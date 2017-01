Checkliste und Fazit – Newsletter erstellen Teil 17

Werbung



Hier ist er also, der letzte Teil meiner Artikelserie über die Erstellung eines neuen Newsletters.

Zum Abschluss habe ich für euch eine Checkliste zusammengestellt, in der ihr die wichtigsten Punkte findet, auf die ihr bei eurem Newsletter achten solltet.

Zudem gibt es ein kleines Fazit zu meiner Artikelserie.

Teile der Artikel-Serie:

1. Einführung

2. Ziele, Planung und technische Möglichkeiten

3. Warum du einen Zeitplan brauchst und mein Redaktionsplan

4. Anmeldung, Tarife und Einstellungen inkl. Video

5. Abonnenten finden – Tipps, Formulare, Recht und mehr

6. Layout, Vorlagen und Personalisierung

7. Optimale Inhalte

8. Der erste Newsletter Schritt für Schritt

9. Der Inhalts-Editor von CleverReach

10. Statistiken auswerten und nutzen

11. Newsletter-Optimierung mit A/B Tests

12. Geld verdienen mit dem eigenen Newsletter

13. Wie oft sollte man einen Newsletter versenden

14. Mit einem Autoresponder automatisch Geld verdienen

15. Neue Möglichkeiten und keine Arbeit mit Automation

16. Typische Fehler und Probleme vermeiden





Newsletter-Checkliste

Die Erstellung eines Newsletters ist mit vielen Schritten verbunden und es gibt einige Dinge zu beachten, damit man einen erfolgreichen Newsletter einsetzen kann und davon profitiert.

Das fängt an bei der Idee für den Newsletter und den ersten Planungen. Aber auch bei der technischen Umsetzung und der Gewinnung von Abonnenten gibt es einiges zu beachten. Nicht zuletzt ist natürlich auch die Erstellung von Newsletter-Inhalten mit dem einen oder anderen Stolperstein versehen.

Aus diesem Grund habe ich in einer Checkliste nochmal die wichtigsten Punkte und Schritte für den eigenen Newsletter zusammengefasst. Auf diese Weise habt ihr einen optimalen Überblick über die wichtigsten Elemente und Maßnahmen, um einen erfolgreichen Newsletter aufzubauen.

Hier könnt ihr euch die Checkliste kostenlos herunterladen (PDF). Es würde mich sehr freuen, wenn ihr diesen Artikel teilt und anderen weiterempfehlt.

Fazit

Es ist doch eine recht umfangreiche Artikelserie mit insgesamt 17 Teilen geworden. Da ich in den letzten Jahren intensiver mit Newslettern gearbeitet habe, konnte ich viele eigene Erfahrungen einbringen, lerne aber natürlich auch selber immer noch dazu.

Die Artikelserie ist aber auch deshalb so umfangreich geworden, weil ein Newsletter viele Möglichkeiten bietet, aber auch einiges an Vorbereitung und Planung erfordert. Nimmt man sich allerdings die Zeit dafür, dann kann man ein sehr gutes und effizientes Marketing-Instrument aufbauen, welches einen zudem unabhängiger von Google und Co. macht.

Ich werde auf jeden Fall weiterhin mit meinen Newslettern arbeiten, Neues lernen und hin und wieder in Artikeln über meine Erfahrungen und Tipps berichten.

Falls ihr Fragen rund um den Newsletter-Versand habt, dann schreibt mir doch einfach eine Mail an info@selbstaendig-im-netz.de oder hinterlasst hier einen Kommentar. Ich greife eure Fragen gern auf und beantworte sie in einem meiner nächsten Artikel.

