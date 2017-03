Endlich mehr Einnahmen mit dem Amazon Partnerprogramm – Artikelserie Teil 1

Werbung

Das Amazon Partnerprogramm, bzw. Amazon PartnerNet, ist eines der größten Partnerprogramme der Welt.

Auch in Deutschland ist das Partnerprogramm sehr beliebt und es gibt hunderttausende Affiliates. Doch nur ein Bruchteil davon erzielt wirklich gute Einnahmen damit.

In dieser neuen Artikelserie zeige ich euch, wie ihr endlich mehr Einnahmen mit dem Amazon Partnerprogramm erzielen könnt.

Im Folgenden findet ihr das Inhaltsverzeichnis meiner Artikelserie.

Zudem erfahrt ihr, wie ihr Tipps von mir für eure Amazon-Affiliatewebsite bekommen könnt.



Endlich Geld verdienen mit dem Amazon Partnerprogramm

Ich nutze das Amazon Partnerprogramm bereits seit vielen Jahren, habe am Anfang aber kaum etwas damit verdient.

Ich hatte dieselben Probleme, wie viele Anfänger, die das PartnerNet das erste mal nutzen.

Doch mit der Zeit habe ich vieles ausprobiert und eine Menge Erfahrungen gesammelt, so dass ich meine Einnahmen nach und nach steigern konnte.

Mittlerweile verdiene vierstellige Einnahmen im Monat allein mit dem Amazon PartnerNet und damit ist dieses Partnerprogramm ein wichtiges Standbein für meine Selbständigkeit.

In dieser Artikelserie zeige ich euch, wie ihr ebenfalls sehr gute Einnahmen mit dem Amazon Partnerprogramm erzielen könnt.

Was ist das Amazon Partnerprogramm?

Bevor ich zur Übersicht der Artikelserie komme eine kleine Einführung in das Amazon Partnerprogramm. Es trägt offiziell den Namen PartnerNet und ist weltweit verfügbar. Damit ist es eines der größten Partnerprogramme mit Millionen Affiliates.

Als deutscher Affiliate wird man sich normalerweise auf partnernet.amazon.de anmelden. Im nächsten Teil gehe ich genauer auf die Anmeldung ein und worauf man dabei achten muss.

Amazon PartnerNet Vorteile

Amazon bietet schon lange nicht mehr nur Bücher an. Es gibt dort viele Millionen Produkte aus allen möglichen Bereichen, so dass fast jeder Affiliate passende Produkte für seine Website finden wird.

Ein sehr wichtiger Vorteil ist, dass Amazon großes Vertrauen bei den Kunden genießt und sehr viele dort bereits ein Konto haben. Das senkt die Kaufschwelle natürlich sehr.

Es gibt in vielen Produktkategorien Vergütung zwischen 5 und 10 Prozent, was sich wirklich lohnen kann.

Ebenfalls vorteilhaft ist, dass alle Produkte im Warenkorb eines vermittelten Kunden vergütet werden und nicht nur das eine Produkt, welches man verlinkt hat. Oft genug kauft der Kunde dann sogar was ganz anderes, aber wenn man ihn über einen Affiliate-Link zu Amazon geschickt hat, dann bekommt man als Affiliate dennoch die Provision für alle gekauften Produkte.

Amazon bietet keine Rabattgutscheine an, wie es so viele Online-Shops machen. Das hat für Amazon-Affiliates den Vorteil, dass die Kunden nicht noch schnell nach einem Gutschein suchen und dann der Gutschein-Affiliate die gesamte Provision bekommt. Das ist bei vielen anderen Online-Shops leider der Normalfall.

Amazon zahlt die Einnahmen pünktlich und zuverlässig aus.

Es gibt eine Reihe von WordPress-Plugins, die für mehr Einnahmen mit dem Amazon-Partnerprogramm sorgen.

Amazon PartnerNet Nachteile

Zu den Nachteilen gehört die Tatsache, dass manche Produkt-Kategorien nur 1% Provision bieten und damit nicht sehr interessant sind.

Der bei Amazon gesetze Cookie, mit dem der Käufer dem Affiliate zugeordnet wird, ist nur 24 Stunden gültig. Das ist gegenüber anderen Partnerprogrammen recht kurz. Gelangt also jemand über meinen Amazon-Affiliatelink auf Amazon.de und kauft dort dann erst 30 Stunden später etwas, dann bekomme ich keine Provision.

Die von Amazon bereitgestellten Werbemittel sind technisch teilweise veraltet und nicht sehr zu empehlen.

Zugegeben, es gibt ein paar Nachteile, aber die Vorteil wiegen das auf, zumal man mit dem einen oder anderen Trick die Nachteile minimieren kann.

Aus meiner Erfahrung kann ich auf jeden Fall sagen, dass das Amazon PartnerNet ein sehr lukratives Partnerprogramm ist, mit dem sich aber gerade Einsteiger oft etwas schwertun.

Für wen eignet sich das Amazon PartnerNet?

Das Amazon Partnerprogramm eignet sich für alle Affiliates, die in irgendeiner Form physische oder digitale Produkte vorstellen, besprechen oder empfehlen. Ob Blog, Website oder Portal, solange die Besucher sich für bestimmte Produkte interessieren, hat man gute Chancen diese auch auf Amazon zu finden.

Aber auch für Affiliates, die eine Website in einer Fremdsprache betreiben, ist Amazon einen Blick wert. Schließlich gibt es in Europa und weltweit weitere passende Partnerprogramme von Amazon. Man kann in mehreren oder allen als Affiliate aktiv werden.

Wer dagegen sehr spezielle Dienstleistungen oder wirklich ausgefallene Produkte vorstellt, für den ist Amazon eher nichts. Aber 9 von 10 Affiliates sollten sich das Amazon PartnerNet auf jeden Fall mal anschauen und ausgiebig testen.

Schritt für Schritt zu mehr Einnahmen

Im Folgenden stellen ich das Inhaltsverzeichnis meiner Artikelserie vor und verlinke die bereits erschienenen Teile.

Welche Probleme habt ihr?

Amazon-Videokurs

Ich habe einen Videokurs zum Amazon PartnerNet in Planung.

So geht es weiter

Nächste Woche zeige ich, was man mit dem Amazon Partnerprogramm verdienen kann.