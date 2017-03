Werbung

Vor einer Weile habe ich im Artikel Ist Bloggen in Zukunft noch ein sinnvolles Geschäftsmodell? Erfolgsfaktoren für neue Blogs behandelt.

Dabei ging es darum, ob man mit einem Blog wirklich Geld verdienen kann und wenn ja, wie lange es dauert.

Dort gab es auch eine Umfrage unter meinen Lesern, die ich im Folgenden auswerten möchte.



Man kann vom Bloggen leben – aber es dauert!

Es gibt viele Möglichkeiten, sich online selbständig zu machen. Diese Varianten haben Vor- und Nachteile, die man beachten sollte.

Vor allem aber muss das gewählte Geschäftsmodell zu den eigenen Interessen und Fähigkeiten passen. Wer also einen Blog startet, um damit irgendwann mal gutes Geld zu verdienen, sollte sehr gern schreiben und sich für ein Thema entscheiden, das er liebt und mit dem sich Geld verdienen lässt.

Immer wieder lese ist von anderen Selbständigen im Netz, dass es sich nicht lohnt zu bloggen, was natürlich quatsch ist. Nur weil es einem zu lange dauert oder man einfach nicht der Typ dafür ist, heißt das nicht, dass es sich für niemanden lohnt.

Wie in meinem damaligen Artikel geschrieben, würde ich auch heute noch einen Blog starten, wenn ich nochmal anfangen würde. Sicher würde ich das eine oder andere diesmal anders machen, aber im Grunde bin ich mit meinen Entscheidungen zufrieden, glücklich als Blogger und erfolgreich.

Eure Meinung

Ich habe euch in einer kleinen Abstimmung gefragt, ob ihr Bloggen noch für ein sinnvolles Geschäftsmodell haltet. Immerhin 167 Leser haben sich an dieser Abstimmung beteiligt und ihre Meinung dazu kundgetan.

Das Ergebnis könnt ihr im Folgenden sehen.

Ist Bloggen heute noch ein sinnvolles Geschäftsmodell? Ja, aber es dauert lange, davon leben zu können. (66%, 111 Stimmen)

Ja und wer gern schreibt hat da schnell Erfolg. (11%, 18 Stimmen)

Nein, ich denke die Zeit einen großen Blog aufzubauen ist vorbei. (11%, 18 Stimmen)

Ich würde lieber auf Social Media bzw. Videos setzen. (7%, 11 Stimmen)

Ich habe keine Ahnung. (5%, 9 Stimmen) Teilnehmerzahl: 167 (1 Stimmen)

Das Ergebnis ist recht eindeutig, wie ich finde. Zwei Drittel der Teilnehmer ist der Meinung, dass das Bloggen durchaus ein sinnvolles Geschäftsmodell ist. Allerdings sind sie auch der Meinung, dass es lange dauert, bevor man von einem Blog leben kann.

Das deckt sich mit meinen Erfahrungen. Schließlich habe ich 2007 meinen Blog ins Leben gerufen und nebenbei betrieben, aber erst viele Jahre später davon wirklich leben können. Erst nach und nach sind die Einnahmen gestiegen, es ging nicht über Nacht.

Mag sein, dass ein Blog heute schneller höhere Einnahmen abwirft, wenn man von Anfang an 100% der Zeit darin investiert, aber wer kann sich das schon leisten. Das Schöne an einem Blog ist dann später aber, dass man so viel Content, Stammleser, Backlinks und Trust bei Google hat, dass es ein sehr stabiles Business ist.

11% sind dagegen der Meinung, dass man sehr schnell zum Erfolg kommen kann, wenn man gern schreibt. Das will ich nicht ausschließen, aber meine Erfahrungen sind, wie eben geschildert, andere. Zu den Geschäftsmodellen, bei denen man schnell gutes Geld verdient, würde ich eher Nischenwebsites zählen.

Weitere 11% sind dagegen gänzlich anderer Ansicht und glauben, dass die Zeit der großen Blogs vorbei ist. Sie würden heute keinen Blog mehr aufbauen, weil es sich nicht lohnt. Woher genau die Gründe für diese Meinung stammt, ist schwer zu sagen. Vielleicht gehören Sie zu denen, die der Meinung sind, dass alle guten Themen schon belegt sind. Das ist natürlich nicht der Fall und selbst dann bietet sich oft noch die Gelegenheit besser zu sein, als die vorhandenen Blogs und Websites. Aber auch die große Konkurrenz durch Facebook und Co. schreckt den einen oder anderen sicher ab.

7% setzen lieber auf Social Media bzw. YouTube. Das ist weniger, als ich erwartet hätte.

5% geben zu, dass sie nicht wissen, ob ein Blog in Zukunft noch ein gutes Geschäftsmodell ist. Manche Dinge muss man einfach auch mal selbst herausfinden. Was für den einen funktioniert, muss noch lange nicht für den anderen funktionieren.

Fazit

Wie auch immer, Bloggen ist sicher nicht für jeden das richtige Geschäftsmodell. Es muss einem selbst liegen und auch hier kommt es natürlich auch auf die Wahl des Themas/der Nische an.

Dennoch bin ich davon überzeugt, dass auch in Zeiten von Facebook, YouTube und Co. Blogs erfolgreich sein können. Das haben ja auch erst gerade meine Einnahmereports deutscher und internationaler Blogs gezeigt. Darunter waren einige recht junge Blogs, die schon sehr gutes Geld eingebracht haben.

Wer also sehr gern schreibt und Ausdauer und Hartnäckigkeit mitbringt, hat gute Chancen irgendwann mal von seinem Blog leben zu können.

Verdienst du mehr als den Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde? Ja, deutlich mehr. (49%, 76 Stimmen)

Leider weniger. (33%, 51 Stimmen)

Ja, etwas mehr. (11%, 17 Stimmen)

Ziemlich genau so viel. (8%, 12 Stimmen) Teilnehmerzahl: 156 (1 Stimmen)