende.