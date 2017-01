Werbung



Werbung

Das Amazon PartnerNet ist sehr beliebt und viele Affiliates versuchen sich daran. Doch was kann man damit wirklich verdienen?

Im zweiten Teil meiner Artikelserie Endlich mehr Einnahmen mit dem Amazon Partnerprogramm gehe ich dieser Frage nach und zeige Beispiele.

Zudem liste ich Faktoren auf, von denen es abhängt, wie viel man mit Amazon verdienen kann.



Wie viel kann man mit Amazon wirklich verdienen?

Diese Frage beschäftigt viele Einsteiger, was ich auch gut nachvollziehen kann. Schließlich möchten viele sicher gehen, dass es sich auch lohnt eine Affiliate-Website aufzubauen, wo sie das Amazon Partnerprogramm einsetzen.

Im Folgenden stelle ich meine eigenen Einnahmen mit dem Amazon PartnerNet vor, liste aber auch ein paar deutsche und internationale Beispiele auf.

Werbung

Meine Amazon PartnerNet Einnahmen

Ich selber setze das Amazon Partnerprogramm seit vielen Jahren ein. Seit wann genau, weiß ich gar nicht mehr. Was ich aber weiß ist, dass ich damit zu Beginn kaum was verdient habe. Erst mit der Zeit, als ich mich intensiver damit beschäftigt und viel ausprobiert und optimiert habe, stiegen meine Einnahmen.

Mittlerweile ist das Amazon PartnerNet ein sehr wichtiges Standbein für mich. Ich setze es sowohl auf meinen Blogs, als auch in meinen Nischenwebsites ein.

Hier eine Auflistung meiner monatlichen Einnahmen 2016 mit dem Amazon PartnerNet:

Monat Amazon-Einnahmen Januar 688,27 Euro Februar 693,79 Euro März 617,86 Euro April 851,94 Euro Mai 671,63 Euro Juni 998,58 Euro Juli 938,40 Euro August 1.138,41 Euro

Wie ihr sehen könnt, sind meine Einnahmen im Laufe diesen Jahres gestiegen und pendeln aktuell um die 1.000 Euro im Monat.

Hier die Zusammenfassung aus meinem PartnerNet-Account für Januar bis August 2016:

Da die Provision je nach Produktkategorie zwischen 1 und 10% liegt, waren z.B. im August vermittelte Produkte von rund 22.400 Euro notwendig, um Einnahmen in Höhe von 1.138,41 Euro zu erzielen. Im Schnitt bekam ich also eine Provision von 5%.

Ich hoffe natürlich, dass ich im Herbst das Weihnachtsgeschäft gut mitnehmen kann und die Einnahmen da nochmal steigen.

Wie viel verdient ihr im Schnitt pro Monat mit dem Amazon PartnetNet? gar nichts

weniger als 10 Euro

10 - 50 Euro

51 - 100 Euro

101 - 500 Euro

501 - 1000 Euro

1001 - 2000 Euro

mehr als 2000 Euro

Ich setze das Amazon Partnerprogramm nicht ein. Ergebnis anschauen

Loading ... Loading ...

Deutschsprachige Beispiele

Im deutschsprachigen Raum gibt es zehntausende Amazon-Affiliates, aber wie immer gibt es nur sehr wenige, die öffentlich über ihre Einnahmen sprechen.

In meinem letzten Einnahmereport findet ihr ein paar Blogs, die unter anderem Amazon-Einnahmen ausgewiesen haben.

Ausführlich habe ich erst letzte Woche einen deutschen Blog analysiert und mir dabei unter anderem die Amazon PartnerNet Einnahmen genauer angeschaut.

Auf onlinemarketingrockstars.de hat man Anfang des Jahres zurückgeblickt und die Einnahmen mit dem Amazon Partnerprogramm für 2015 aufgelistet. Diese sind nicht sehr hoch, was zeigt, dass selbst bekanntere Blogs nicht automatisch viel mit Amazon verdienen.

Einer der wenigen Blogger, die sich primär mit dem Amazon Partnerprogramm beschäftigen, hat ebenfalls ein paar Einblicke in seine PartnerNet-Einnahmen veröffentlicht. Diese sind wiederum sehr gut.

Unter den Beispielen findet man sowohl sehr geringe Einnahmen, als auch wirklich gute Verdienste. Hier zeigt sich mal wieder, dass auch das Amazon PartnerNet kein Selbstläufer ist. Klar ist aber auch, dass es in Deutschland einige wirklich sehr gut verdienende Websites gibt, die vier- oder sogar fünfstellige Einnahmen im Monat mit dem Amazon Partnerprogramm haben. Nur sie reden natürlich nicht öffentlich darüber.

Englischsprachige Beispiele

Auch im englischsprachigen Raum muss man schon etwas suchen, um Einblicke in Amazon-PartnerNet-Einnahmen zu bekommen.

Vor kurzem habe ich den Blog von Darren Rowse genauer unter die Lupe genommen. Er verdient mit seinen Projekten sehr gut und das Amazon Partnerprogramm spielt dabei eine wichtige Rolle. In einem Podcast hat er vor kurzem ebenfalls Einblicke gegeben und zumindest ein wenig ältere Daten angegeben, die zeigen, dass er im Monat rund 8.000 Dollar mit dem PartnerNet verdient.

Auf digitalreadymarketing.com wirft der Autor einen Blick auf das Jahr 2015 und gibt an, dass er rund 475 Dollar in den 12 Monaten mit dem Amazon Partnerprogramm verdient hat. Das ist nicht die Welt, zeigt aber wieder sehr schön, dass es eben nicht so einfach ist.

Ein sehr aktueller Artikel auf stream-seo.com gibt ebenfalls ein paar Einblicke. Hier sehen die monatlichen Einnahmen wiederum sehr gut aus.

Wo von hängt es ab, wie viel man verdienen kann?

Mehr halbwegs aktuelle Einblicke in die PartnerNet Einnahmen konnte ich nicht finden, aber ich denke die Beispiele zeigen schon sehr schön, dass es sowohl sehr gut verdienende Amazon-Affiliates, als auch recht geringe Einnahmen gibt.

In der Realität ist es sogar noch extremer, als diese Beispiele vermuten lassen. Wie bei den meisten Partnerprogrammen ist es auch bei Amazon so, dass nur ein kleiner Bruchteil der angemeldeten Affiliates wirklich gute Einnahmen erzielt. Die allermeisten verdienen wenig bis gar nichts. Nicht umsonst hat Amazon im Frühjahr sein Vorgehen diesbezüglich geändert und angekündigt, inaktive Affiliates nach einer Weile (und einer Warnung) zu löschen.

Es gibt aber ein paar wichtige Faktoren, die großen Einfluss darauf haben, ob man gute Affiliate-Einnahmen erzielt oder nicht.

Wichtige Faktoren für gute Einnahmen:

Nische

Die Nische ist meiner Erfahrung nach der wichtigste Faktor. Es gibt einfach Themen, zu denen man sehr gut Amazon-Produkte vorstellen kann, die sich finanziell lohnen und die häufig online gekauft werden. Neben solchen lukrativen Produkten ist auch das Suchvolumen und die Konkurrenz wichtig, denn in der Regel wird man den meisten Traffic von Google bekommen.

Traffic

Da sind wir auch schon beim Traffic. Auch wenn man im Affiliate Marketing mit relativ wenig Besuchern schon gute Einnahmen erzielen kann, was ein Grund für die Popularität von Nischenwebsites ist, so bedeutet mehr Traffic oft auch höhere Einnahmen. Deshalb spielen lesenswerte Inhalte und natürlich eine gute Suchmaschinenoptimierung eine wichtige Rolle für steigenden Traffic.

Vertrauen

Was bringt es, wenn man massig Besucher auf der eigenen Website hat, aber niemand kauft etwas? Als Amazon-Affiliate ist es zudem wichtig Vertrauen zu den Besuchern aufzubauen. Das kann man unter anderem durch die Inhalte der eigenen Website, aber auch durch die Art, wie man Amazon-Affiliatelinks einbaut und auch das Design spielt eine Rolle.

Darüber hinaus gibt es natürlich noch weitere Faktoren, die Einfluss auf die Einnahmen haben. Dazu komme ich dann im Laufe dieser Artikelserie.

Viele Einsteiger tun sich mit diesen Faktoren schwer oder sind sich deren Bedeutung gar nicht bewusst. Genau das führt dann dazu, dass die Einnahmen oft sehr niedrig sind.

Fazit

Auch wenn es sich viele Anfänger wünschen, im Vorfeld kann man einfach nicht sagen, wie viel man später mit einer Amazon-Affiliatewebsite verdienen kann bzw. wird.

Es sind einfach zu viele Faktoren, die einen Einfluss auf die späteren Einnahmen haben. Jede Website ist nunmal anders.

Deshalb mein Rat an alle Einsteiger: Sammelt selbst Know How und Erfahrungen, indem ihr euch Wissen (z.B. mit Hilfe dieser Artikelserie) aneignet, aber auch einfach anfangt und vieles selbst ausprobiert.

Amazon-Videokurs

Ich habe einen Videokurs zum Amazon PartnerNet in Planung. Darin wird es viele praktische Tipps, Anleitungen und Best Practices geben.

Wenn Du auf dem Laufenden bezüglich meines Videokurses bleiben und die Veröffentlichung nicht verpassen möchtest, denn aboniere am besten meinen Videokurs-Newsletter.



(Natürlich könnt ihr den Newsletter jederzeit abbestellen. Eure eMail-Adresse behandle ich natürlich vertraulich und gebe diese an niemanden weiter und verwende die eMail-Adresse ausschließlich für den Videokurs-Newsletter. Datenschutzerklärung)

So geht es weiter

Im nächsten Teil meiner Artikelserie gehe ich erstmal auf die Grundlagen des Amazon Partnerprogramms ein. Ich zeige, wie man sich dort anmeldet und welche ersten Schritte notwendig sind. Zudem gehe ich auf die Werbemittel und die Amazon-Richtlinien ein.

Ich freue mich auf eure Bewerbungen für den Amazon-Praxis-Check, den ich am Ende dieser Artikelserie durchführen möchte. Dabei schaue ich mir einige Amazon-Affiliate-Websites von Lesern an und gebe Tipps zur Optimierung. Schreibt einfach eine Mail an reviews@selbstaendig-im-netz.de und teilt mir euren Namen, eure Website-Adresse und bestehende Probleme mit dem Amazon-Partnerprogramm mit.

Was sind deine Probleme mit dem Amazon Partnerprogramm? Ich habe kaum Sales/Einnahmen

Meine Leser klicken nicht auf die Affiliate-Links/Werbemittel

Die Amazon-Werbemittel gefallen mir nicht

Meine Amazon-Affiliate-Website rankt nicht gut / hat keinen Traffic

Ich wurde vom Amazon PartnerNet gesperrt

Ich habe keine Probleme mit dem Amazon Partnerprogramm

Ich nutze das Amazon Partnerprogramm nicht Ergebnis anschauen

Loading ... Loading ...