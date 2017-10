Die erste Woche des 13 Wochen Projekts ist geschafft.

Ich hatte mir für die vergangenen 7 Tage gleich mal eine gar nicht so einfache Aufgabe vorgenommen, die ich aber schon lange vor mir herschiebe.

Wie die Umsetzung der neuen Startseite von „Selbständig im Netz“ lief, erfahrt ihr im Folgenden.



Neue Startseite – Rückblick Woche 1



In einem Blog ist es ganz normal, dass auf der Startseite die letzten Artikel in chronologischer Reihenfolge angezeigt werden.

Doch „Selbständig im Netz“ ist schon lange kein normaler Blog mehr. Eher ein Business-Magazin, in dem ich inzwischen auch viele statische Inhalte veröffentlicht habe. Zudem sind viele der älteren Artikel zeitlos und damit immer noch lesenswert.

Es war also an der Zeit die Startseite ein wenig zu verändern und etwas Neues auszuprobieren. Das ist natürlich auch für mich Neuland gewesen und entsprechend viel Zeit habe ich in den letzten Tagen in diese Aufgabe investiert.

Hier nochmal einen Blick auf die alte Startseite:



Analyse

Als erstes habe ich mir die Statistiken für die Startseite angeschaut. Natürlich hatte ich mir bereits Gedanken über die Inhalte der Startseite gemacht, aber ohne eine Analyse der Besucher wollte ich die Änderungen nicht vornehmen.

Und eine wichtige Erkenntnis, die mich ein wenig zur Änderung meiner Pläne gezwungen hat, war das Verhältnis von Erstbesuchern zu wiederkehrenden Besuchern. Viele nehmen an, dass die Startseite vor allem von Lesern besucht wird, die das erste mal da sind.

Dem ist aber nicht so, wie meine Statistik bestätigt. Lediglich 38,8% der Startseiten-Besucher sind zum ersten mal auf meinem Blog. Dagegen sind 61,2 % wiederkehrende Besucher.

Also sind fast 2/3 der Besucher nicht neu. Die Startseite mit Informationen allein für neue Leser zu befüllen, wäre also nicht ideal.

Inhalte für Startseite

Daraufhin habe ich mir Gedanken darüber gemacht, was für wiederkehrende Benutzer sinnvoll ist. Aber natürlich habe ich auch Content zusammengetragen, der für neue Besucher nützlich ist.

Im Zuge meiner Überlegungen habe ich mir zudem viele andere Blogs und Websites angeschaut und dort den Aufbau der Startseite analysiert. Und ich habe Artikel wie diesen gelesen und versucht Inspiration und Ideen für meine Startseite zu bekommen.

Ein wichtiger Aspekt war dabei ein klarer „Call to action“, den ich auf der Startseite einbauen wollte. Aktuelle Aktionen und Events stehen dabei im Vordergrund. Ebenso wollte ich meinen wichtigsten Newsletter etwas stärker promoten und Hilfe für neue Leser in bestimmten Themenbereichen anbieten.

Für die wiederkehrenden Leser habe ich aber auch die letzten Artikel eingebaut, allerdings in einer etwas kompakteren Art und Weise.

Es war also ein Balance-Akt zwischen Inhalten für neue und wiederkehrende Leser.

Design

Für das Design der Startseite habe ich die Möglichkeit ins Auge gefasst, auf die rechte Sidebar zu verzichten. Die ist zwar für meinen eigentlichen Blog sehr wichtig, aber auf der Startseite vielleicht eher ein wenig ablenkend und zu viel des Guten.

Also habe ich die rechte Sidebar ausgeblendet und damit mehr Platz in der Breite geschaffen.

Meine Ideen für das Startseiten-Layout habe ich übrigens auf Papier skizziert (siehe rechts) und immer wieder neue Designs durchgespielt.

Wichtig war mir dabei, dass ich im rechten oberen Block aktuelle Aktionen, Events oder Angebote präsentieren kann. Hier sind solche Sachen wie ein Autoresponder-Kurs, aktuelle Rabatte, eine neue Nischenseiten-Challenge und vieles mehr denkbar.

Dazu muss ich sagen, dass ich kein gelernter Webdesigner bin und immer die Erfahrung mache, dass ich meine ersten Entwürfe furchtbar finde. Mittlerweile weiß ich aber auch, dass ich einfach dranbleiben muss und dann wird das schon. Auch diesmal war das so, aber mit dem aktuellen Stand bin ich erstmal ganz zufrieden.

Klar ist allerdings auch, dass die Startseite keineswegs fertig ist. Das ist sozusagen die erste Version und ich werde daran in den kommenden Wochen und Monaten weiter arbeiten. Dazu werde ich die Startseite unter anderem mit CrazyEgg analysieren und mir anschauen, wohin die Besucher klicken. Zudem werde ich mir die Daten in Google Analytics genau anschauen.

Auch technisch ist die Startseite noch nicht fertig. Wenn ich endgültig zufrieden bin, werde ich sicher noch einiges an CSS auslagern, die Ladezeit optimieren und ähnliches.

Für die Anzeige der letzten Artikel auf der Startseite habe ich übrigens das Premium-Plugin Content Views* im Einsatz, von dem es auch eine kostenlose Version gibt.

Hier ein Screenshot der aktuellen Version meiner neuen Startseite:

Blog-Seite

Da die Startseite nun statisch ist, auch wenn dort einige letzte Artikel angezeigt werden, brauchte ich auch noch eine richtige neue Blog-Artikel-Seite. Das ist in WordPress aber sehr einfach machbar.

Man erstellt einfach eine leere Seite und unter „Einstellungen > Lesen“ wählt man dann die Option „eine statische Seite (unten auswählen)“ und stellt dort die beiden neuen Seiten ein:

Zudem habe ich die statische Startseite (Home) und die neue Blog-Artikel-Seite (Blog) in der Haupt-Navigation verlinkt.

Das neue Design der Startseite habe ich in diversen Browsern getestet, aber auch auf dem Smartphone. Dennoch freue ich mich auf euer Feedback, falls euch Probleme auffallen.

Erfahrungen aus Woche 1

In der ersten Woche habe ich mal wieder gelernt, dass viele Dinge in der Theorie immer so einfach klingen, aber die Umsetzung nicht so einfach ist.

Für mich war es ein Herantasten an eine Lösung, mit der ich erstmal leben kann. Viel wichtiger ist nun aber zu schauen, wie sich die Startseite entwickelt, welche Erfahrungen ich damit mache und wie das Feedback der Nutzer aussieht.

Nichts ist jemals wirklich endgültig fertig. Es gibt immer was zu lernen und es entwickelt sich weiter.

Ich bin aber sehr froh diese Sache nun endlich angegangen zu sein und freue mich auf die weitere Entwicklung.

Einfach mitmachen

Wer nun selber Lust darauf bekommen hat ein eigenes 13 Wochen Projekt zu starten, kann das natürlich jederzeit tun. Wer weniger Zeit hat, kann auch ein 4 Wochen Projekt starten. Hauptsache, man arbeitet ein paar Aufgaben von der eigenen To-Do-Liste ab. :-)

Einfach einen Aufgaben-Plan für die einzelnen Wochen erstellen und wöchentlich über den Fortschritt berichten.

Ich nutze bei Twitter übrigens den Hashtag “#13wochenprojekt”. Wenn ihr das auch macht, fällt es einfacher die Teilnehmer-Artikel zu finden. So kann ich den einen oder anderen Artikel von euch in meinen Reports verlinken.

Zwei Reports kann ich hier schon verlinken. Zum einen macht Jens mit, der die meiste Zeit der 13 Wochen für den Aufbau einer Nischenwebsite nutzen will. Das 13 Wochen Projekt dafür zu nutzen, ist ein interessanter Ansatz. Aber warum nicht.

Und auch Sebastian kombiniert Nischenseiten-Aufbau und 13 Wochen Projekt. Da können wohl einige die nächste Nischenseiten-Challenge nicht abwarten. ;-)

So geht es weiter

In Kürze erscheint mein Artikel zur zweiten Woche. Darin stelle ich meine nächste Aufgabe vor.