Mein erster Online-Rechner – 13 Wochen Projekt 2016 – Rückblick Woche 7

In der vergangenen Woche des 13 Wochen Projekts hatte ich mir eine große Aufgabe vorgenommen.

Ich wollte einen Online-Rechner für meinen Blog erstellen. Das war eine Sache, die ich schon lange vorhatte.

Wie die letzte Woche gelaufen ist und das Ergebnis meiner Arbeit, erfahrt ihr im Folgenden.



Mein erster Online-Rechner – Rückblick Woche 7



Auf vielen Websites sieht man schon lange Online-Rechner. Wer hat nicht schon mal den Wert der eigenen Website schätzen lassen oder sein Netto vom Brutto errechnet. Manche Online-Rechner sind sehr nützlich, während andere nicht viel mehr als eine Spielerei sind.

Ich hatte auch schon lange mal ins Auge gefasst, einen Online-Rechner für Selbständig im Netz zu erstellen. Bisher scheiterte es aber sowohl an einer passenden Idee, als auch an der technischen Umsetzung.

Da ich in der vergangenen Woche nun dazu gezwungen war endlich Nägel mit Köpfen zu machen, habe ich erstmal nach einer Idee gesucht.

Online-Rechner Idee

Ich hatte in den vergangenen Jahren immer mal wieder Ideen für Online-Rechner notiert. Diese habe ich nun zusammengetragen und zudem noch ein wenig Brainstorming betrieben. Herausgekommen ist eine Liste mit vielen Ideen für Online-Rechner bzw -Generatoren.

Zu meinen Ideen gehörten unter anderem:

Ein „Eignung für die Selbtständigkeit im Netz“-Check

Ein Blog-Themen Generator

Ein Artikel-Themen Generator

Ein Headline Generator

Ein Domain-Namen Vorschlagstool

Ein Kosten-Rechner für Gründer

Ein Traffic-Kalkulator

und noch einiges mehr

Nachdem ich mir diese Ideen genauer angeschaut hatte, fielen einige weg, da diese für eine Woche zu umfangreich waren.

Zudem habe ich nach etwas Recherche erstmal alle Ideen zur Seite gelegt, die auf externen Daten basieren. Sowas ist später zwar mal denkbar, aber natürlich nochmal deutlich herausfordernder.

Unter meinen Ideen waren auch ein paar sehr einfache. Wie z.B. „Bin ich Freiberufler oder Selbständiger?“. Das ist für viele zwar eine spannende Frage und ich werde dazu sicher auch mal ein interaktives Tool erstellen, aber für meine Aufgabe in dieser Woche erschien mir das zu simple.

Ich habe mich am Ende dafür entschieden einen Rechner zum Schätzen der AdSense-Einnahmen neuer Websites zu erstellen. Damit sind natürlich nur grobe Schätzungen möglich, weil jede Website anders ist, aber immer wieder fragen mich Leser genau danach. Dann erkläre ich immer, welche Faktoren am wichtigsten sind und wie man das schätzen kann.

Für meinen ersten Online-Rechner fand ich, dass das ein gutes Thema ist.

Technische Basis auswählen

Nachdem ich auf dem Papier den Rechner mit allen notwendigen Eingaben skizziert hatte, ging es um die Frage der Technik.

Es gibt ja Online-Services, mit denen man solche Formulare erstellen kann, aber auch Plugins, die komplexe Formulare mit Berechnungen ermöglichen. Ebenso hatte ich darüber nachgedacht, einfach selber was zu programmieren.

Nach einigem Ausprobieren habe ich mich dann für das Plugin Calculated Fields Form entschieden. Dieses ist sehr komplex und ermöglicht die Erstellung umfangreicher und mächtiger Online-Rechner.

Interessant ist dabei übrigens, dass das Plugin nach der Installation unter dem Namen „Formularfelder berechneten“ in der Pluginliste zu finden ist. Ich habe erstmal eine Weile gesucht, bis ich das gefunden hatte. Zudem ist das Plugin selbst auch komplett lokalisiert.

Umsetzung

Nun habe ich mich an die Umsetzung gemacht und mein schematisches Formular vom Papier in das Plugin übertragen. Da musste ich dann recht schnell die Anleitung konsultieren, die schon bei einigen Dingen weiterhilft. Das Plugin hat zwar selbst auch einige Komfortfunktionen, aber da es so mächtig ist, ist es eben auch recht komplex.

Allerdings half die Dokumentation nicht bei allen Problemen und so habe ich dann irgendwann eine Frage in das Supportforum des Plugins geschrieben. An der Stelle mal ein großes Lob. Es handelt sich um ein kostenloses Plugin, aber der Entwickler hat bei fast 1.300 Foreneinträgen, und das sind alles Fragen und Probleme von Nutzern, ALLE beantwortet. Meine Frage war am nächsten Morgen nett und freundlich beantwortet. Das ist absolut fantastisch und wirklich nicht so oft der Fall.

Auf jeden Fall konnte ich mein Formular daraufhin fertigstellen und es testen. Das Testen hat auch eine Weile gedauert, da ich die Ergebnisse des Rechners natürlich dann wiederum mit meinem eigenen Erfahrungen und Daten verglichen habe. Am Ende hatte ich dann einen Online-Rechner, mit dessen Ergebnissen ich erstmal zufrieden war.

Hier gelangt ihr zu meinem neuen Online-Rechner:

Google AdSense Einnahmen einer neuen Website schätzen

Work in Progress

Wie auch beim Online-Rechner selbst erwähnt, soll dieser nur ein Gefühl dafür geben, was ungefähr möglich ist. Man wird nie genau im Voraus berechnen können, was später mit AdSense eingenommen wird. Dazu gibt es zu viele unbekannte oder nur grob einschätzbare Variablen.

Aber ich werde den Rechner weiter testen und natürlich auch Feedback der Nutzer aufnehmen und in die Weiterentwicklung einfließen lassen.

Übrigens habe ich auch noch die Idee, einen Online-Rechner für die Einnahmen von Nischenwebsites zu erstellen. Dort dann auch mit anderen Einnahmequellen, aber das ist erstmal noch weit entfernt.

Erfahrungen aus Woche 7

Man muss das Rad nicht neu erfinden. Deshalb habe ich nicht selbst etwas programmiert, sondern ein fertiges Plugin verwendet.

Zudem habe ich mal wieder festgestellt, wie viel guter Support wert ist. Das war wohl eine der besten Support-Erfahrungen für mich bisher. Als ein kleines Dankeschön habe ich die Premiumversion des Plugins gleich mal gekauft, auch wenn mein Online-Rechner genauso gut mit dem kostenlosen Plugin funktionieren würde. Ich hatte es ja erstmal auf einer Testwebsite mit der kostenlosen Plugin-Version aufgebaut.

Allerdings benötigte das Einarbeiten in dieses Plugin doch etwas Zeit. Die Dokumentation könnte besser sein. Man muss zudem ein wenig Programmierkenntnisse mitbringen, da manche Sachen in JavaScript direkt im Plugin-Admin umgesetzt werden. Da ist ein Online-Service, wie z.B. mein-onlinerechner.com, sicher einsteigerfreundlicher.

Aber wie so oft hat sich diese Aufgabe dann am Ende als leichter machbar herausgestellt, als ich mir das in der Vergangenheit gedacht hatte.

Einfach mitmachen

Wer nun selber Lust darauf bekommen hat ein eigenes 13 Wochen Projekt zu starten, kann das natürlich jederzeit tun. Wer weniger Zeit hat, kann auch ein 4 Wochen Projekt starten. Hauptsache, man arbeitet ein paar Aufgaben von der eigenen To-Do-Liste ab. :-)

Einfach einen Aufgaben-Plan für die einzelnen Wochen erstellen und wöchentlich über den Fortschritt berichten.

Ich nutze bei Twitter übrigens den Hashtag “#13wochenprojekt”. Wenn ihr das auch macht, fällt es einfacher die Teilnehmer-Artikel zu finden. So kann ich den einen oder anderen Artikel von euch in meinen Reports verlinken.

So geht es weiter

In Kürze stelle ich meine nächste Wochenaufgabe vor, die mir nach dieser anstregenden Woche wieder etwas Erholung bietet. :-)