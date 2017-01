3 Google Keyword Planer Alternativen zur Keyword-Recherche für Blogs und Nischenwebsites

Werbung



Werbung

Für SEOs und Website-Betreiber ist es sehr wichtig zu wissen, nach welchen Begriffen wie oft in Google gesucht wird. Dadurch erfährt man, was die Leute interessiert und welche Themen man behandeln sollte auf der eigenen Website.

Bisher haben die meisten dafür das Google AdWords Keyword Tool genutzt. Allerdings plant Google in Zukunft Einschränkungen bei diesem Tool für all jene, die nicht viel Geld in AdWords ausgeben.

Deshalb möchte ich in diesem Artikel ein paar Alternativen zum Google Keyword Planer vorstellen.



Keyword Recherche

Bevor ich zu den Alternativen komme, noch kurz ein paar Worte, warum es überhaupt wichtig ist zu wissen, nach welchen Begriffen wie oft gesucht wird.

Nicht jedes Thema ist gleich gut für eine neue Website geeignet. Es gibt 3 Haupt-Bereiche, die man prüfen sollte, bevor man eine neue Website zu einem bestimmten Thema umsetzen. Neben der Konkurrenz-Situation und den Möglichkeiten zum Geld verdienen, ist auch das Suchvolumen eine wichtige Kennzahl.

Es macht schließlich wenig Sinn eine Website zu einem Thema zu starten, das kaum jemanden interessiert. Zumindest sollte man dann davon die Finger lassen, wenn man mit der Website Geld verdienen will.

Ich analysiere z.B. meine Ideen für neue Nischenwebsites mit dem Google Keyword Planer, um herauszufinden, wie viele Internet-Nutzer nach bestimmten Nischenthemen googlen. Bei Nischen ist das noch wichtiger, als bei recht bekannten Themen. Da kann man sich grundsätzlich sicher sein, dass es genug Leute interessiert. Aber bei kleinen Produktnischen sollte man die Keywords schon genau analysieren.

Ich sehe nämlich bei der jährlichen Nischenseiten-Challenge immer wieder ein Problem bei vielen Teilnehmern. Sie analysieren die Nischenidee nicht, die sie haben, sondern legen gleich los. Oft stellt sich dann später heraus, dass es keine wirklich oft gesuchte Nische ist und dann wird man damit auch nur wenig verdienen.

Werbung

Zukunft des Google Keyword Planers

Vor ein paar Wochen hat Google nun angekündigt, die Suchvolumen-Daten nur noch eingeschränkt zur Verfügung zu stellen. In Zukunft sollen nur noch gute AdWords-Werbekunden (angeblich ab 20 Euro Werbebudget pro Tag) in den Genuss der konkreten Suchvolumen-Daten kommen.

Wer dagegen weniger oder gar kein Geld für AdWords-Werbung ausgibt, soll angeblich nur noch ungefähre Werte sehen. Z.B. 1.000 bis 10.000 Suchen im Monat für ein Keyword. Das ist natürlich eine große Einschränkung, da es schon einen großen Unterschied macht, ob ein Keyword 2.000 mal oder 9.000 mal im Monat gesucht wird.

Bei mir werden aktuell aber noch die detaillierten Werte angezeigt, obwohl ich kein Geld für AdWords-Anzeigen ausgebe.

Im Folgenden seht ihr einen Screenshot mit 6 Keywords, die für meinen Blog und verschiedene Nischenwebsites wichtig sind:



Aber immer wieder höre und lese ich von anderen Internet-Nutzern, dass deren Google Keyword Planer Daten schon umgestellt wurden.

Siehst du noch die detaillierten Suchvolumen-Werte oder nur noch Traffic-Bereiche? Ich sehe nur noch Suchvolumen-Bereiche. (90%, 141 Stimmen)

Ich sehe noch die genauen Werte wie immer. (6%, 10 Stimmen)

Ich nutze das Google Keyword Tool nicht. (4%, 6 Stimmen) Teilnehmerzahl: 157 (1 Stimmen)

Loading ... Loading ...

Google Keyword Planer Alternativen

Als Selbständiger im Netz sollte man sich auf die Zeit vorbereiten, wenn der Gookle Keyword Planer keine konkreten Zahlen mehr ausgibt. Es gilt nach Alternativen Ausschau zu halten.

Ich habe in einer Umfrage unter meinen Lesern gefragt, ob sie in Zukunft den Google Keyword Planer noch einsetzen werden oder ob er durch die Änderungen nutzlos wird.

Hast du bisher den Google Keyword Planer genutzt? Ja, aber nun wird er nutzlos. (52%, 59 Stimmen)

Ja und das werde ich auch weiterhin. (41%, 46 Stimmen)

Nein, ich habe diesen nicht genutzt. (6%, 7 Stimmen)

Was ist das? (1%, 1 Stimmen) Teilnehmerzahl: 113 (1 Stimmen)

Loading ... Loading ...

Mehr als die Hälfte der Umfrage-Teilnehmer ist der Ansicht, dass dieser dann nutzlos ist.

Deshalb stelle ich im Folgenden ein paar Alternativen vor, die man sich mal anschauen sollte.

Bing Webmaster Tools

Das Tool „Schlüsselwort-Recherche“ in den Bing Webmaster Tools ist als Beta gekennzeichnet, aber einen Blick wert. Bing ist die Suchmaschine von Microsoft und in Deutschland nicht wirklich weit verbreitet. So sind es in meinem Blog nur rund 1% der Besucher, die über Bing kommen.

Dennoch hat Microsoft in seinem Tool viele Daten und insgesamt dürften die aus statistischer Sicht interessant sein. Natürlich sollte man hier nicht die absoluten Werte so ernst nehmen, aber relativ gesehen können auch die Daten von Bing zum Vergleich verschiedener Keywords interessant sein.

Der folgende Screenshot zeigt die Ergebnisse für die selben 6 Suchbegriffe, die ich bereits weiter oben analysiert hatte:

Hier sieht man natürlich deutlich Unterschiede in den absoluten Suchvolumen-Werten, was aber nicht verwunderlich, da Bing viel weniger genutzt wird.

Allerdings muss man hier bedenken, dass die angegebenen Werte für 3 Monate sind. Pro Monat ist es also jeweils ein Drittel des Suchvolumens. Man kann auch benutzerdefiniert einen bestimmten Monat auswählen oder z.B. ein ganzes Jahr und dann selbst den Durchschnittswert bilden.

Aber man sieht eben auch deutliche Unterschiede bei den einzelnen Keywords und wenn man verschiedene Nischen vergleicht, kann man auch mit dem Bing Keyword Tool herausfinden, welche Themen populärer sind.

Ich finde das Bing Keyword Tool sehr interessant und eine nützliche Alternative, auch wenn man die Werte natürlich mit Vorsicht genießen sollte.

Moz Keyword Explorer

Der Moz Keyword Explorer ist Teil eines kostenpflichtigen SEO-Services, aber zumindest eingeschränkt kostenlos nutzbar. Es sind pro Tag nur 2 Keyword Abfragen kostenlos. Das ist nicht viel, aber immerhin kann man Werte bekommen.

Wie man am folgenden Screenshot sehen kann, erfolgt die Anzeige des Suchvolumens allerdings in Traffic-Bereichen und nicht in konkreten Zahlen.

Da stellt sich natürlich die Frage, wie hilfreich das ist. Man könnte da auch gleich die Bereichsanzeigen des neuen Google Keyword Planers nutzen, oder? Das kann ich erst dann wirklich vergleiche, wenn ich die neue Anzeigen des Google Keyword Planers habe.

Interessant sind aber auch die Bewertungen der Schwierigkeit, Möglichkeiten und des Potentials des Keywords. Zudem werden ein zusätzliche Keyword-Vorschläge mit Werten angezeigt.

Ingesamt ist der Moz Keyword Explorer zu eingeschränkt (2 Keywords am Tag) und gibt keine genauen Werte aus. Dennoch ist er mal einen Blick wert.

kwfinder.com

Unter kwfinder.com gibt es ein Tool, welches von vielen als tolle Alternative zum Google Keyword Tool empfohlen wird.

Und es sieht auch erstmal sehr gut aus, wie der folgende Screenshot beweist.

Schaut man sich die Werte allerdings genauer an, dann fällt auf, dass es genau dieselben Werte wie beim Google Keyword Planer sind. Die Frage ist, wie es damit in Zukunft weitergeht. Wenn die Einschränkungen auf breiter Basis aktiviert werden, könnte ich mir vorstellen, dass auch dieses Tool nutzlos wird.

Allerdings hat ein Leser bereits darauf hingewiesen, dass Drittanbieter-Tools diese Einschränkung wohl nicht bekommen sollen. Könnte kwfinder.com also auch weiterhin auf die korrekten Keyword-Daten von Google zugreifen, wäre das eine sehr schöne Lösung. Auch wenn nur 5 kostenlose Recherchen pro Tag möglich sind.

Ob dieses Tool dauerhaft wirklich eine Alternative ist, wird man in den kommenden Monaten sehen.

Suchvolumen-Vergleich

Ich habe mal eine kleine Tabelle erstellt, in der ich die Daten der 3 vorgestellten Alternativen mit den Werten aus dem Google Keyword Planer vergleiche:

Google Bing (1M) % Unterschied MOZ KWFinder Fuerteventura 165.000 13.858 -91% 118.000-300.000 165.000 Selbstständig 60.500 1.227 -98% 30.300-70.800 60.500 Werkzeugkoffer 33.100 559 -98% 30.300-70.800 33.100 Luftentfeuchter 22.200 2.091 -91% 11.500-30.300 22.200 Bautrockner 6.600 484 -93% 6.500-9.300 6.600 Jandia 3.600 1.612 -56% 2.900-4.300 3.600

(Ich habe das Bing-Suchvolumen, welches ja in der Summe für 3 Monate war, durch 3 geteilt.)

Bing zeigt deutlich niedrige absolute Werte an, aber relativ gesehen sind diese dennoch interessant. Die Richtung ist insgesamt schon erkennbar, aber gerade bei den Nischenkeywords sind die Unterschiede zum Google Tool dennoch auffällig. Dass z.B. „Luftentfeuchter“ in Bing öfter gesucht wird als „Selbstständig“, ist schon sehr merkwürdig.

Die Spalte „% Unterschiede“ zeigt an, wie der Unterschied zu den Google-Daten ist. Hier sieht man bei den meisten Keywords, dass absolut gesehen natürlich deutlich weniger Suchen angezeigt, aber im Verhältnis dennoch halbwegs ähnliche Werte ausgegeben werden. So suchen auch in Bing deutlich weniger Leute nach „Werkzeugkoffer“, als nach „Fuerteventura“. Das Suchvolumen für „Jandia“ zeigt aber auch, dass die Bing-Werte schon mit Vorsicht zu genießen sind.

Man muss vor allem andere Grenzwerte als bei Google nutzen. Während man im Google Keyword Planer nach Keywords mit mindestens 5.000 Suchen pro Monat sucht, sind es in Bing eher 500-1.000 Suchen pro Monat, die ein interessantes Keyword haben sollte

Das MOZ Keyword Tool bietet zwar nur Traffic-Bereiche an, aber die liegen gar nicht so schlecht. Die Einschränkung auf 2 Suchen pro Tag ist aber schon hinderlich. Gut finde ich aber, dass man sich hier auch Keyword Vorschläge passend zum eingegebenen Keyword anschauen kann.

Zudem sind die Traffic-Bereiche etwas feiner, als beim Google Keyword Planer in Zukunft. Diese liegen bei 0-10, 11-50, 51-100, 101-200, 201-500, 501-850, 851-1.700, 1.701-2.900, 2.901-4.300, 4.301-6.500, 6.501-9.300 und so weiter. Man kann hier also doch relativ gut einschätzen, wie interessant ein Keyword ist.

Der KWFinder zeigt exakt dieselben Werte an, aber da habe ich wie gesagt Zweifel, ob der in Zukunft noch funktioniert. Ich gehe nicht davon aus.

Wie geht es weiter?

Es gibt durchaus Alternativen zum Google Keyword Planer, aber natürlich nur mit Einschränkungen.

Das ist auch klar, denn nur Google allein kennt seine genauen Daten zum Suchvolumen. Während ein Drittanbieter z.B. die Google-Rankings auswerten kann, kommt dieser nicht an die Suchvolumen-Werte heran, wenn Google diese nicht mehr herausgibt.

Deshalb habe ich starke Zweifel, dass es in Zukunft überhaupt mal eine gleichwertige Alternative zum Google Keyword Planer geben wird. Wenn überhaupt, dass werden es nur Annäherungswerte sein.

Als Tipp zum Schluss wäre noch zu sagen, dass ihr die Möglichkeit aktuell noch nutzen solltet, um die korrekten Daten aus dem Google Keyword Planer herauszuziehen, solange es möglich ist.

Wenn ich dann irgendwann selber nur noch die Traffic-Bereiche im Google Keyword Planer angezeigt bekomme, werde ich sicher einen weiteren Artikel veröffentlichen und mir anschauen, wie nützlich das Tool dann wirklich noch ist.