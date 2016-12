9 Tipps für Gründer und Selbstständige zu einer besseren Positionierung im Markt

So entsteht ein Zahlengerüst, das um Erkenntnisse aus der Wettbewerbsanalyse ergänzt wird. Kundenbefragungen zu den Produkten und Dienstleistungen können weitere Erkenntnisse liefern, die Aufschluss über das Image des eigenen Unternehmens am Markt zulassen. Die Bestandsaufnahme wird so zum Spiegelbild der aktuellen Positionierung, die verbessert werden soll.