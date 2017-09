Stadt aus Papier, AdBlocker-Rate, Google KI und mehr – Links der Woche

Das Wochenende steht mal wieder kurz bevor und es scheint ja nochmal ein wenig Frühling zu werden.

Bevor ihr in die wohlverdiente Freizeit geht, habe ich noch die Links der Woche für euch. Diesmal wieder mit unterhaltsamen, aber auch interessanten Lesetipps.

Viel Spaß damit.



Stadt aus Papier



Werbung

Bei manchen Leute frage ich mich schon, warum diese so viel Freizeit haben. ;-)

Das ging mir auch bei Charles Young so, der in Großbritanien lebt und dort als Künstler tätig ist. Aus einer Laune heraus hat er 2014 angefangen kleine Häuser und andere Dinge für eine Stadt aus Papier zu bauen.

Er ist immer noch jeden Tag mit diesem Projekt beschäftigt und hat in seiner Stadt mittlerweile mehr als 600 Objekte. Die Bewegungen auf den Bildern sind übrigens extra für die Fotos gemacht wurden. Es sieht aber dennoch toll aus.

AdBlocker-Rate sinkt

AdBlocker machen seit Jahren vielen Selbständigen im Netz das Leben schwer, sorgen sie doch dafür, dass wichtige Einnahmequellen damit eingeschränkt werden.

Allerdings gibt es Hoffnung. Laut des Online-Vermarkterkreises ist die AdBlocker-Rate weiter am sinken. Im zweiten Quartal 2016 waren es nur noch 19,11%, nach 19,43% im Quartal davor.

Allerdings muss man hier sicher auch von Website zu Website unterscheiden. Wer sehr internetaffine Nutzer hat, könnte eine deutlich höhe AdBlocker-Nutzung aufweisen, als Websites, die sich eher an nicht so starke Internet-Nutzer richten.

Mobile Traffic überholt Desktop

Was man bei einigen Websites bereits in den letzten Monaten sehen konnte, scheint nun auf breiter Basis zu passieren. Der Traffic von Smartphones und Tablets hat die Internet-Nutzung am Desktop-Rechner überholt.

Werbung

Die Statistik-Firma StatCounter hat in ihrer letzten Auswertung angegeben, dass über 51% der Internetnutzung durch mobile Geräte erfolgt ist. Zumindest weltweit.

In den USA liegt die Desktop-Nutzung noch deutlich vorn und auch in vielen Ländern Europas scheint dies so zu sein. Es ist gut möglich, dass hier vor allem Asien einen großen Anteil an diesem Trend hat.

Daten-Riesen

Unsere Websites werden nicht in unserem Wohnzimmer gespeichert, sondern in großen Rechenzentren der Hosting-Anbieter. Davon gibt es kleine, aber auch sehr große.

Auf drweb.de gibt es Einblicke in die 10 größten Rechenzentren Deutschlands. Das größte Rechenzentrum umfasst rund 65.000 m² und steht in Frankfurt. Frankfurt scheint dafür übrigens eine Hochburg in Deutschland zu sein.

Hoffen wir mal, dass es dort keine größeren Probleme gibt.

Top-Artikel in dieser Woche auf Selbstaendig-im-Netz.de

Entwickler Magazin Spezial Vol. 10: WordPress

Für eine Spezialausgabe des Entwickler Magazins habe ich einen umfangreichen Artikel beigesteuert. Es geht darin um WordPress und wie man damit Affiliate Marketing betreiben kann.

Das Heft ist hier erhältlich und man kann dort sogar einen Auszug aus meinem Artikel als Leseprobe finden.

Es war auf jeden Fall interessant, mal wieder einen Print-Artikel zu verfassen.

Das Sega Mega Drive ist zurück?!

Wer erinnert sich noch an das Sega Mega Drive? Die Spielkonsole kam in den 90er Jahren auf den Markt und war recht pupolär.

Besonders in Brasilien kam das Gerät sehr gut an und es wurde dort auch noch sehr lange unterstützt. Dass das nicht übertrieben ist, belegt eine überraschende Ankündigung.

So wird eine Firma in Zukunft wieder neue Mega Drives produzieren und ab Mitte 2017 in Brasilien verkaufen. Das ist schon ein wenig verrückt.

Rundgang

Wer möchte nicht mal einen kleinen Rundgang auf einem Kriegsschiff unternehmen? Das sind mit die größten von Menschenhand geschaffenen Objekte und ich finde sie schon faszinierend.

Wer vor Ort keine Möglichkeit für so einen Besuch hat, kann eine interaktive Tour auf dem Battleship Iowa unternehmen. Dafür ist allerdings eine App für das eigene Smartphone notwendig.

Aber es gibt auch ein paar schöne Bilder auf dieser Seite.

Google KI

Google arbeitet unter anderem intensiv an der Verbesserung der Künstlichen Intelligenz. Unter anderem will man diese mit Hilfe einfacher Spiele und Experimente optimieren.

Eines davon nennt sich Quick Draw und baut darauf auf, dass Nutzer dort etwas zeichnen und die KI zu erkennen versucht, was es ist.

Es ist schon faszinierend, was Computer mittlerweile alles können. Bin gespannt, wie es in 10 oder 20 Jahren aussieht.

Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende.