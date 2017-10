Es hat lange gedauert, aber ich habe mal wieder ein paar Antworten vom Amazon Partnerprogramm für einige Leserfragen bekommen.

Darin geht es unter anderem um Sternebewertungen, Provisions-Kategorien, Eigenbestellungen, Urheberrechte und einiges mehr.

Da die Antworten direkt vom Team des Amazon PartnerNets kommen, sollte man sich darauf verlassen können.

(Zum ersten Artikel mit Antworten vom Amazon PartnerNet.)



Im Folgenden liste ich insgesamt 7 Fragen von Lesern meines Blogs rund um das Amazon Partnerprogramm auf und die offiziellen Antworten vom Amazon PartnerNet Team.

Alle Antworten vom Amazon PartnerNet:

1. Maskierung, Produktbilder, API, Zukunft ...

2. Bewertungen, Provisionen, Eigenbestellungen ...

3. Niedrige Conversionrate, Eigene Buttons, Bilder ...

4. Amazon-Logo, Affiliatelinks in E-Mails, Freunde ...



„Das Star-Rating und die Anzahl der Bewertungen werden seit einiger Zeit nicht mehr über die API bereit gestellt. Viele WordPress Plugins holen sich diese Angaben daher nun direkt von der Amazon Seite, was laut Partnerprogramm Bedingungen eigentlich untersagt ist.

Wie ist die Verwendung besagter WordPress Amazon Plugins geregelt und gibt es diese beiden Angaben in Zukunft wieder per API? Ist es nur nicht gestattet diese automatisiert zu übernehmen? Wie sieht es aus, wenn ich das ganze manuell übernehme?“