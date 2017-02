WERBUNG WERBUNG



Meine Einnahmen-Umfrage 2016 läuft nun seit gut 2 Wochen und da möchte ich einen kurzen Zwischenstand veröffentlichen.

Dabei gehe ich auf die Zahl der Teilnehmer ein und schaue mir an, was sich bisher so abzeichnet.

Falls du noch nicht an der Umfrage teilgenommen hast, dann mach das BITTE. :-)



Zwischenstand der Einnahmen-Umfrage 2016

An meiner Umfrage haben bisher 53 Personen teilgenommen. Das ist für zwei Wochen nicht so wirklich viel, aber ich hoffe, es werden noch deutlich mehr.

Dennoch sind die Antworten schon sehr interessant und lassen viele spannende Einblicke zu.

Zudem könnt ihr ja auch eine Mail-Adresse am Ende der Umfrage angeben, wenn ihr an einem Interview auf Selbständig im Netz interessiert seid. Da wird es sicher in Zukunft viele tolle Interviews mit Einblicken und Tipps geben.

Aber schauen wir uns mal den Zwischenstand bei 2 Fragen genauer an.

Bei der Frage nach der Website-Art sieht der Zwischenstand z.B. so aus:

Bisher haben vor allem Blogger teilgenommen, aber auch Affiliates und Nischenwebsite Betreiber sind häufiger dabei. Online-Shop und -Service Betreiber fehlen dagegen noch.

Eine andere interessante Frage betrifft die Zeit, die pro Monat in die eigenen Website investiert wird. Hier zeigt sich, dass die meisten Teilnehmer aktuell wohl eher nebenbruflich aktiv sind.

Der Großteil der Teilnehmer kümmert sich bis zu 20 Stunden um die eigene Website. Allerdings gibt es auch rund 10%, die mehr als 100 Stunden pro Monat investieren und anscheinend wirklich Vollzeit Selbständig im Netz sind.

Surveymonkey ist auf jeden Fall ein sehr flexibles Tool, welches mir später umfangreiche Auswertungen ermöglicht.

Jetzt teilnehmen!

Ich würde mich sehr freuen, wenn du an meiner Umfrage teilnimmst. Die Daten werden völlig anonym ausgewertet und es dauert nur ein paar Minuten.

Danke für deine Teilnahme.