7 Dinge, die ich heute anders machen würde, wenn ich nochmal gründen würde!

Allerdings hat es mich zum einen zu Beginn viel Zeit gekostet, die ich vielleicht lieber in Kundenakquise, Referenzen und ähnliches gesteckt hätte. Noch problematischer wurde aber das Problem der Updates und des Ausbaus der Kundenwebsites in den Folgejahren. Ich hatte inzwischen WordPress für mich entdeckt und die umfangreichen Möglichkeiten, die sich vor allem durch die Plugins ergaben, schätzen gelernt. Dennoch musste ich mein CMS weiter betreuen.

Natürlich konnte ich bei der Programmierung eine Menge lernen und habe viele Erfahrungen gesammelt. Zudem konnte ich manche Spezialwünsche meiner Webdesignkunden dadurch etwas einfacher erfüllen, da ich das CMS in- und auswendig kannte.

Als ich mich dann als Webdesigner selbständig gemacht habe, stand ich vor der Wahl ein fertiges Content Management System (CMS) für meine zukünftigen Kunden zu nutzen oder selbst etwas zu programmieren. Ich habe mich damals für eine eigene Lösung entschieden, was im Nachhinein Vor- und Nachteile mit sich gebracht hat.

Also habe ich damals, mehr oder weniger nach Lehrbuch, Print-Anzeigen für mein Business geschaltet. Dabei habe ich mich über 2-3 Jahre in eine Abhängigkeit von einem lokalen Magazin gebracht. Das hat am Ende recht viel Geld gekostet und fast nichts gebracht.

Wenn ich heute nochmal als Webdesigner gründen würde, käme Print-Werbung nicht in Frage. SEO, Social Media und Google AdWords wären die Marketing-Instrumente meiner Wahl.



