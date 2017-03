Amazon Affiliatelinks mit WordPress Plugins bequem und schnell einbauen

Alles in allem ein tolles Plugin, mit dem man schnell und einfach bestimmte Begriffe (z.B. Markennamen oder wichtige Produktbezeichnungen) mit einem Affiliatelink ausstatten kann.

Nach dem Klick auf „Save“ wird das Plugin aktiv und ersetzt automatisch die Begriffe. Dabei gibt es allerdings ein paar grundsätzliche Einschränkungen. So wird standardmäßig nur ein gleicher Link pro Seite/Artikel verlinkt. Das ist aber alles einstellbar.

Hier trägt man also einen oder mehrere durch Komma getrennte Begriffe ein und zusätzlich einen Link, mit dem diese Begriffe verlinkt werden sollen.

Doch auch für das Affiliate Marketing mit Amazon eignet sich das Plugin. So kann man sehr gut klassische Banner oder andere Werbemittel damit auf der ganzen Website anzeigen lassen.

Du möchtest ein Amazon-Schnäppchen-Widget in der Sidebar der gesamten Website einbinden? Kein Problem. Einfach einen Bannerplatz mit diesem Plugin anlegen und als Widget in der Sidebar einbauen. Auch die automatische Einbindung von Bannern direkt in den Content (oben, mitte und unten) ist möglich.

Als Banner-Code kann man z.B. den Amazon-Widget-Code eintragen. Das funktioniert sehr gut. Übrigens auch mit dem Google AdSense Code, den man auf dieselbe Weise einbauen kann.

In der kostenpflichtigen Premium-Version* des Plugins bekommt man zusätzliche Möglichkeiten und Features.

Ein sehr gutes Plugin, welches die Anzeige von Bannern und Widgets auf der ganzen WordPress Website ermöglicht. Ein wenig Einarbeitung ist bei dem Plugin aber notwendig.

